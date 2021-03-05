种族歧视？美国按摩店多名亚裔遇袭身亡

（德国之声中文网）当地时间3月16日，亚特兰大大区接连发生3起枪击事件。警方推测这三起袭击事件出自同一凶手，并已拘留一嫌疑人。虽暂不清楚袭击事件背景，但人们担心，袭击很有可能针对亚裔人士。

据《亚特兰大立宪报》（Atlanta Journal-Constitution）报道，警方称，3月16日下午亚特兰大市附近发生的第一起袭击事件中，有4人死亡、2人受伤。当地治安官员透露，遇难者分别是两名亚裔女子、一名白人女子及一名白人男子。第一次袭击事件发生后不久，两家相邻的按摩店也传出枪声，4人被射杀，均为亚裔女性。

当地警方发言人表示，根据对视频图像的分析结果，三起袭击事件的枪手"极可能"为同一人。经追捕，一名21岁嫌疑人在距亚特兰大约240公里处落网，当晚即被拘押。联邦调查局已介入调查。

韩联社报道说，韩国外交通商部证实，有4名遇难者是韩裔。

嫌疑人出现在监控录像画面中

新冠疫情恶化亚裔处境

美国民主党国会议员威廉姆斯（Nikema Williams）指出："随着越来越多的细节为人所知，人们不幸看到，袭击行为符合国内暴力针对亚裔美国人事件不断增加的趋势，这种不能令人接受的暴力行为在新冠大流行瘟疫期间大幅增加。"

反种族主义人士最近警告说，美国国内呈现越来越排斥亚裔人士现象。他们将此部分归咎于前总统特朗普在新冠危机期间对中国的攻击。特朗普曾一再使用 "中国病毒"这一说法。根据仇恨与极端主义研究中心的一项研究结果，去年，在美国16个最大城市，针对亚裔的犯罪数量从49起增至122起，几乎增加两倍。

据人权组织 "亚裔美国人倡导基金 "(AsianAAF)提供的资料，佐治亚州亚裔人口50万，仅占该州总人口4%多一些。

佐治亚州参议员沃诺克（ Raphael Warnock）当晚推文谴责这起暴力事件。他写道："亚特兰大的惨烈暴力事件夺走了8条生命，让我心碎。"他为遇难者家属祈祷，为"社区和平 "祈祷。

凝炼/文山/（德新社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。