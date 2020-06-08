种族主义：欧洲并不清白

（德国之声中文网）保护"欧洲生活方式"是欧盟会委员斯基纳斯（Margaritis Schinas）的任务之一。这位希腊政治家认为应对种族主义问题也是他负责的范畴。斯基纳斯在由德尔菲福经济论坛（"Delphi Economic Forum）组织的一次活动中说："与美国相比，我们的问题较少，社会制度也更好。"但是他承认，在机会均等方面，欧洲还有很多工作要做，"还有很多的问题有待处理"。
法国的一厢情愿
寻找工作时的歧视也是"我们有待解决的"议题"之一。巴黎法学院学生耶斯科特（Kesiah Etame Yescot）指出，每天忍受歧视的生活是痛苦的。她说，找工作时遇到的歧视也是"我们应该应对的问题之一"。她一家挨一家地向律师事务所递交实习申请，但是全部被拒绝，得到的大多数答复是，已经有人了。
司法专业学生耶斯科特："在法国有太多的虚伪。"
"他们想让我们相信他们是接受我们的。但是我觉得其中有太多的虚伪。这里与美国发生的乔治·弗洛伊德事件不一样，在那里你能看到1000公里处的种族主义，但这里种族主义隐藏更深。在法国，从很多小事上就能感受到种族歧视，无论是在找工作时，还是在大街上无缘无故地被拦住查问。"
上周末，她与数千名法国人一起上街抗议种族主义和歧视。法国警察的暴力行为以及2016年导致亚当·特拉奥雷死亡事件是引发抗议活动的原因之一。
示威者在慕尼黑举行集会，纪念死于警方暴力的非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）和2005年在德绍死于监狱的黑人乌里·贾洛（Oury Jalloh）
抗议的矛头不仅仅是针对警方的野蛮行为。在法国郊区，"种族偏见"已经成为日常生活的一部分。根据欧洲理事会对5000名来自非洲或阿拉伯血统的年轻人进行的一项调查，警察拦截他们的次数是法国其他居民的20倍。
法国的大规模抗议活动有了初步成果：内政部长卡斯塔内（Christophe Castaner）指示警察在实施抓捕时禁止卡脖子。尽管他否认警察普遍带有"种族主义"思想，但同时也承认"警察中有种族主义者"。
殖民统治与种族灭绝
不仅巴黎，而且布鲁塞尔也爆发反种族主义示威游行。一位组织者说："我们之所以来是因为这是欧洲的首都。"布兰达·奥钦巴（Brända Auchimba）对"平日里警察的歧视和对非洲和阿拉伯青少年男孩的任意拦路检查"感到恼火。
另外，她还希望取缔比利时国王利奥波德二世（1835-1909）的雕像。比利时的殖民统治是刚果悲惨历史的一部分。直到1998年，历史学家亚当·霍奇希尔德（Adam Hochschild）才将国王利奥波德二世在该国犯下的种族灭绝罪行和对该国的剥削记入史册。
示威者布伦达·奥钦巴："非洲和阿拉伯青少年被警察任意拦截检查。"
在利奥波德二世的殖民统治下，约有一千万刚果人丧生。直到今天，比利时的教科书对这一段历史仍然保持沉默。布伦达说："我希望人们能理解我们看到这些雕像时的感受。" 安特卫普市市长现在已将利奥波德的雕像移入博物馆。
英国国内的文化斗争
在伦敦，甚至市长也支持拆除利奥波德二世纪念雕像。巴基斯坦裔的萨迪其·汗（Sadiq Khan）下令拆除位于伦敦东部西印度码头的奴隶贩子罗伯特·米利根（Robert Milligan）的雕像。他说："我们的很多财富来自奴隶贸易，这确实可悲。我们不能在我们的公共场所还进行纪念"。
同样是巴基斯坦后裔的保守党议员，英国内政大臣普里蒂·帕特尔（Priti Patel）则不主张采取这种抗议方式。他说，抗议者将奴隶贩子爱德华·科尔斯顿（Edward Colston）的雕像扔到布里斯托尔港的水中。他们必须因"这种极其可耻的行为"而受到起诉。
对乔治·弗洛伊德的同情也在英国引起了人们对平日里的种族主义、剥夺公民权、以及警察暴力和歧视的愤怒。
"被视为问题群体"
伦敦皇家学院的犯罪学家本·鲍林（Ben Bowling）说："欧洲存在许多个人和有组织的种族主义的例子。"但是在美国，警察暴力的程度更为极端，每年约有1000人死于警方暴力。
犯罪学家本·鲍林说："少数群体被边缘化"
