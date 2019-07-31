科学家证实系外“超级地球”的存在

（德国之声中文网）最初，科学家们只是想证实此前猜测的行星真的存在。在这一探寻过程中他们甚至找到了一颗很有可能存在生命的行星GJ 357 d。

参与这一科研项目的德国哥廷根大学对外表示，科学家们发现了数颗围绕着长蛇座M矮星GJ 357运行的系外行星。系外行星，言外之意就是围绕太阳系外恒星运行的行星。恒星长蛇座M矮星GJ 357距离地球31光年，它的质量和体积只有太阳的三分之一左右。银河系长达10万光年。

落在恒星上的影子

2019年2月，美国宇航局的凌日系外行星勘测卫星（TESS）观察到GJ 357，也由此发现了围绕恒星转动的系外行星GJ 357 b。

欧洲南方天文台

借助观测仪器，科学团队确认了系外行星GJ 357 b的存在。1998年以来 ，欧洲南方天文台、智利天文中心、夏威夷天文中心等天文观测机构都收集了大量有关系外行星GJ 357 b的数据。目前科学家们正在研究这些数据。

两颗炎热的外系行星

哥廷根大学天体物理系专家德莱茨勒（Stefan Dreizler）说："我们把GJ 357 b称作炎热的地球。"这颗行星的恒温达到250摄氏度。

在对这颗系外行星的观察过程中，科学家们又发现了另外两颗系外行星：GJ 357 c 和GJ 357 d。据推测，GJ 357 c的地表温度也非常高--恒温达到130摄氏度。而GJ 357 c的质量则是地球的3到4倍。

零下53摄氏度

科学家们判断，由于系外行星 GJ 357 d距离恒星足够远，但同时又处于宜居区，因此这很有可能是一颗可以孕育生命的行星。但由于测算下的行星表面温度低到零下53摄氏度，看起来应该是"荒蛮一片"，但是科学家们认为，如果这颗行星拥有足够密实的大气层，就可以吸收足够的热量，让这个"地球"逐渐变暖且在行星表层形成液态水。

体积只能估测

科学家们分析认为，由于GJ 357 d位于其恒星宜居带的外边缘，它从恒星接收到的能量与火星从太阳接收到的能量差不多。这颗行星的质量是地球的6.1倍，绕恒星旋转一圈需要55.7天。

洪沙/凝炼 （法新社、德新社）