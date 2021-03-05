 种族歧视？美国按摩店多名亚裔遇袭身亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2021

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时政风云

种族歧视？美国按摩店多名亚裔遇袭身亡

美国佐治亚州三家按摩店遭袭击，8人被枪杀，其中多人系亚裔女性。维权组织警告指出，自新冠疫情爆发以来，美国亚裔遭受的袭击越发频繁。

USA | Schießerei in Massagesalons in Atlanta

发生袭击的一间按摩店

（德国之声中文网）当地时间3月16日，亚特兰大大区接连发生3起枪击事件。警方推测这三起袭击事件出自同一凶手，并已拘留一嫌疑人。虽暂不清楚袭击事件背景，但人们担心，袭击很有可能针对亚裔人士。

据《亚特兰大立宪报》（Atlanta Journal-Constitution）报道，警方称，3月16日下午亚特兰大市附近发生的第一起袭击事件中，有4人死亡、2人受伤。当地治安官员透露，遇难者分别是两名亚裔女子、一名白人女子及一名白人男子。第一次袭击事件发生后不久，两家相邻的按摩店也传出枪声，4人被射杀，均为亚裔女性。

当地警方发言人表示，根据对视频图像的分析结果，三起袭击事件的枪手"极可能"为同一人。经追捕，一名21岁嫌疑人在距亚特兰大约240公里处落网，当晚即被拘押。联邦调查局已介入调查。

韩联社报道说，韩国外交通商部证实，有4名遇难者是韩裔。

USA Schießerei in Massagesalons in Atlanta

嫌疑人出现在监控录像画面中

DW.COM

当针对亚裔的语言和肢体袭击案件层出不穷时，美国历史上的相似阶段也许可以提醒人们如何度过这个困难的时期，并逐渐减少体制性的种族歧视。

美国新任总统拜登上任以来签署多项行政命令，推动种族平等。其中一项政令中批评前任政府领导人加剧了对亚裔美国人的恐惧情绪。

自2020年2月6日，美国第一例新冠死亡病例以来，包括华人在内的美国民众已经在疫情中度过了一年多的时间。人们似乎已经习惯了和新冠病毒和平共处，但是这所谓的习惯背后，又有很多的心酸与无奈，艰苦与坚持。

新冠疫情恶化亚裔处境

美国民主党国会议员威廉姆斯（Nikema Williams）指出："随着越来越多的细节为人所知，人们不幸看到，袭击行为符合国内暴力针对亚裔美国人事件不断增加的趋势，这种不能令人接受的暴力行为在新冠大流行瘟疫期间大幅增加。"

反种族主义人士最近警告说，美国国内呈现越来越排斥亚裔人士现象。他们将此部分归咎于前总统特朗普在新冠危机期间对中国的攻击。特朗普曾一再使用 "中国病毒"这一说法。根据仇恨与极端主义研究中心的一项研究结果，去年，在美国16个最大城市，针对亚裔的犯罪数量从49起增至122起，几乎增加两倍。

据人权组织 "亚裔美国人倡导基金 "(AsianAAF)提供的资料，佐治亚州亚裔人口50万，仅占该州总人口4%多一些。

佐治亚州参议员沃诺克（ Raphael Warnock）当晚推文谴责这起暴力事件。他写道："亚特兰大的惨烈暴力事件夺走了8条生命，让我心碎。"他为遇难者家属祈祷，为"社区和平 "祈祷。

凝炼/文山/（德新社，法新社）

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