科兴疫苗有效率七成八 巴西购一亿剂

（德国之声中文网）巴西卫生部长帕洛祖（Eduardo Pazuello）1月7日宣布，巴西联邦政府与圣保罗州布坦坦研究所（Butantan Institute）签署协议购买中国科兴生物本年生产的所有新冠疫苗，总数达1亿剂。研究所已经向巴西卫生监督局申请科兴疫苗的紧急使用许可，巴西最快于1月20日启动全国接种疫苗计划。

帕洛祖说，布坦坦研究所会在四月底前交付首批4600万剂科兴疫苗，其余5400万剂则会于本年内交付。巴西正面对新一波疫情，死亡人数累计达20万人。

在签署协议前夕，布坦坦研究所公布中国科兴疫苗第三阶段临床测试结果，轻度患者的有效率为78%。虽然这个数字较美国食药管理局批准使用的辉瑞和Modern疫苗为低（分别是90%及95% ），但布坦坦研究所指，科兴疫苗对重症患者的预防率为100%。

巴西圣保罗州一名志愿者接受科兴疫苗测试

中国科兴疫苗已在巴西、土耳其、印尼、乌克兰、泰国、新加坡等地进行临床试验，印尼也计划在1月开始为国民接种。土耳其早前公布，在1300个志愿者进行的初步测试中，科兴疫苗的有效率大约是91%。科兴疫苗可以在摄氏2.2至7.8度下储存，较容易在落后地区运送及存放，分析认为这也是吸引发展中国家选购的原因。

巴西总统博尔索纳罗（Bolsonaro）去年曾称，不会购买任何中国制造的新冠疫苗。卫生部长帕洛祖在记者会上表示，与科兴签订的合约将禁止巴西向辉瑞购买新冠疫苗。巴西当局目前也正洽商采购俄罗斯Sputnik-V新冠疫苗。

Phoebe Kong/达扬（路透社）

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