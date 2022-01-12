种族歧视、滥权： WHO亚太区主任被员工匿名投诉

（德国之声中文网）在去年10月和今年1月，多名世卫组织现任和前员工致信WHO执行委员会和高层领导人，对西太平洋地区主管葛西健（Takeshi Kasai）提出严重指责。美联社获得的信件文本中，落款署名为"忧心忡忡的WHO员工"。有两位作者分别对美联社表示，参与撰写的有30多人。

信中指称，设在菲律宾马尼拉的WHO西太平洋地区总部，存在一种"系统性霸凌和嘲弄的文化"，工作气氛被"毒化"。美联社得到的内部会议录音里，可以听到该地区机构主任、来自日本的葛西健因工作人员的国籍而对他们做出贬低性的评论。共有11名现任和前员工对美联社证实，葛西健经常使用带有种族歧视色彩的语言。

匿名信中称，过去一年半时间里，已有55名员工因不堪忍受葛西健专制的领导作风而离职，他们留下的职位空缺很多至今未能填补。这导致与成员国之间的沟通和合作不充分，直接影响到某些国家的抗疫工作。

西太平洋地区办事处负责世卫组织在东亚、东南亚37个国家的工作，其中包括中国和日本。

WHO西太平洋区域主任葛西健

“士气低落”

葛西健在回应美联社的邮件里，否认自己有种族歧视言论和不道德行为。他表示在上周收到匿名投诉后，立即开始同下属进行沟通。葛西健称，特别是在对抗新冠大流行期间，他对自己和工作人员提出了很多要求，"但这不应造成有人感到不被尊重"。

投诉信中引述，葛西健曾在一次会议上针对一名菲律宾员工表示："如果她做不出好的演示报告，那是因为她是菲律宾人"。多名员工对美联社证实，葛西健还多次对来自马来西亚和中国的员工做出贬损性评论。

信中说这位世卫高官还表示，某些国家的新冠病例增加，是因为他们的文化、种族和社会经济水平低下而缺乏治理能力。他还说，对抗新冠疫情努力受阻的一个原因是，"太平洋地区缺乏受过充分教育的人"。

葛西健在对美联社的回应中，承认自己对下属比较严厉，但否认特别针对某些国家的员工。

信件作者还指责葛西健在新冠应对问题上不敢批评中国当局，认为他在武汉疫情爆发不久访问北京并与中国领导人习近平会面期间，没有设法搞清当时到底发生了什么。

WHO公共卫生法律和人权合作协调中心主任、美国乔治城大学的劳伦斯·戈斯廷（Lawrence Gostin）同世卫组织亚太办事处团队有不少接触。他表示，听到最新的指控并不惊讶。"事实是，员工士气低落，感觉受打击、被羞辱，这不利于该地区的疫情应对工作。"

日本也曾向台湾捐赠疫苗

疫苗捐赠有算盘？

工作人员还抱怨葛西健不顾世卫组织内部防疫规定，在马尼拉封城期间要求员工到办公室上班。

投诉信还称，葛西健利用职务之便，向日本提供敏感数据信息，以协助日本政府制定疫苗捐赠计划。一位参与亚洲疫苗计划的世卫科学家对美联社透露，葛西健向日本提供内部信息，以便日本政府在做出向邻国捐赠疫苗的决策时，能更好地顾及本国政治利益。

对此，葛西健表示，"从未向员工施压，要求他们为来自日本的捐赠提供便利"。他强调，日本向西太平洋地区国家捐赠的大多数疫苗是通过COVAX进行的。

据日本外交部的公开信息，去年6月以来，日本向该地区国家捐赠了250万剂疫苗。同时，日本以双边形式直接捐赠的疫苗有1100万剂，包括对越南、马来西亚和菲律宾等国。

匿名信作者称，他们中的大多数都曾向世卫组织各级机制，包括调解仲裁专员、员工联合会和内部监督办公室多次投诉，但始终未见有任何相应的调查。

世卫组织的区域主任在很大程度上只对选举他们的成员国以及WHO执行委员会负责。葛西健2019年被西太平洋地区成员国选举为区域主任，任期明年结束。

世卫组织日内瓦总部在一封邮件中表示，"注意到有关指责，并正在采取适当的步骤跟进处理这一事件"。葛西健也表示，愿意全力配合所有调查程序。

（美联社）

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