鲍林说，问题是，这些组织是如何对待少数群体和被边缘化群体的。在英国，你可以看到警察对黑人和亚洲人的态度。在德国、法国和欧洲其它地方都很明显，少数民族被边缘化，被警察视为问题群体。"
尤其是"不仅警察歧视，而且，经济和受教育水平以及家庭背景都可以成为歧视的原由"。他表示，欧洲国家应该认识到他们的未来是多元文化，生活在这里的每个公民都应享有同等的机会。
"我羞愧"
欧洲距离这一认识还有很长的路要走。欧洲议会的705名议员中只有24名有非洲或亚洲血统，尽管非裔、亚裔占欧洲人口的大约10％。其中的瑞典绿党议员爱丽丝·库恩克（Swede Alice Kuhnke）表示："我感到羞愧，因为我们并未真正代表欧洲人民。我们必须确保未来有更多来自不同背景的国会议员。"
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探讨种族歧视的好莱坞电影
斯派克·李的批判性声明：《誓血五人组》
美国导演斯派克·李（Spike Lee）长期以来致力于制作探讨美国种族主义的电影。图为他的新片《誓血五人组》（Da 5 Bloods）。斯派克·李在1980年代中期崭露头角。从他1989年推出的喜剧片《为所应为》（Do the Right Thing）以及其它作品，人们发现斯派克·李擅长以轻快诙谐的手法讲述不平等等沉重议题。《誓血五人组》叙述的是四名非裔美国越战退伍军人的故事。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
一堂美国种族主义历史课：《塞尔玛游行》
非裔美国导演艾娃·迪韦奈（Ava DuVernay）2014年所执导的《塞尔玛游行》（Selma，台译《逐梦大道》）叙述了1965年公民权利运动的高潮。她重现了当年民权活动人士在阿拉巴马州塞尔玛市及蒙哥马利之间的游行活动。这部电影在好莱坞充满争议。一些人猜测它被奥斯卡忽视是因为演员为非裔美国人的权益发声。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
获奖充满争议的电影：《绿皮书》
彼得·法雷利（Peter Farrelly）执导的《绿皮书》（Green Book）赢得了许多奖项，包括2019年奥斯卡最佳影片奖。这部根据真人真事改编的电影叙述了一名白人司机和一名黑人钢琴家的故事。一些影评人认为，剧情落入“白人救世主”的窠臼中，并没有深入探讨非裔美国人所面临的种族主义苦难。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
2017年最佳影片《月光男孩》
美国非裔导演巴里·詹金斯（Barry Jenkins）的作品《月光男孩》（Moonlight）用三篇章方式叙述一名黑人同性恋男孩的成长。《月光男孩》在不用通俗剧情或伤感情绪的包装下，成功传达出主题，成为影视作品中的成功典范。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
充满原创性：《逃出绝命镇》
2017年上映的《逃出绝命镇》（Get Out）是种族主义主题中最标新立异的电影之一。大不同于许多善意却感伤的好莱坞电影，非裔美国导演乔丹·皮尔（Jordan Peele）以恐怖和喜剧元素来呈现种族主义，打造出一部极具原创性而且撼动人心的跨流派电影。
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充满张力的《为奴十二年》
2013年上映的《为奴十二年》（12 Years a Slave）隔年荣获奥斯卡最佳影片，对美国的奴隶制起源进行了深度回顾。英国导演史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）在片中采用了许多知名演员，也摘下奥斯卡奖的桂冠。
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观众吸铁石：《黑豹》
终于有另一部奥斯卡获奖电影广义上也涉及了种族主义主题。2018年的漫威电影《黑豹》（Black Panther）首次刻画一名黑人超级英雄。漫威漫画原著作者斯坦·李（Stan Lee）和杰克·科比（Jack Kirby）在1960年代民权运动的高峰期创造了故事中的角色。
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手法细腻的《爱恋》
