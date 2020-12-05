 科兴疫苗数据迟迟未出 早年行贿黑料再被揭 | 经济纵横 | DW | 05.12.2020

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经济纵横

科兴疫苗数据迟迟未出 早年行贿黑料再被揭

北京的科兴生物正在巴西等国进行其新冠疫苗第三期临床试验，但是至今都没能像BioNTech/辉瑞、Moderna、牛津/阿斯利康疫苗团队那样公布中期分析数据。与此同时，科兴生物早年间向药监官员行贿的黑历史也再被挖出。

China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

科兴生物研发的新冠疫苗正在第三期临床试验阶段

(德国之声中文网) 根据路透社此前的报道，正在印度尼西亚、土耳其、巴西进行新冠病毒灭活疫苗第三期临床试验的北京科兴生物，有望在11月底公布中期数据分析报告，其中应包含疫苗有效性数字。不过，截至本周六，科兴生物依然没有发布此份备受期待的报告。

该公司只是于11月中旬通过《柳叶刀·传染病》期刊公布了第一期、第二期临床试验报告，披露其疫苗能够"触发快速的免疫反应"，但同时也指出，接种后第28天的体内中和抗体滴度水平低于新冠康复者。在同期杂志发布的一篇评论中，未参与该研究的约翰霍普金斯大学的学者Naor Bar-Zeev表示，在第三期临床试验数据发布前，必须对这一结果谨慎解读。

11月18日，科兴生物一名发言人曾经在回复《华盛顿邮报》的问询时表示，鉴于参加临床试验的志愿者中尚没有足够的人被感染新冠病毒，因此暂时无法得出疫苗有效性数字、发布第三期临床试验中期数据分析报告。"我们还没有拿到数据，所以也无法告知数据。"

Brasilien Porto Alegre COVID-19 Impfstoff Freiwillige Testphase

科兴生物研发的新冠病毒灭活疫苗临床试验主要在巴西等国进行

抢先起跑

第三期临床试验被认为是至关重要的阶段。在这一阶段，研究者会设定几个重要时间节点，以便进行中期数据分析。比如，11月16日传出捷报的Moderna疫苗，就是在受试者累计感染新冠病毒人数达到95人时，进行了中期数据分析，结果发现绝大多数感染者都位于安慰剂组，有效性达94.5%。德国BioNTech/美国辉瑞、英国阿斯利康/牛津团队的疫苗也都在11月发布了第三期临床试验中期数据分析报告，表示各自的疫苗有效性都超过了90%。

相比之下，凭借起步早的优势率先进入第三期临床试验的几种中国疫苗，似乎有些"落后"。除了科兴生物，中国国药集团研发的两种疫苗，迄今也都没能公布第三期临床试验中期数据分析报告。美国科罗拉多大学临床研究系副主任坎贝尔在接受《华盛顿邮报》采访时指出，欧美的这几支疫苗研发团队之所以能够发布有效性数据，其部分原因就是试验接种人群中已经有了足够的人感染了新冠病毒。

但是，由于中国国内的疫情已经相对平息了数月，中国疫苗的临床试验只能主要在国外进行。分析人士指出，这很可能影响了研发进度。

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英国正在火速推进疫苗接种工作：先是以最快速度批准了辉瑞/BioNTech的新冠疫苗，如今计划4天之后就展开接种。不过，由于这款疫苗供应链上的瓶颈，各国在初期都只能得到少量疫苗。

俄罗斯即将展开大规模新冠疫苗接种。而德国之声驻俄罗斯记者Sergey Satanovskiy日前志愿参与了“卫星五号”疫苗的试验并记录了自己的亲身体验。

德国医药企业Biontech和美国伙伴辉瑞的新冠疫苗在英国跨越了所有障碍，成为全球首个获批上市的新冠疫苗。疫苗接种下周启动。

美国一名朝鲜问题专家援引两个日本情报机关消息源声称，中国方面已经向朝鲜领导人金正恩及其家人提供了试验性的新冠疫苗。

中国国药集团下属的生物技术股份有限公司已向中国国家药品监督管理局提交了新冠疫苗附条件注册上市的申请。但目前该疫苗的三期临床试验结果尚未公布。

英国制药公司阿斯利康本周一宣布，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效性可以达到90%。和其他一些候选疫苗相比，这款疫苗价格较为便宜，且无须在极低的温度下冷藏，因此运输便利，方便抵达世界每个角落。

最近一个星期，德国、美国的两支团队研发的新冠疫苗分别都报告了90%以上的有效性。而此前一直被认为试图搞“疫苗外交”的中国，尽管率先进入第三期临床试验阶段，却至今没能公布具体的数据分析结果。

中国新冠疫苗在巴西出的问题成了罗生门。「严重不良事件」演变成受试者自杀案。原本紧急暂停的临床试验现在也要继续。外界雾里看花。

拉丁美洲国家受到新冠疫情的严重冲击，各界一度对北京掩饰病毒来源的强烈质疑与谴责。在北京展开疫苗外交后，巴西、墨西哥和秘鲁等拉美国家如何应对?

行贿黑历史再被挖出

科兴生物近期还连续遭遇负面新闻的打击。11月初，一名巴西的接种者不幸死亡，导致科兴疫苗在该国的第三期临床试验被迫暂停了好几天才恢复。不过据当地媒体报道，死者疑系自杀身亡，与疫苗本身似无关联。

本周五(12月4日)，《华盛顿邮报》还刊发了长篇报道，再次挖出了科兴生物早年间向中国药监部门行贿的"黑历史"。该报援引公开的庭审记录指出，科兴生物之所以能成为中国疫苗行业的领军企业，得益于中国政府的重点项目，以及向协助监管审核和销售交易的官员提供回扣。在2016年的法庭证词中，科兴生物创始人兼首席执行官尹卫东承认，从2002年到2011年，他曾向负责疫苗审核的药监官员尹红章及其妻子行贿55万余元人民币。药监官员尹红章承认，作为回报，他加快批准了科兴生物研发的甲肝、非典(SARS)、禽流感、口蹄疫、甲型流感疫苗。

药监官员尹红章后来因受贿罪被判10年监禁，而科兴生物的CEO尹卫东却凭借与检方的合作免予起诉。在今年4月发布的最新年度报告中，科兴生物称，尹卫东"没有受到任何违法或不当行为的指控，他只是作为证人与检察院合作。据我们所知，中国当局尚未对尹提起任何法律诉讼或政府调查。"尹卫东继续负责眼下的新冠病毒疫苗研发工作。

在答复《华盛顿邮报》时，科兴生物的一名发言人强调，公司相信司法机关会妥善处理过去的贿赂案件，尹卫东的工作能力没有受到影响。

值得一提的是，在过去几年中国频发的疫苗丑闻中，科兴生物并未卷入。

纽约大学朗格尼医学中心医学伦理系主任卡普兰(Arthur Caplan)则对华盛顿邮报指出，对一家道德方面存在污点记录的企业必须"非常谨慎"。不过，卡普兰也承认，鉴于科兴生物的疫苗可以储存在更接近室温的环境中，有些国家可能仍会更倾向于该公司的疫苗。"而且当你在瘟疫中别无选择的时候，你就会抓住一切你能得到的东西，不管它有没有黑历史。"

就在本周四(12月3日)，土耳其卫生部宣布，将在12月底启用尚在临床试验阶段的科兴生物研发的新冠疫苗，以应对该国快速蔓延的新一波疫情。土耳其卫生部此前已经与科兴生物签署了5000万剂疫苗的供货协议，第一批供货预计将在12月11日抵达土耳其。

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