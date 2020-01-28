秋后算账：特朗普“踢走”弹劾案关键证人

（德国之声中文网）美国国家安全委员会乌克兰事务专家、亚历山大·温德曼（Alexander Vindman）中校的律师普雷斯曼（David Pressman）透露，温德曼当地时间周五（2月8日）被赶出白宫。普雷斯曼批评说，他的委托人因说实话而被罚，是特朗普的报复行为。

去年，温德曼中校向国家安全委员会报告了他的顾虑，他认为，特朗普和乌克兰总统泽连斯基之间的一次通话"不恰当"。以此为契机，在野党的民主党后来启动了关于特朗普滥用职权的弹劾调查程序，两大指控重点分别是滥用权力和阻碍司法调查。特朗普本人始终予以否认。本周三，不顾存在着有关特朗普错误行为的证据，共和党参议员们仍力挺特朗普，并利用其在国会参议院的多数地位否决了该程序。

可疑通话

根据温德曼的报告，特朗普在7月25日的那次电话中敦促泽连斯基总统同意调查民主党籍的前美国副总统拜登。拜登有意竞选成为民主党下届总统候选人，从而有可能在今年11月举行的大选中成为特朗普的挑战者。

据媒体报道，也在国家安全委员会效力的温德曼中校的双胞胎兄弟叶夫根尼（Yevgeny）亦被炒了鱿鱼。民主党参议员温德（Ron Wyden）推文称特朗普此举是小人行为，是对讲真话的人的报复。

桑德兰对特朗普不利

《纽约时报》引述美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）报道说，他得到了被解职通知。桑德兰大使曾在一次弹劾调查听证中证实，泽连斯基是否访问白宫、可能还有对基辅的军事援助拨款均取决于乌克兰是否宣布对拜登父子展开调查。他在听证会上强调指出，他和其他外交官们都不愿把对乌军援与"任何一种条件"捆绑在一起，但作为由特朗普任命的政府工作人员，他"执行了总统的指示"。

美国驻欧盟大使桑德兰

根据桑德兰的证词，属于相关指示的还包括：他和其他外交官应与特朗普的个人律师鲁迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。他表示，他是违心遵从这一指示的："我们对总统要求同鲁迪磋商的指示并不欢迎。"

不过，桑德兰大使同时强调指出，特朗普从未在他个人面前要求把军事援助与对拜登的调查联系在一起。他是自己得出关于存在着这一连带关系的结论的。

身为旅店业富商的桑德兰曾向特朗普总统就职典礼捐了100万美元。作为回报，他获得驻布鲁塞尔大使这一重要职位。

凝炼/任琛（德新社、路透社）