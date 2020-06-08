种族主义：欧洲并不清白

（德国之声中文网）保护"欧洲生活方式"是欧盟会委员斯基纳斯（Margaritis Schinas）的任务之一。这位希腊政治家认为应对种族主义问题也是他负责的范畴。斯基纳斯在由德尔菲福经济论坛（"Delphi Economic Forum）组织的一次活动中说："与美国相比，我们的问题较少，社会制度也更好。"但是他承认，在机会均等方面，欧洲还有很多工作要做，"还有很多的问题有待处理"。

法国的一厢情愿

寻找工作时的歧视也是"我们有待解决的"议题"之一。巴黎法学院学生耶斯科特（Kesiah Etame Yescot）指出，每天忍受歧视的生活是痛苦的。她说，找工作时遇到的歧视也是"我们应该应对的问题之一"。她一家挨一家地向律师事务所递交实习申请，但是全部被拒绝，得到的大多数答复是，已经有人了。

"他们想让我们相信他们是接受我们的。但是我觉得其中有太多的虚伪。这里与美国发生的乔治·弗洛伊德事件不一样，在那里你能看到1000公里处的种族主义，但这里种族主义隐藏更深。在法国，从很多小事上就能感受到种族歧视，无论是在找工作时，还是在大街上无缘无故地被拦住查问。"

上周末，她与数千名法国人一起上街抗议种族主义和歧视。法国警察的暴力行为以及2016年导致亚当·特拉奥雷死亡事件是引发抗议活动的原因之一。

抗议的矛头不仅仅是针对警方的野蛮行为。在法国郊区，"种族偏见"已经成为日常生活的一部分。根据欧洲理事会对5000名来自非洲或阿拉伯血统的年轻人进行的一项调查，警察拦截他们的次数是法国其他居民的20倍。

法国的大规模抗议活动有了初步成果：内政部长卡斯塔内（Christophe Castaner）指示警察在实施抓捕时禁止卡脖子。尽管他否认警察普遍带有"种族主义"思想，但同时也承认"警察中有种族主义者"。

殖民统治与种族灭绝

不仅巴黎，而且布鲁塞尔也爆发反种族主义示威游行。一位组织者说："我们之所以来是因为这是欧洲的首都。"布兰达·奥钦巴（Brända Auchimba）对"平日里警察的歧视和对非洲和阿拉伯青少年男孩的任意拦路检查"感到恼火。

另外，她还希望取缔比利时国王利奥波德二世（1835-1909）的雕像。比利时的殖民统治是刚果悲惨历史的一部分。直到1998年，历史学家亚当·霍奇希尔德（Adam Hochschild）才将国王利奥波德二世在该国犯下的种族灭绝罪行和对该国的剥削记入史册。

在利奥波德二世的殖民统治下，约有一千万刚果人丧生。直到今天，比利时的教科书对这一段历史仍然保持沉默。布伦达说："我希望人们能理解我们看到这些雕像时的感受。" 安特卫普市市长现在已将利奥波德的雕像移入博物馆。

英国国内的文化斗争

在伦敦，甚至市长也支持拆除利奥波德二世纪念雕像。巴基斯坦裔的萨迪其·汗（Sadiq Khan）下令拆除位于伦敦东部西印度码头的奴隶贩子罗伯特·米利根（Robert Milligan）的雕像。他说："我们的很多财富来自奴隶贸易，这确实可悲。我们不能在我们的公共场所还进行纪念"。

同样是巴基斯坦后裔的保守党议员，英国内政大臣普里蒂·帕特尔（Priti Patel）则不主张采取这种抗议方式。他说，抗议者将奴隶贩子爱德华·科尔斯顿（Edward Colston）的雕像扔到布里斯托尔港的水中。他们必须因"这种极其可耻的行为"而受到起诉。

观看视频 02:06 英国布里斯托：前贩奴者雕塑被推倒

对乔治·弗洛伊德的同情也在英国引起了人们对平日里的种族主义、剥夺公民权、以及警察暴力和歧视的愤怒。

"被视为问题群体"

伦敦皇家学院的犯罪学家本·鲍林（Ben Bowling）说："欧洲存在许多个人和有组织的种族主义的例子。"但是在美国，警察暴力的程度更为极端，每年约有1000人死于警方暴力。

鲍林说，问题是，这些组织是如何对待少数群体和被边缘化群体的。在英国，你可以看到警察对黑人和亚洲人的态度。在德国、法国和欧洲其它地方都很明显，少数民族被边缘化，被警察视为问题群体。"

尤其是"不仅警察歧视，而且，经济和受教育水平以及家庭背景都可以成为歧视的原由"。他表示，欧洲国家应该认识到他们的未来是多元文化，生活在这里的每个公民都应享有同等的机会。

"我羞愧"

欧洲距离这一认识还有很长的路要走。欧洲议会的705名议员中只有24名有非洲或亚洲血统，尽管非裔、亚裔占欧洲人口的大约10％。其中的瑞典绿党议员爱丽丝·库恩克（Swede Alice Kuhnke）表示："我感到羞愧，因为我们并未真正代表欧洲人民。我们必须确保未来有更多来自不同背景的国会议员。"