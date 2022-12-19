 种族主义阴魂不散 科曼罚丢点球遭网暴 | 足坛体坛 | DW | 19.12.2022

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足坛体坛

种族主义阴魂不散 科曼罚丢点球遭网暴

法国队的科曼在世界杯决赛中罚丢了一个点球。在法国决赛输给阿根廷后，推特和脸书等社媒上充斥着对这位非裔球员的种族主义谩骂。这类针对黑人球员的网暴事件此前也有发生。

图中是点球大战科曼罚失点球后的场景，他明显很沮丧

图中是点球大战科曼罚失点球后的场景，他明显很沮丧

（德国之声中文网）你不必仔细搜索，就能看到这类侮辱性信息：猴子的表情符号，还有狗屎的符号。在世界杯决赛落败后，法国队球员金斯利·科曼（Kingsley Coman）在推特（Twitter）、脸书（Facebook）和Instagram等社交媒体上被骂得很惨。他的Instagram页面充斥着种族主义的评论，一些恶毒的网民甚至声称要把他送回非洲。 

科曼1996年出生于巴黎，是土生土长的法国人。在12月18日卡塔尔世界杯决赛法国与阿根廷的点球大战中，他位列第二出场，他前面的姆巴佩成功罚入了点球，科曼的点球则被阿根廷门将马丁内斯扑出。随后，科曼的队友楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）的点球同样没有罚进，阿根廷赢得了比赛。 

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    点球大战

    在残酷的点球大战中，姆巴佩和梅西分别为法国队和阿根廷开场，两人均罚进。但法国队随后出场的科曼、楚阿梅尼均未能命中，阿根廷人则连续罚入，最终阿根廷队在点球大战中以4:2击败法国队，以总比分7:5获得冠军。图中是阿根廷的蒙铁尔罚入第四例制胜点球后，球员们兴奋地抱在一起。

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在比赛结束后，法国总统马克龙在推特上写道“Les Bleus nous ont fait rêver.”（法国队让我们拥有梦想），来安慰场上的球员。马克龙本人也前往卡塔尔，在现场观看了比赛。 

然而在网络上，一些人毫无顾忌地表达了其仇恨和怨念。有网友总结了这些种族主义言论的模式：“如果他（科曼）赢了，他就是法国人。如果没赢，他就是非洲人。” 

一年多前针对英格兰球员的网暴

这并非首次发生输球后非裔球员被网暴的事件。就在一年多前，英格兰球员萨卡（Bukayo Saka）、桑乔（Jadon Sancho）和拉什福德（Marcus Rashford）也有同样的经历。这三人在欧锦赛决赛对意大利的点球大战中都没有罚进，随后成为种族主义言论的攻击对象。 

延伸阅读——评论：点球不进不可怕种族主义才可怕 

在网暴事件后，萨卡说：“我马上明白了自己遭遇的是何种仇恨。”他批评社媒平台没有尽到责任，“你们这些强大的社媒平台没有做足够的工作来阻止这些信息，这是一个可悲的现实”。 

点球未进已够痛苦，萨卡（中）还在网上遭遇辱骂

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“无论如何，你们都是我们的英雄”

现在，一年多过去了，这一切似乎并没有什么改观。那些明显带有的种族主义色彩的言论仍然没有被限制、删除。 

与此同时，也有一些积极的信息。科曼以及他的队友楚阿梅尼也收到了很多鼓励。大多数网民在面对仇恨和种族主义言论时并没有视而不见、默不作声。“小金，振作起来！”“不必惭愧……无论如何，你们都是我们的英雄。”很多人贴出“爱心”和“法国国旗”的表情符号表示支持。 

科曼目前效力于德国拜仁俱乐部。拜仁俱乐部董事会CEO、前德国名门将卡恩（Oliver Kahn）也声援科曼。 

卡恩在推特上写道，他要对那些为拜仁效力的法国球员表示极大的赞扬。他也表示，所有球员都可以为他们的出色表现感到自豪，现在是时候“继续前进了”。 

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