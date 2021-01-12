科兴疫苗有效性疑云未解 印尼总统带头接种

(德国之声中文网) 1月13日，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)接受了北京科兴生物研发的新冠疫苗第一剂注射。印尼当局本周刚刚批准了科兴疫苗紧急使用，在这个2.6亿多人口的国家开始推进新冠疫苗接种工作。

除了总统维多多，该国的高阶军官、警官、卫生系统官员也已经接受了第一剂注射。同样接种了疫苗的还有该国穆斯林最高机构"印尼伊斯兰教士理事会"(MUI)主席阿克雅(Miftachul Akhyar)。该机构上周表示，科兴的疫苗符合清真标准，可以为穆斯林接种。

在接种疫苗后，总统维多多表示，疫苗有助于阻断新冠传播链、保护大家的健康、维护印尼的安全、加速经济好转。

根据印尼卫生部的审批，北京科兴生物研发的这款疫苗将首先在医疗从业者、公务员、高风险人群中展开接种，对印尼公民不收取任何费用。该国卫生部估计，如果要让全国2/3的人口都接种两剂疫苗实现群体免疫，并且考虑物流中的损耗，印尼总共需要4.27亿剂疫苗。

虽然科兴疫苗仅需摄氏2.2~7.8度的储藏环境，不必像Moderna或者BioNTech/辉瑞的疫苗那样超低温保存，但是印尼卫生部依然担心该国的物流系统是否能够满足冷藏条件。作为群岛国家，印尼有许多基础设施极其落后的偏远岛屿。

有效性数字存争议

科兴疫苗在印尼启动接种的消息并没有打消外界对其的怀疑。这款疫苗在土耳其、巴西、印尼、乌克兰、泰国、新加坡等国开展临床试验，12月底至今，总共公布了4次有效保护率数据，依次为91%(土耳其)、65%(印尼)、78%(巴西-临床有效性)、50.38%(巴西-整体有效性)。

大相径庭的数据引发了不小的争议，而且质疑并不仅仅出现在中国境外，在中国国内的知乎、微博等社交网站上，也有许多用户呼吁科兴官方尽快公布临床试验完整数据。一些标注为"医学专业"的知乎用户写道，科兴至今没有公开包含完整数据的论文，导致具体信息不明确，"大家都是各种脑补各种猜测累得不行"。甚至还有知乎用户写道，仅凭巴西布坦坦研究所披露的"安慰剂组中出现了7名重症、疫苗组中没有重症患者"，并不能有效证实科兴疫苗对新冠重症的保护率为100%，因为这组数据在统计学上并无显著差异。这名用户也呼吁科兴以及主持临床试验的巴西布坦坦研究所公布更为详细的数据。

新浪微博上，也有用户写道："详细的全面信息数据尤抱琵琶半遮面，然后一锤又一锤之下一点点退坡。。。想当初还不如主动透明出来"。还有不少网民则认为，在全球疫情肆虐的当下，相比"哪个疫苗更好"，"有没有有效性达到及格线的疫苗来对付新冠病毒"才是最值得关心的问题。另一些用户则指出，控制疫情"不能完全寄希望于疫苗；戴好口罩、勤洗手，做好个人防护是必须的"。

科兴董事长尹卫东1月13日在中国国务院联防联控机制新闻发布会上则针对大相径庭的数据解释说，"临床研究在不同国家采用的是相同的新冠疫苗，是同一个批次，虽然每个国家的方案不完全一致，但总体上的评价现在已经完成了24,400名志愿者的入组，并且主要的研究数据现在已经陆续出来了。"他还透露，目前科兴已经向中国国内各省提供了700多万剂疫苗供紧急使用，并且已经在广东、北京等省市开展大规模接种。

文山/苗子/(路透社、美联社等)

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