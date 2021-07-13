种族歧视遭国际关切 美国邀联合国专家调查

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）预计向联合国官员提出邀请，让对方能赴美国针对当地的系统性种族主义进行调查。此举被视为美中之间另一场攻防，因为西方社会也在呼吁中国应开放国际组织赴新疆调查针对维吾尔族的打压。

美国CNBC报导，布林肯于13日表示：「美国打算向所有就人权问题提出报告和建议的联合国专家发出正式的邀请。作为第一步，我们也已主动提出，要让联合国的当代形式种族主义问题特别报告员，以及联合国少数民族问题特别报告员来美国进行正式访问。」

布林肯表示：「我敦促所有联合国成员与美国一起努力，对抗种族主义、种族歧视和仇外心理的祸害。因为只有当不论其种族或族裔的每一个人都能自由发挥潜力时，我们集体的安全才能被保障。」

美国的种族主义问题自去年5月非裔男子乔治・弗洛伊德（George Floyd）因警察暴力而死后，引发了全美对警察暴力和种族主义的抗议，以及对立法和政府行动的呼吁。

12日，联合国投票通过一项提议，将建立一个「国际独立专家机制 」来调查警察对全球非裔族群的歧视。同一天，布林肯公布了美国国务院向国会提交的一份关于种族灭绝和暴行的报告，美国官员藉此机会斥责北京阻挠国际调查人员访问新疆地区，探查维吾尔人处境。

「像我们这样的大国不会迴避我们的缺点。我们公开承认这些缺点，并努力以透明的方式改进，」布林肯说。

中国：美持续炒作新疆议题

针对美国称中国在新疆进行「种族灭绝」一事，中国外交部發言人赵立坚表示：「美国不应忘记100年前塔尔萨（Tulsa）种族大屠杀所夺去的无辜非裔美国人的生命。美国没有资格批评其他国家的人权状况。」

他说：「无论美国的某些人如何沿着其错误的路线不遗余力地炒作关于新疆的谎言，他们扰乱新疆、遏制中国的政治阴谋只会以失败告终。」

中国国务院也在14日發布了《新疆各民族平等权利的保障》白皮书，内文写道：「70多年来新疆人权事业不断得到新發展和进步，并分别阐述在公民、政治、经济、文化、社会、妇女儿童和宗教信仰自由等权利的保障。 」

针对中国近年来积极进行的「脱贫」计画，白皮书中写道：「截至2020年底，现行标准下新疆273万农村贫困人口全部脱贫......贫困地区农村居民收入保持快速增长，消费水平大幅提高。2020年新疆贫困地区农村居民人均可支配收入（人民币）13,052元，比2012年年均增长10.8%。」

然而，对于国际社会所关心的再教育营，全文并无提及。

（综合报导）

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