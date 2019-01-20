科学新发现：抗癌药AM580也具有抗病毒药性

（德国之声中文网）由微生物学家袁国勇领导的一个研究小组宣布, 抗癌药物AM580也可以对抗多种病毒。袁国勇医生告诉法新社记者, 老鼠实验中的活性成分已被证明是" 非常有效的"，并能够 "阻断多种病毒的生命周期"。1月10日研究人员在《自然通讯》杂志上发表了他们的这一发现。
可抑制多种病毒
AM580既能抑制最常见的H1N1、 H5N1和H7N9等多种流感病毒，也能抑制其它更危险的病毒。例如严重的急性呼吸系统综合症 (SARS)、中东呼吸综合症冠状病毒、蚊子传播的寨卡（ZIKA）病毒或人类肠道病毒71和口蹄疫病原体等。
这类病毒往往具有极强的传播性，因此及早采取措施对于控制病毒扩散十分重要
袁国勇说，如果批准临床使用的话，"该药物将在早期控制流行病方面扮演重要角色。"
由于病毒适应性非常强，可以迅速产生抗药性，医学家们并不尝试去直接杀死病毒，而是使其无法获得足够的养分。
比如，让病毒无法获取其繁殖所需的特定脂肪酸或脂质。AM580抑制病毒就是根据这一道理。
药物损害细胞
然而, 这种疗法也存在一个问题：和所有用于对抗癌症的化疗一样，AM580等抗病毒药物在抑制感染细胞内脂质的同时，也会损害细胞本身，从而带来副作用。
这位医生警告说，患者接受治疗后，必须设法让细胞再生。如果不谨慎采取这一步骤，那么潜在的副作用将非常令人担忧。
下一步，研究人员希望在对人体进行首次临床试验之前, 先在猪和猴子身上测试这种药物。投入临床使用可能需要长达8年的时间。
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古老传统
握手致意已经有超过2000年的传统。古希腊的瓶身彩绘上就有握手的场景。不过古希腊人认为疾病与体内荷尔蒙失衡有关，同时将其视为来自神灵的惩罚，所以他们从未将握手和疾病联系在一起。
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和平姿态
据说，握手的起源是：两名陌生人相遇时会彼此摊开右手，显示自己没有携带武器。从神经化学角度而言，正确的握手能够在脑中释放所谓的融合荷尔蒙催产素，这种物质能够增强和谐和友谊。但学者们同时发现，握手也是传播疾病的重要渠道。
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多层含义
当然，握手不仅仅会传递细菌，也能释放出无声的信息，只不过每个文化对此的解读各不相同。在西方社会，紧紧握手具有正面含义，代表坚定，而在东方社会，一般而言更倾向于“轻轻一握”，以避免给人过于强势的感觉。无论怎样，只要你和别人握手，得到的就绝不仅仅是一个持久的“信息”而已。
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糟糕的习惯
握手可以传播感冒或流感病毒、疥疮等寄生虫以及如图所示金黄色葡萄球菌这样的细菌。有些感冒的人会用手擤鼻涕，这样一来，带有鼻病毒的粘液就会留在手上。如果你和他们握手，然后又用手揉眼睛，就可能受到感染。还那么想和人握手吗？
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正确的预防方式
为了防止疾病通过握手等方式传播，万无一失的方法是经常用温水和肥皂洗手。但许多人就是怕麻烦：在一项观察性研究中，只有三分之二的人在上厕所之后会洗手。知道这一点后，你也许会问自己：我真的愿意和下一个遇到的陌生人握手吗？
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“握手恐惧症”
据说，包括美国总统特朗普、比尔·盖茨和在内的知名人物都不愿意和人握手，就怕染病。有“握手恐惧症”的人可以随身携带一小瓶洗手液，并经常使用。不过这样做的代价是，你可能会看起来有些偏执和奇怪。不过，也有不少人想出了另类主意。
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“不握手，别见怪！”
一项最近的研究项目提出在卫生医疗区域内禁止握手。比如医院就可能成为“禁止握手区”。在越来越多的人认识到握手和疾病传播之间的关系后，“反握手运动”（http://stophandshaking.com）似乎声势见涨。但是，又有什么方式可以取代这个友好的致意方式呢？
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碰拳成时髦？
一项最新研究显示，碰拳所传递的细菌比握手要大幅减少90%。也许碰拳会成为下一个新潮的问候方式。