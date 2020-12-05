科兴疫苗数据迟迟未出 早年行贿黑料再被揭

(德国之声中文网) 根据路透社此前的报道，正在印度尼西亚、土耳其、巴西进行新冠病毒灭活疫苗第三期临床试验的北京科兴生物，有望在11月底公布中期数据分析报告，其中应包含疫苗有效性数字。不过，截至本周六，科兴生物依然没有发布此份备受期待的报告。

该公司只是于11月中旬通过《柳叶刀·传染病》期刊公布了第一期、第二期临床试验报告，披露其疫苗能够"触发快速的免疫反应"，但同时也指出，接种后第28天的体内中和抗体滴度水平低于新冠康复者。在同期杂志发布的一篇评论中，未参与该研究的约翰霍普金斯大学的学者Naor Bar-Zeev表示，在第三期临床试验数据发布前，必须对这一结果谨慎解读。

11月18日，科兴生物一名发言人曾经在回复《华盛顿邮报》的问询时表示，鉴于参加临床试验的志愿者中尚没有足够的人被感染新冠病毒，因此暂时无法得出疫苗有效性数字、发布第三期临床试验中期数据分析报告。"我们还没有拿到数据，所以也无法告知数据。"

科兴生物研发的新冠病毒灭活疫苗临床试验主要在巴西等国进行

抢先起跑

第三期临床试验被认为是至关重要的阶段。在这一阶段，研究者会设定几个重要时间节点，以便进行中期数据分析。比如，11月16日传出捷报的Moderna疫苗，就是在受试者累计感染新冠病毒人数达到95人时，进行了中期数据分析，结果发现绝大多数感染者都位于安慰剂组，有效性达94.5%。德国BioNTech/美国辉瑞、英国阿斯利康/牛津团队的疫苗也都在11月发布了第三期临床试验中期数据分析报告，表示各自的疫苗有效性都超过了90%。

相比之下，凭借起步早的优势率先进入第三期临床试验的几种中国疫苗，似乎有些"落后"。除了科兴生物，中国国药集团研发的两种疫苗，迄今也都没能公布第三期临床试验中期数据分析报告。美国科罗拉多大学临床研究系副主任坎贝尔在接受《华盛顿邮报》采访时指出，欧美的这几支疫苗研发团队之所以能够发布有效性数据，其部分原因就是试验接种人群中已经有了足够的人感染了新冠病毒。

但是，由于中国国内的疫情已经相对平息了数月，中国疫苗的临床试验只能主要在国外进行。分析人士指出，这很可能影响了研发进度。

行贿黑历史再被挖出

科兴生物近期还连续遭遇负面新闻的打击。11月初，一名巴西的接种者不幸死亡，导致科兴疫苗在该国的第三期临床试验被迫暂停了好几天才恢复。不过据当地媒体报道，死者疑系自杀身亡，与疫苗本身似无关联。

本周五(12月4日)，《华盛顿邮报》还刊发了长篇报道，再次挖出了科兴生物早年间向中国药监部门行贿的"黑历史"。该报援引公开的庭审记录指出，科兴生物之所以能成为中国疫苗行业的领军企业，得益于中国政府的重点项目，以及向协助监管审核和销售交易的官员提供回扣。在2016年的法庭证词中，科兴生物创始人兼首席执行官尹卫东承认，从2002年到2011年，他曾向负责疫苗审核的药监官员尹红章及其妻子行贿55万余元人民币。药监官员尹红章承认，作为回报，他加快批准了科兴生物研发的甲肝、非典(SARS)、禽流感、口蹄疫、甲型流感疫苗。

药监官员尹红章后来因受贿罪被判10年监禁，而科兴生物的CEO尹卫东却凭借与检方的合作免予起诉。在今年4月发布的最新年度报告中，科兴生物称，尹卫东"没有受到任何违法或不当行为的指控，他只是作为证人与检察院合作。据我们所知，中国当局尚未对尹提起任何法律诉讼或政府调查。"尹卫东继续负责眼下的新冠病毒疫苗研发工作。

在答复《华盛顿邮报》时，科兴生物的一名发言人强调，公司相信司法机关会妥善处理过去的贿赂案件，尹卫东的工作能力没有受到影响。

值得一提的是，在过去几年中国频发的疫苗丑闻中，科兴生物并未卷入。

纽约大学朗格尼医学中心医学伦理系主任卡普兰(Arthur Caplan)则对华盛顿邮报指出，对一家道德方面存在污点记录的企业必须"非常谨慎"。不过，卡普兰也承认，鉴于科兴生物的疫苗可以储存在更接近室温的环境中，有些国家可能仍会更倾向于该公司的疫苗。"而且当你在瘟疫中别无选择的时候，你就会抓住一切你能得到的东西，不管它有没有黑历史。"

就在本周四(12月3日)，土耳其卫生部宣布，将在12月底启用尚在临床试验阶段的科兴生物研发的新冠疫苗，以应对该国快速蔓延的新一波疫情。土耳其卫生部此前已经与科兴生物签署了5000万剂疫苗的供货协议，第一批供货预计将在12月11日抵达土耳其。

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