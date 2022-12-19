种族主义阴魂不散 科曼罚丢点球遭网暴

（德国之声中文网）你不必仔细搜索，就能看到这类侮辱性信息：猴子的表情符号，还有狗屎的符号。在世界杯决赛落败后，法国队球员金斯利·科曼（Kingsley Coman）在推特（Twitter）、脸书（Facebook）和Instagram等社交媒体上被骂得很惨。他的Instagram页面充斥着种族主义的评论，一些恶毒的网民甚至声称要把他送回非洲。

科曼1996年出生于巴黎，是土生土长的法国人。在12月18日卡塔尔世界杯决赛法国与阿根廷的点球大战中，他位列第二出场，他前面的姆巴佩成功罚入了点球，科曼的点球则被阿根廷门将马丁内斯扑出。随后，科曼的队友楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）的点球同样没有罚进，阿根廷赢得了比赛。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 时隔36年终圆梦 2022年卡塔尔世界杯决赛在12月18日上演，阿根廷在点球大战中击败法国，时隔36年终于举起大力神杯。上次捧杯的还是1986年的马拉多纳。在这位“世纪球王”去世两年后，新一代球王梅西带领阿根廷队圆梦。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 A Night to Remember 决赛在本届世界杯最大的球场卢赛尔体育场举行。决赛前，球场首先进行了闭幕式表演，主题是A Night to Remember（“一个值得铭记的夜晚”），用音乐来纪念和庆祝过去数周的赛程。随后，西班牙传奇门将卡西利亚斯护送大力神杯进入球场，决赛拉开帷幕！

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 阿根廷主导上半场 比赛开始后，阿根廷队表现出惊人的速度、超强的警惕性和防守能力，主导了场上局面。第21分钟，迪玛利亚带球进入法国队禁区后被登贝莱放倒，阿根廷获得点球机会。梅西主罚命中，阿根廷队1:0领先。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 迪马利亚的精彩进球 领先后，阿根廷队继续保持场上优势，法国队这期间在前场未得到任何机会。第36分钟，阿根廷凭借迪马利亚一记精彩劲射扩大了领先优势，2:0！这粒进球后，全场的阿根廷球迷沸腾了，感觉胜利在望了！

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 法国队的反击 在0:2落后的局面下，法国队的明星教练德尚决定换人，用图拉姆和穆阿尼换下吉鲁和登贝莱。在下半场，法国队的年轻队员们逐渐开始展现出体能和拼抢优势。不过直到第80分钟，阿根廷一直以两球领先。在这时，奥塔门迪在禁区内对穆阿尼犯规，法国获得点球机会，姆巴佩主罚命中。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 姆巴佩的97秒奇迹 在距离罚入点球仅仅一分多种后，姆巴佩一记精彩的凌空抽射再度破门，帮助法国队扳平比分。在中文网络上，这被称为法国队的“97秒奇迹”。两队以2:2的比分进入加时赛。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 阿根廷再度领先 在比赛的109分钟，阿根廷队劳塔罗的射门被法国门将扑出后，梅西随即补射入网，这让阿根廷队在加时赛中以 3:2 重新领先。这个时候，人们大多以为比赛已成定局。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 惊人的战平 然而，出人意料的一幕发生了。第116分钟，法国再次加强攻势，阿根廷队的蒙铁尔手球犯规，法国队再次获得点球。姆巴佩点球破门。双方再度战平，以3:3进入点球大战。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 点球大战 在残酷的点球大战中，姆巴佩和梅西分别为法国队和阿根廷开场，两人均罚进。但法国队随后出场的科曼、楚阿梅尼均未能命中，阿根廷人则连续罚入，最终阿根廷队在点球大战中以4:2击败法国队，以总比分7:5获得冠军。图中是阿根廷的蒙铁尔罚入第四例制胜点球后，球员们兴奋地抱在一起。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 梅西封神 德国之声评论员Mark Meadows说，世界杯决赛的胜利意味着梅西现在已成为最伟大的球员。对于很多阿根廷球迷而言，这也是一种传承——时隔36年，从马拉多纳到梅西。36年前阿根廷夺冠时，梅西尚未出生，然而他显然是在那个黄金年代的影响下长大的。如今，35岁的他获封球王，实至名归。



在比赛结束后，法国总统马克龙在推特上写道“Les Bleus nous ont fait rêver.”（法国队让我们拥有梦想），来安慰场上的球员。马克龙本人也前往卡塔尔，在现场观看了比赛。

然而在网络上，一些人毫无顾忌地表达了其仇恨和怨念。有网友总结了这些种族主义言论的模式：“如果他（科曼）赢了，他就是法国人。如果没赢，他就是非洲人。”

一年多前针对英格兰球员的网暴

这并非首次发生输球后非裔球员被网暴的事件。就在一年多前，英格兰球员萨卡（Bukayo Saka）、桑乔（Jadon Sancho）和拉什福德（Marcus Rashford）也有同样的经历。这三人在欧锦赛决赛对意大利的点球大战中都没有罚进，随后成为种族主义言论的攻击对象。

延伸阅读——评论：点球不进不可怕种族主义才可怕

在网暴事件后，萨卡说：“我马上明白了自己遭遇的是何种仇恨。”他批评社媒平台没有尽到责任，“你们这些强大的社媒平台没有做足够的工作来阻止这些信息，这是一个可悲的现实”。

“无论如何，你们都是我们的英雄”

现在，一年多过去了，这一切似乎并没有什么改观。那些明显带有的种族主义色彩的言论仍然没有被限制、删除。

与此同时，也有一些积极的信息。科曼以及他的队友楚阿梅尼也收到了很多鼓励。大多数网民在面对仇恨和种族主义言论时并没有视而不见、默不作声。“小金，振作起来！”“不必惭愧……无论如何，你们都是我们的英雄。”很多人贴出“爱心”和“法国国旗”的表情符号表示支持。

科曼目前效力于德国拜仁俱乐部。拜仁俱乐部董事会CEO、前德国名门将卡恩（Oliver Kahn）也声援科曼。

卡恩在推特上写道，他要对那些为拜仁效力的法国球员表示极大的赞扬。他也表示，所有球员都可以为他们的出色表现感到自豪，现在是时候“继续前进了”。

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