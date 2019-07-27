（德国之声中文网）"我有一个梦想，我的孩子和你的孩子过着平等的生活。我的孩子不觉得自己比你的孩子低人一等。"最近几天，萨顿（Alaa al-Saadoun）通过社交网络表达了了这一想法。数以百计，甚至数以千计的科威特公民收到了萨顿要求承认无国籍毕顿人公民权的这一短信。

萨顿本人就属于这个群体。在阿拉伯语中，"Bidun"是"没有"的意思。生活在科威特的贝都因人没有身份证明，也就是说，没有科威特国籍。

萨顿为其孩子的未来担忧。他们的公民身份尚未得到官方的确认。孩子们太小还没有到上学的年龄。萨顿最担心的是，因其贝都因人的身份，他们根本就没有上学的机会。

像所有贝都因人一样，萨顿也没有国籍。 她说："我们贝都因族的人权被剥夺了。虽然我有科威特大学英国文学专业的学士学位，但却因为我的无国籍身份找不到工作。"

令人质疑的指控

萨顿是在一次抗议集会后被科威特当局逮捕的示威者之一。举行抗议活动的原因是一名年轻男子的自杀。他是贝都因人，因为无法获得正式的身份证明，导致他失去工作。

示威活动至少导致15人被逮捕，其中包括著名的人权律师法德里（Abdelhakim al-Fadhli）。据人权组织人权观察（HRW）的报道，他们被控犯有如下罪行：参与未经批准的抗议活动、滥用通信设备、传播虚假新闻和威胁国家安全。

贝都因人走上街头举行抗议示威

贝都因族群的历史

贝都因人的历史始于1961年，也就是科威特获得独立的那一年。当时，以贝都因人为主的一些公民认为没有必要申请公民身份。根据科威特法律，他们属于"国籍不明"。科威特独立后，国家没有修改法律。与此同时，一些人也没有继续申请公民身份。自此之后，他们便开始为解决自己及其后代的无国籍问题而奋斗。

爆发抗议活动之后，科威特政府对贝都因人使用一些令人质疑的司法手段。科威特内政部的官方推特账户在报道其中一位被逮捕者的消息时，称其是科威特的"非法居留者"。

根据2018年发表的人权观察报告，科威特境内约有10万贝都因人。报道称，由于他们在科威特的"非法"地位，因此不能享有科威特公民的权利。主管机构为这些"非法"居留的贝都因人发放的安全卡需要定期更换，而且不能作为持有者的身份证明。

难以为继的状况

科威特人权协会正式发表声明，称贝都因人的地位"比以往更糟糕"。尤其是"相关主管部门任意采取措施，对绝大多数贝都因人施加压力。

在1990年伊拉克入侵科威特期间，有些贝都因人支持伊拉克。从此，他们被部分科威特人视为伊拉克的"走狗"。尽管其他贝都因人站在科威特一边，也无法改变这一看法。还有一些贝都因人选择在战斗开始前逃往沙特阿拉伯。

大赦国际中东研究部主任马卢夫说："最近的逮捕行动"加剧了本已紧张的局势"。 "当局拒绝给于贝都因人国籍，长期以来剥夺了他们一系列的基本权利，包括他们的医疗、教育和工作权，使他们无法作为社会的一个组成部分，为建设一个生机勃勃的科威特社会做出贡献。"

"现在到了解决问题的时候"

萨顿说：" 在科威特，拥有国籍是享有其它一切权利的基础。……这就是为什么我想尽快解决这个问题的原因，以免我的孩子陷入困境。"

科威特前任埃米尔萨巴赫（Scheich Jaber al-Ahmad al-Sabah）于1999年颁布了一项法令，规定每年给予2000名贝都因人公民身份。据媒体报道，该法律难以令贝都因人从中受益，因为它针对的是一个很小的群体。

大赦国际中东研究部主任马卢夫说： "现在到了当局有针对性地，以可持续的方式解决这个问题的时候了。他们应该确保所有贝都因人在申请国籍时，都能获得独立，迅速和公平的法律程序。"

痛苦有望结束？

国民议会副发言人苏维特（Thamer al-Suwait）也呼吁解决比顿人的问题。 他指出，"要做到这一点，国家就必须承认贝都因人的公民权利和社会权利，同时告诉他们要遵守法律。"

在议会的官方推特账号上，可以看到有几个国家部门正在设法解决贝都因人的问题。在即将到来的立法期可以得出结果。对于贝都因人而言，这意味着长达数十年的痛苦时期将结束。