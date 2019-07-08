 秋雨圣约教会成员在台寻求赴美避难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2019

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时政风云

秋雨圣约教会成员在台寻求赴美避难

据美联社报道，属于成都秋雨圣约教会成员的一个家庭前往台湾申请赴美避难。去年12月，该家庭教会百余名成员被警方带走。其牧师王怡被控煽动颠覆国家政权罪。

Untergrund Kirche China ( Guang Cai Church)

资料照片：河南一所被当局查封的地下教会

（德国之声中文网）美联社报道说，上周，49岁的廖强（音译）与5名家庭成员逃离中国大陆，来到台湾。廖强与他23岁的女儿任瑞婷（音译）表示，自去年12月有关部门拘押他们以及百余名教会成员以来，过去7个月，他们生活在持续的监控之下。

廖强和任瑞婷来自成都秋雨圣约教会。其牧师王怡仍在关押中。王怡对中国政府和执政党作出言辞犀利的批评。每年6月4日，他也举行祷告会纪念六四。王怡受到煽动颠覆国家政权的罪名指控。

任瑞婷向美联社表示，逃离中国大陆前，她出门必须用社交媒体向警方报告行踪。她被告知，如果不遵守，其安全将无法得到保障。廖强表示："那时候我就知道，我们在那里不再安全了。特别是我的孩子们有危险。"

Christentum in China (picture-alliance/AP Images/By Feng Zi)

2014年在成都参加圣诞平安夜活动的信徒

DW.COM

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继福建省闽东教区地下教会主教郭希锦被要求让出职位后，广东省汕头教区地下主教庄建坚也传将退休，让位给爱国教会主教黄炳章。然而，庄建坚在接受媒体采访时，坚决表示他没有打算要退休。 (19.12.2018)

秋雨圣约教会是一个家庭教会。去年12月9日-10日，该教会百余名成员从教会或家中被警方带走，其中包括牧师王怡及妻子蒋蓉。蒋蓉于上月取保候审。

廖强表示，警方试图迫使他签署一份声明，谴责教会。但他拒绝了。

美联社报道说，廖强与家人希望申请赴美避难期间能留在台湾。不过，他们持有的是15天的旅游签证，未来尚是未知数。

台湾人权促进会向美联社表示，不确定廖强与家人能否在签证到期后留在台湾，除非台湾政府愿意以宗教迫害为基础将之作为一桩人道主义案件。人权促进会在尝试帮助这个家庭找到一个解决方案。

任瑞婷表示，希望有朝一日能回到家乡。她说："有一天中国开放了，我们会回去。无论是五年、十年，我们最终会回到上帝希望我们服事的地方。"

苗子/乐然（美联社）

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