科堡市市徽图案引起的争议

（德国之声中文网）在阳光明媚的7月，科堡市内（Coburg）的集市广场魅力十足。除了市场旁修缮一新的古老民宅之外，广场上的市政厅等大型建筑风格独特，再加上犹如舒缓音乐般的喷泉流水声，一切都是那么和谐宜人。

如果没有因市徽引发的争议，科堡的夏季就是这么岁月静好。而如今，这座位于上弗兰肯的城市却因其市徽上的图案--所谓的“科堡摩尔人”而受到种族主义指控，卷入一场纷争。

科堡市政厅

市徽的图案是一个黑人的头像。他有着非洲黑人通常拥有的特征：厚厚的嘴唇、卷曲的头发和硕大的克里奥尔人耳环。该图像在城市的许多地方随处可见。

市徽上的争议图案

朱利安·罗伊特（Juliane Reuther）和阿丽莎·阿尔希（Alisha Archie）指控市徽是基于殖民时代刻板印象的歧视性图案。两人现都居住柏林，但来自上弗兰肯地区。6月份他们在互联网上发起了要求更改市徽的请愿活动。阿尔希说，市徽无视黑人也有不同特点这一事实，将他们描绘的“有些怪异和野蛮” ，“这是当今鲜少见到的种族主义描绘” 。许多科堡市民对这种指责摇头表示不认可或不可理解。一位妇女愤愤地说，这两位柏林女士是闲的没事了。另一位居民说，“黑人”属于科堡，理所应当保留。

还有人说，关于科堡“摩尔人”的讨论“毫无意义”。因为确实不能说科堡市徽带有种族主义色彩。相反，黑人作为城市守护神，难道不是表达了一种敬意吗？

崇敬还是歧视？

文化学家赫伯特斯·哈贝尔（Hubertus Habel）也称这是一种崇敬。他的博士论文就是以科堡的城市象征、历史文化和“摩尔人”的历史作为课题。他说，市徽象征着拥有深色皮肤、信仰基督教的古罗马军团军人圣毛里求斯，他因其信仰被处决。哈贝尔补充说，“市徽图案很好，没有问题。它表达了对这位圣人的赞赏和尊重”。

阿里沙·阿尔希则反驳说，如果为此使用的是一个种族主义图案，就不能说这是一个崇敬。确实，随着时间的推移圣毛里求斯的形象多次发生变化。估计最初图案中的并非黑人，而是毛里求斯所来自的上埃及人的形象。到了中世纪圣毛里求斯才在欧洲被描述成黑人。黑人圣毛里求斯于16世纪末出现在科堡的市徽中。今天的版本来自1950年代。

许多城市的种族主义辩论

历史与偏见、传统意识与种族主义讨论，这是在关于“摩尔人”的辩论中需要澄清的问题。不仅科堡市在积极探讨着这个话题。在全球反种族主义抗议活动的背景下，现在许多城市都对这些种族主义命名提出批评，例如柏林和科隆都有的"摩尔人街"，奥格斯堡的“黑人三王”（即圣经故事中的东方三博士）酒店。马格德堡的“摩尔人药房”等等。

并非所有这些名称都是出于对圣毛里求斯的敬仰。 但是，所有人都关心着一个相同的问题，这就是城市发展史与传统种族主义之间的界线在哪里？ 此外， 科学家对“摩尔人”一词的确切来源以及它的涵义--例如是否带有蔑视的意思--存在分歧，导致相关辩论更加激烈。

来自白人的称谓

哈贝尔说这是中世纪很常见的一个称呼。在科堡，这个称呼的使用“没有其它意思，即便有也意味着尊敬”。而拜罗伊特大学的文学和文化学家苏珊·阿恩特（Susan Arndt）则持不同看法。她认为“这个词从一开始就带有贬义”。 这个称呼从来就不是中性的。

围绕“摩尔人”一词的辩论也令从事种族主义问题研究的阿恩特联想到数年前“Neger”（黑人）一词引发的一场辩论。这个称呼同样被认为带有种族主义歧视色彩。他说：“我在这里看到相似之处，几乎是上一次的翻版”。当年也有人说，这个词不是贬义的。哈贝尔遗憾地表示：“因此也就没有引发对种族主义问题的讨论。”

在德国首都柏林举行的反种族主义示威

相关讨论太少

最近以来，科堡市政厅确实不愿再谈论这个话题。市政府领导人也不再愿意接受关于“摩尔人”问题的采访。市政厅发言人在回答德国之声记者的询问时表示，该说的都已经说过了。

同时，市民已经在互联网上发起了一场“科堡黑人应留下来，挽救科堡市徽”的反请愿运动。目前：“保留科堡黑人”这一呼吁的支持者在数量上多于要求修改市徽的请愿者。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。