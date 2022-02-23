科学家首次观测到濒死人类大脑

（德国之声中文网）这是一个悲伤的巧合：一位87岁的老人在摔倒后进了急诊室，他的状况迅速恶化。由于该病患癫痫发作，神经科医生为他连接了脑电图进行监测。

在做脑电图时，电极被连接到头部侦测大脑活动。但在检查过程中，病患突然心脏病发导致死亡。研究这些数据的神经科学家说，这是是有史以来首度记录了一个濒死人类大脑的活动。

根据发表在期刊《老龄化神经科学前沿》上的研究，这也更有可能回答人类古老的问题：在死亡的那一刻我们会发生什么？

我们在死去的过程中会做梦和回忆吗？

在评估死亡前后总共15分钟的大脑活动时，研究小组主要关注心脏骤停前30秒和后30秒的活动。该小组发现一种特殊形式脑电波的活动增加，称为伽马震荡波（gamma oscillations）。这名病患死亡时记录到的有节奏脑电波模式与做梦、回忆和冥想时出现的模式相似。

该研究的组织者、美国路易斯维尔大学的神经外科医生泽玛尔（Ajmal Zemmar）博士说，在垂死的大脑中记录到的特定类型的脑电波 ── 称为神经元振荡 ── 也表明此人通过「记忆回想」看着他过去的生活浮现在眼前。

泽玛尔指出，这些发现表明，我们的大脑在过渡到死亡期间甚至到死亡之后仍能保持活跃和协调。泽玛尔告诉《前沿科学新闻》：「通过记忆检索的振荡，大脑可能正在重新播放生前重要事件的最后回忆，与濒死经验类似。

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可与濒死经验相媲美

在科学上，濒死经验发生在临床死亡和抢救之间的时间。一些患者提到记忆像电影一样播放、脱离身体（灵魂出窍）、风景或隧道尽头的亮光。一些人称有一种巨大的幸福感，其他人则经历了恐惧或惊慌的状态。

显然，当抢救时间特别长，大脑的氧气供应受阻碍时时，濒死经验就会更频繁地发生。氧气供应不足主要影响到大脑的颞叶和顶叶，以及位于它们之间的角回。

重要的后续问题

该研究是基于一个单独的案例，而病人也患有癫痫。一般来说，不能从随机记录一个垂死的人脑活动中得出有效的结论。但是，泽马尔指出：「这些结果质疑了我们对生命究竟何时结束的理解，并提出了重要的后续问题，例如器官捐赠的时间。」他确信，这些结果给神经科学家带来了希望，未来能更好地理解「生命记忆」的现象。

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