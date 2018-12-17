科丽·滕·布姆：顶楼衣柜里的藏身处

无名英雄与反纳粹勇士系列一

（德国之声中文网）1942年5月的一天，荷兰小镇哈林（Haarlem），街角处的一幢小楼是一家百年历史的钟表店。店主是滕·布姆（Ten Boom） 一家。

纳粹已经占领荷兰两年了，荷兰女王已经逃往了英国，并在那里透过BBC向国民广播。

5月的这天，钟表店里来了一位史密特先生，不过这只是他的化名。他真实的身份是欧洲最有名的一位建筑师之一。他来到钟表店的目的，是在楼上的房间里修一间夹墙--用来藏匿犹太人。

卡斯帕·滕·布姆已经80多岁了，他的两个女儿贝希和科丽虽然年纪都四五十岁，但都独身，住在家里。科丽还是荷兰第一位获得钟表制造证书的女性。另一个女儿诺丽已经出嫁。她们的兄弟威廉早已参加了哈林的地下反抗运动。

建筑师史密特先生说，藏匿处应位于尽可能高的楼层，以便于紧急情况下，尽可能拖长纳粹从楼下找到那里的时间。最后，夹墙就修在顶楼科丽的卧室里。从外面看是个衣柜，衣柜的底层有夹板，从那里可以钻进里面的空间。"您在那里要放一瓶水，每周更换一次。再放一些面包干和维生素"，史密特先生说道。"盖世太保恐怕找一年才找得到这儿。"

以科丽·滕·布姆一家的故事拍成的电影《藏身处》（The Hiding Place）中，百年钟表店的一幕

荷兰犹太人

若干年后，科丽·滕·布姆在她的回忆录《藏身处》（The Hiding Place）中写道：德国占领的头一年，荷兰的犹太人没受到什么骚扰。偶尔有一块石头砸破犹太人的商店，或者在犹太教堂的外墙上涂一句充满仇恨的话。--"似乎他们想测试一下，荷兰的氛围怎样？多少荷兰人会站在他们一边？"

"令我们感到羞耻的是，有很多，"科丽写道。

尽管与纳粹"合作"的荷兰人比例不高，但他们却十分危险，因为让荷兰民众无法判断，谁是可以信任的。滕·布姆一家后来被捕，告密者就是一位荷兰国民。

逃生演练

很快，犹太人被强制要求戴上黄色的大卫星。最糟糕的是，许多犹太人消失了。科丽一家不知道他们是被盖世太保秘密抓走了，还是自己藏到了什么地方。

钟表店定期藏匿着5、6位犹太人，大部分人是暂住。有一天，一位地下反抗运动人士提醒滕·布姆一家，应当在房子内安装警报器，并训练一旦有情况，能在最短时间内逃往顶楼的衣柜藏身处。"纳粹最常突击搜查的时间，就是吃饭的时候，以及午夜。不能留下蛛丝马迹，他们会伸手到被窝里看有没有温度。垃圾箱，烟灰缸都要注意。"

第一次练习时，所有人用了4分钟才带着自己的餐具跑到楼上，并把多余的椅子放到一边。但是：楼梯上有两把散落的勺子，还有一块从盘子里滑出来的胡萝卜；一间"空置"的卧室里有烟灰。

最后，几经练习，大家能够在70秒完成一切。--后来的事实证明，这挽救了人的生命。

在这一切的生死攸关的紧张气氛中，滕·布姆一家与犹太人经常举行文化之夜--小型音乐会、读书会、希伯来语课、其它语言课。滕·布姆一家是基督徒。卡斯帕老先生曾引用圣经的话说：犹太人是上帝眼中的瞳仁。

电影中犹太人从藏身处出来的镜头

圈套

1944年2月，一位名为扬·弗格（Jan Vogel）的荷兰人来到钟表店，他说自己的妻子因帮助犹太人被抓走了。他需要一笔钱贿赂警察，把妻子救出来。科丽答应了他。

这是一个圈套。很快，纳粹冲了进来。钟表店里的4位犹太人和2位地下反抗运动成员及时藏到了暗室里。滕·布姆一家被捕了。

科丽在《回忆录》中写道，在海牙的盖世太保荷兰总部，一位官员注意到她80多岁的老父亲。这名官员喊道："这个老头！一定要逮捕他吗？"随后，这位盖世太保的头目对卡斯帕·滕·布姆说道："如果你表现好，不再惹事，我可以把你送回家。"

科丽听到父亲说："如果我今天回家，明天起，凡是需要帮助的人，我都会为他开门。"对方脸色铁青。她的父亲被带回犯人的队伍。

被关入荷兰监狱10天后，85岁的卡斯帕·滕·布姆与世长辞。

纳粹没有找到密室里的犹太人和地下反抗成员。47个小时后，在当地警察反抗团体的帮助下，他们全部获救。

拉文斯布吕克集中营

科丽与姐姐贝希后来从荷兰监狱被送往德国的拉文斯布吕克（Ravensbrück）集中营。纳粹时期，共有约9万名妇女在这座集中营被杀害。

1944年12月，在经历长期恶劣条件下的强制劳动后，体弱多病的贝希去世了。15天之后，科丽被释放。后来她才得知，这是因为一个笔误。在她获释之后不久，该集中营所有她这一年纪的女性都被送入了毒气室。

她的兄弟威廉在狱中感染了骨结核病，尽管获释，但在战后不久因病逝世。威廉的儿子、24岁的克里斯蒂安，因参与地下反抗运动被送往德国伯格-贝尔森集中营，战争期间在那里去世。

滕·布姆一家以及他们的很多朋友们一共帮助了800多位犹太人和地下反抗成员逃生。

上帝的刺绣

很多年后，有人问科丽·滕·布姆，如何面对家人因帮助犹太人而遭受那么多痛苦、失去生命，特别是自己年迈的父亲在狱中逝世。科丽有一首小诗来回答，题为"生命是一件刺绣"，其中写道：

我的生命是一件刺绣

在我的上帝与我之间……

有时我忘记他看到了正面

而我看到的是背面

科丽·滕·布姆后来也再次接触到了那位告密者--扬·弗格，并且出于信仰从个人的角度宽恕了他。后来，扬·弗格被执行死刑。此外，还有一位拉文斯布吕克集中营的女护士，曾经恶劣地对待科丽的姐姐贝希，以及集中营的一位警卫，他们后来悔过，科丽也宽恕了他们。

科丽·滕·布姆于1983年辞世，享年91岁。

如今，小镇哈林的百年钟表老店已经成为一家博物馆。来到这里，就可以参观顶楼衣柜里的夹墙，那个隐秘的藏身处。