美国导演杰夫·尼科尔斯（Jeff Nichols）细腻的作品《爱恋》（Loving）让观众眼睛为之一亮。这部电影叙述了北美种族主义的一个历史篇章。故事中的一对情侣违背了禁止异族通婚的法律并不断抗争，最终在法庭上获得胜利。
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充满张力的罗曼史：《皇后与瘦子》
希腊裔美国导演梅利娜·马苏卡斯（Melina Matsoukas）2019年凭借《皇后与瘦子》（Queen & Slim）一片大放异彩。这部电影被认为是黑人版《雌雄大盗》。剧情背景是现代美国，一对年轻黑人情侣在第一次约会时出于自卫杀死了一名警察后逃亡。导演梅利娜·马苏卡斯此前因执导雷哈娜和碧昂斯等人的MV而知名。
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约翰·卡萨维兹的写实电影：《影子》
约翰·卡萨维兹（John Cassavetes）与梅利娜·马苏卡斯一样，都是希腊裔的美国导演。他初试啼声的作品《影子》（Shadows，1959）以极为细腻的手法叙述了非裔美籍三兄妹在纽约音乐圈的故事。当年少有美国导演能真实描绘出音乐圈的生活。
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回顾早期电影：《十二怒汉》
1957年的电影《十二怒汉》（12 Angry Men）是美国电影中第一部探讨种族主义议题的电影。这部由导演西德尼·吕美特（Sidney Lumet）执导的电影是部法律惊悚片，片中12名白人陪审团成员负责裁定来自波多黎各的被告少年是否有罪。
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波蒂埃旧作：《炎热的夜晚》
1960年代，种族主义的主题在主流电影中开始占有一席之地。在电影《炎热的夜晚》（In the Heat of the Night，台湾译《恶夜追缉令》）中，西德尼·波蒂埃（Sidney Poitier）饰演来自北方的黑人警察，他被卷入一起白人谋杀案中。波蒂埃在当地遭遇了恶劣的种族歧视并被误认为嫌疑犯。这部电影获得了5个奥斯卡奖项，波蒂埃也成为美国影坛中首位非裔超级明星。
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打破禁忌的《密西西比在燃烧》
1988年上映的《密西西比在燃烧》（Mississippi Burning）是英国导演艾伦·帕克（Alan Parker）执导的电影，叙述3名民权工作者失踪及FBI探员所展开的调查。一名影评人写道：“帕克的花俏手法几乎将《密西西比在燃烧》变成黑帮电影。但这部电影打破了禁忌：它将整个美国白人中产阶级置于错误面。”
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新生代导演：《街区男孩》
1991年，非裔美籍导演约翰·辛格顿（John Singleton）凭他的处女作电影《街区男孩》（Boyz n the Hood，又译《邻家少年杀人事件》）跃上报纸头版，执导这部电影时他年仅24岁。《街区男孩》因为真实描述美国主要城市贫困地区的黑人生活，被视为具开创性作品。辛格顿是首位被提名奥斯卡最佳导演奖的黑人及最年轻导演。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
美国以外的种族主义：《成事在人》
好莱坞的白人明星参演的经常是关于美国以外国家种族歧视的电影。在体育主题电影《成事在人》（Invictus）里头，导演伊斯特伍德（Clint Eastwood）讲述了南非种族隔离制度废除几年后，国家橄榄球队的感人故事。知名美国男演员摩根·费里曼（Morgan Freeman）饰演南非自由斗士曼德拉。
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纪录片《我不是你的黑鬼》
近几十年来，美国影坛中除了许多剧情片探讨种族主义的主题外，也有不少纪录片加入这个行列。海地导演哈乌·佩克（Raoul Peck）2016年推出的《我不是你的黑鬼》（I Am Not Your Negro）就相当成功。这部纪录片改编自非裔美国作家詹姆斯·鲍德温（James Baldwin）的作品。
作者: Jochen Kürten