科学新发现：抗癌药AM580也具有抗病毒药性

（德国之声中文网）由微生物学家袁国勇领导的一个研究小组宣布, 抗癌药物AM580也可以对抗多种病毒。袁国勇医生告诉法新社记者, 老鼠实验中的活性成分已被证明是" 非常有效的"，并能够 "阻断多种病毒的生命周期"。1月10日研究人员在《自然通讯》杂志上发表了他们的这一发现。

可抑制多种病毒

AM580既能抑制最常见的H1N1、 H5N1和H7N9等多种流感病毒，也能抑制其它更危险的病毒。例如严重的急性呼吸系统综合症 (SARS)、中东呼吸综合症冠状病毒、蚊子传播的寨卡（ZIKA）病毒或人类肠道病毒71和口蹄疫病原体等。

袁国勇说，如果批准临床使用的话，"该药物将在早期控制流行病方面扮演重要角色。"

由于病毒适应性非常强，可以迅速产生抗药性，医学家们并不尝试去直接杀死病毒，而是使其无法获得足够的养分。

比如，让病毒无法获取其繁殖所需的特定脂肪酸或脂质。AM580抑制病毒就是根据这一道理。

药物损害细胞

然而, 这种疗法也存在一个问题：和所有用于对抗癌症的化疗一样，AM580等抗病毒药物在抑制感染细胞内脂质的同时，也会损害细胞本身，从而带来副作用。

这位医生警告说，患者接受治疗后，必须设法让细胞再生。如果不谨慎采取这一步骤，那么潜在的副作用将非常令人担忧。

下一步，研究人员希望在对人体进行首次临床试验之前, 先在猪和猴子身上测试这种药物。投入临床使用可能需要长达8年的时间。