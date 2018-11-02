 科学对谈超过30年 达赖喇嘛会李远哲 | 科技环境 | DW | 02.11.2018

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科技环境

科学对谈超过30年 达赖喇嘛会李远哲

达赖喇嘛在和华人科学家对谈时提到，汉藏在宗教信仰上可以沟通，应「快乐地住在一起」。他也强调不寻求西藏独立，也期待中国按宪法落实给少数民族的权利。

Indien Dharamshala Dalai Lama trifft Wissenschaftler aus China (Imago/Hindustan Times)

达赖喇嘛与李远哲之间互动诙谐，两人就佛法与科学进行深度讨论。

(德国之声中文网) 达赖喇嘛从11月1日至3日在印度达兰萨拉（Dharamshala）大乘法苑与华人量子科学家对谈。第2天继续就佛教科学与现代量子力学进行深入探讨，第3天则会与台湾前中研院院长李远哲谈「地球永续发展的挑战及机遇」。

11月2日早上，达赖喇嘛与李远哲率领的科学家继续对谈，主题包括「超导性之衍生宏观量子现象 」等深度科学议题。 今年83岁的达赖喇嘛在对谈中持续提问，表现出强烈好奇心，并以佛法观点回应。

达赖喇嘛：「佛教说到，色法、心法、不相应性有说到不同种类的法和性质」。呼应他在开幕时强调的，科学研究应拓展到物质以外的「心识」，让科学更全面。

达赖喇嘛在过去30多年多次与世界科学家对谈，但主要是与西方科学家和印度科学家，这是首次与华人科学家对谈。根据中央社，李远哲希望与达赖喇嘛谈全球暖化议题，并希望世界宗教领袖可以跨越国界和社会阶层，發挥影响力。

Indien Dharamshala Dalai Lama trifft Wissenschaftler aus China (Imago/Hindustan Times)

达赖喇嘛与科学家进行对谈已经超过30年。李远哲表示，科学要与大自然沟通。

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国际声援西藏组织本周四在华盛顿举行30周年庆典。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在视频祝词中表示景仰欧盟精神。他说，中文的共和国几个字也有某种联盟的意味在里面。 (16.03.2018)

「汉藏应快乐共处」

达赖喇嘛在1日开幕时说，他致力推动宗教和谐，并表示藏人与华人社会在佛教上可以沟通，因为过去中国有唐僧玄奘西行求法。

他表示，政治上，过去几千年，汉、藏之间曾打仗，但有时也友善相处，透过联姻方式保持友好关係，例如7世纪的吐蕃贊普松贊干布娶了唐朝的文成公主。他说，在现实中，汉人、藏人住在一起，无论你喜欢不喜欢，与其这样，不如快乐地住在一起。

达赖喇嘛说：「我们在1974年决定不寻求西藏独立，非常希望在中华人民共和国的大家庭体制内生活。藏人要的是中国依照宪法给予少数民族的权利能落实，这样双方才能互惠。」

达赖喇嘛表示，西藏的生活条件落后，可以从中国的大家庭获得经济资源，弥补这方面的缺失。对中国来说，西藏可以帮助4亿中国佛教徒，分享西藏保存的那烂陀寺的传统与佛学知识。

他又表示，撇开政治，以环境角度来看，一位中国环保专家曾写信给他，指西藏在全球暖化议题中非常重要，因为扬子江、湄公河等大河都来自西藏高原，因此称西藏为第三极，与北极、南极同样重要，双方一起来关注西藏环保议题、维护环境，也是非常重要的。

夏立民/苗子 (综合报导)

 

外部链接

达赖喇嘛尊者与华人量子科学家对谈

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