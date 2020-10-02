 “秋斗”抗议美莱猪进口 国民党批民进党双标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2020

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时政风云

“秋斗”抗议美莱猪进口 国民党批民进党双标

本周日，台湾工运等民间团体在台北组织年度秋斗游行。此次抗议目标指向政府进口含瘦肉精美国猪肉的决定。引人注目的是，国民党也首次参加该游行，现任主席江启臣和多名前任均现身。

USA Handelsstreit mit China | Schweinefleisch-Verarbeitung in Missouri

密苏里州的一个猪肉加工厂

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，此次“秋斗”游行提出“反毒猪、反双标、反党国”的诉求。“秋斗”发言人李建诚表示，游行的目的包括要求总统蔡英文撤回进口美国含瘦肉精（莱克多巴胺）猪肉（简称莱猪）的行政命令，并称近期民怨高涨，行政院长苏贞昌内阁应总辞下台，以示负责。


组织方称，游行队伍下午2时17分出发，途经立法院、行政院、最后抵达民进党中央党部。游行共三支队伍，包括食安劳工、环保教育和土地及言论自由三个大队。


此次游行也受到国民党和民众党的支持与参与。李建诚说，台湾民众党被安排在第一大队，国民党在第二大队，其他政党在第三大队。游行禁止政治人物上台发言，政党宣传车也不得随行。

国民党历任主席参加游行


不过，据中时新闻网报道，国民党周日在各县市大动员两万多人参加游行，诉求为反对瘦肉精美猪，捍卫新闻自由，反对民进党双标。现任国民党主席江启臣，前任主席马英九，吴敦义，朱立伦以及蓝营多名县市长和国民党籍立委议员，周日中午也现身游行队伍，和民众一起齐聚自由广场。报道称，江启臣当场在台上叫阵蔡英文总统，出来辩论莱猪进口。他说，“距离瘦肉精美猪大举侵台只剩下39天，但蔡政府根本还没准备好，不跟人民沟通，也不跟人民说明。国民党拼命挡，要求要有配套，但是行政院连食安会报都不开。”江启臣向民众喊话说，“看到政府这样你们会甘心吗？凭什么叫人民吃莱克多巴胺？台湾的猪都不用吃，台湾的人却要吃，大陆人都不吃，台湾人却要吃，只凭蔡英文鸭霸，只凭他们有817万票，但是人民可以让你当总统，也可以让你下台。”前总统马英九也痛批民进党不顾六成民意反对进口莱猪，已经变成一党专政，一党独裁。他同时呼吁蔡英文重启谈判，欢迎美猪，但是反对莱猪。

蔡英文：新规定基于国家经济利益

USA Taiwan | US-Gesundheitsminister und Menschenrechtsdienst Alex Azar (L) und Präsident Tsai Ing-wen (R)

蔡英文今年8月10日会晤访台的美卫生部长阿扎尔（Alex Azar）

今年8月28日，蔡英文突然宣布从明年1月1日起开放含瘦肉精美国猪肉和牛肉的进口，具体内容为针对美猪将制定“进口猪肉莱克多巴胺安全容许值”以及放宽30个月龄以上美国牛肉进口（现行法是许可30月龄以上美国牛肉、不含瘦肉精美国猪肉进口）。蔡英文强调，这是一项“基于国家经济利益、符合未来总体经贸战略的决定”，將是台美经济全方位合作的重要起点。

民进党曾强烈反对马政府进口美莱牛

包括欧盟、中国和俄罗斯在内的约160个国家都禁止莱克多巴胺的使用。但美國并没有禁止萊克多巴胺的使用。只要豬牛到一定的年齡和體重，就可以依規定劑量，給予含有萊克多巴胺的飼料。

2012年马英九胜选后曾提出政策，允许含莱克多巴胺的美国牛肉进口，引起民间及民进党强烈反弹。蔡英文当时曾說：「拒絕瘦肉精，要求政府重啟談判，政府做不來就下台。」

据一项统计，台湾人每年消费牛肉五公斤左右，消费猪肉36公斤左右。萊克多巴胺为瘦肉精的一种。美国称在其测定的容许残留量下合法使用，不会对人类造成中毒或短期危害。但目前的实验数据尚无法确定其是否会对人体产生其他副作用，人体长期摄取残留的莱克多巴胺是否会造成健康问题也尚不清楚，但其受试临床表现较多为心跳过速，面颈、四肢肌肉颤抖，头晕、头疼、恶心、呕吐，特别是患有高血压、心脏病的病人，可能会加重病情导致意外。有专家认为，因亚洲国家有食用内脏的习惯，因此潜在风险较高。

民进党当局宣布将开放含瘦肉精美猪、美牛进口后，全台约10个县市立即修订“食品安全自治条例”，规定严禁瘦肉精肉品进入当地市场，否则最高罚款2亿台币。据台湾民意基金会10月底公布的一项民调，在是否赞成蔡政府开放含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口的問題中，有有三成三基本上贊成，但有六成一不贊成。

 


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