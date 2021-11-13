科学家给比尔·盖茨核计划泼冷水

（德国之声中文网）2000年9月，由比尔·盖茨创立的核能公司TerraPower和巴菲特控股的电力公司PacifiCorp宣布启动第一个钠冷快堆项目。该项目包括一个345兆瓦的钠冷快速反应堆，由Bechtel公司建造，地点选在美国最大的产煤州怀俄明州，计划至2030年投入商业使用。盖茨称，"我们认为钠冷快堆将改变能源行业的游戏规则。"

美国清洁能源转型法案要求到2025年停止使用煤炭，到2045年实现电网全面脱碳。美国能源部已向TerraPower公司提供8000万美元（7000万欧元）资金，用于建设先进反应堆示范工厂。

TerraPower公司表示，该工厂将耗资10亿美元，包含工程、采购和建设成本，预计建成需要7年时间。在美国，建造一座传统核电站的成本约为250亿美元，而且耗时可能更长。

"比尔·盖茨等人资助下开发的小型先进反应堆将为世界上最大的非碳排放能源之一的核能提供新的应用和机会，"非营利组织清洁空气任务组（Clean Air Task Force）的核创新主任布雷特·拉姆帕尔（Brett Rampal）这样向德国之声表示。

许多国家都在考虑修建小型的所谓模块化核反应堆作为低排放能源生产的一种方式。不过，英国皇家战略研究所（查塔姆研究所）研究员安东尼·佛罗加特则认为："它们并不小，有345兆瓦，虽然比现有的反应堆（1000兆瓦）小得多，但它们仍然很大，而且可能不如预期的那样模块化，因此并不能支持可以在工厂里建造然后将其运出的论点，而这正本来是其造价低的原因。

布雷特·拉姆帕尔持不同意见，他说，下一代先进的反应堆将更有效地利用原料，更容易选址，此外，钠冷快堆的概念还包括一个熔盐储热系统，可以让发电厂更灵活地运行，并在每天部分时间内提高电力输出，而无需对反应堆的实际运行进行重大调整。

钠冷快技术可以将热量储存在熔盐罐中供将来使用，就像电池一样。麻省理工学院核科学与工程系的查尔斯·福斯贝格（Charles Forsberg）告诉德国之声，钠冷快堆包括硝酸盐储热罐，它与集中式太阳能发电系统中使用的储热类型相同。可以替代燃气轮机和煤厂，提供经济的电力输出。

"反应堆全功率运行，向电网提供可变电力。储热比电池储能的成本要低10倍左右，但需要产热技术与储热结合。核能是低碳的产热技术"，他说。

缺点不一而足

宾夕法尼亚州立大学大气科学教授迈克尔·曼恩（Michael E. Mann）认为，比尔·盖茨不断淡化成熟安全的可再生能源技术在经济去碳化中的作用，反而抬高那些更危险、更有风险的技术，如地理工程和核能。

曼恩是最近一项呼吁通过100%可再生能源实现脱碳宣言的签署者。他说，他发现盖茨现在正试图从这样的"误导"中渔利。"气候行动的障碍并不是技术上的，而是政治上的。"他说。

其他人也同意这样的看法。"绿色和平组织的哈维卡姆普（Jan Haverkamp）认为，核能是对紧急气候行动的一种视线转移。他说："最近对核能的关注完全是受一个衰退行业对资本的绝望和相关游说所驱动的，他们将其描述为气候变化的解决方案。"

"新的核电，无论是从现有的大型反应堆演变而来的，还是新的小型设计，都只能实现温室气体减排的一小部分。"哈维卡姆普补充说，"与正常情况相比，目前核能产能翻倍也只能产生不到4%的减排。"同时，现在发展核能时间上太晚，费用上太高："为了减少温室气体排放，我们将需要数百个新反应堆，这将增加核扩散的风险。"

哈维卡姆普说，"钠冷快堆就是我们所说的快速增殖反应堆类型。这些反应堆是核扩散的噩梦。它们与后处理技术一起交付，而后处理技术也是分离核弹材料所必需的。仅因为这个原因，我就认为盖茨的这个主意非常危险。"

"我们把这些叫做幻灯片上的反应堆。它们正处于设计阶段，进入商业化之前需要进行准备、测试和批准，完成至少在2030年之后，大多数要到2050年左右。这意味着它们在目前紧急气候行动中不能起到任何作用"，他补充说。

康奈尔大学教授霍瓦特（Robert Howarth）告诉德国之声，"今天，风能和太阳能比传统的核电站便宜得多，部署速度快得多，而且安全得多。

"盖茨和巴菲特所设想的工厂可能比传统的核电站更好吗？也许吧，但这仍然只是一个实验。而且我怀疑他们提出的理由"，哈维卡姆普总结说："无论如何，这是一种干扰。我们最好放弃核电，尽快转向100%可再生能源。"

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