 秋后算账：特朗普“踢走”弹劾案关键证人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

秋后算账：特朗普“踢走”弹劾案关键证人

美国总统特朗普秋后算账: 弹劾调查程序中获无罪裁决后，他开除了两名对自己不利的证人——驻欧盟大使桑德兰和国家安全委员会乌克兰事务专家温德曼。

USA Donald Trump Rede an die Nation (Getty Images/AFP/M. Ngan)

“你被解雇了！”

（德国之声中文网）美国国家安全委员会乌克兰事务专家、亚历山大·温德曼（Alexander Vindman）中校的律师普雷斯曼（David Pressman）透露，温德曼当地时间周五（2月8日）被赶出白宫。普雷斯曼批评说，他的委托人因说实话而被罚，是特朗普的报复行为。

去年，温德曼中校向国家安全委员会报告了他的顾虑，他认为，特朗普和乌克兰总统泽连斯基之间的一次通话"不恰当"。以此为契机，在野党的民主党后来启动了关于特朗普滥用职权的弹劾调查程序，两大指控重点分别是滥用权力和阻碍司法调查。特朗普本人始终予以否认。本周三，不顾存在着有关特朗普错误行为的证据，共和党参议员们仍力挺特朗普，并利用其在国会参议院的多数地位否决了该程序。

Trump entlässt Impeachment-Zeugen Alexander Vindman (picture-alliance/K. Dietsch)

亚历山大·温德曼

可疑通话

根据温德曼的报告，特朗普在7月25日的那次电话中敦促泽连斯基总统同意调查民主党籍的前美国副总统拜登。拜登有意竞选成为民主党下届总统候选人，从而有可能在今年11月举行的大选中成为特朗普的挑战者。

据媒体报道，也在国家安全委员会效力的温德曼中校的双胞胎兄弟叶夫根尼（Yevgeny）亦被炒了鱿鱼。民主党参议员温德（Ron Wyden）推文称特朗普此举是小人行为，是对讲真话的人的报复。

桑德兰对特朗普不利

《纽约时报》引述美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）报道说，他得到了被解职通知。桑德兰大使曾在一次弹劾调查听证中证实，泽连斯基是否访问白宫、可能还有对基辅的军事援助拨款均取决于乌克兰是否宣布对拜登父子展开调查。他在听证会上强调指出，他和其他外交官们都不愿把对乌军援与"任何一种条件"捆绑在一起，但作为由特朗普任命的政府工作人员，他"执行了总统的指示"。

USA Zeuge untermauert Vorwürfe gegen Trump in Impeachment-Ermittlungen (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

美国驻欧盟大使桑德兰

根据桑德兰的证词，属于相关指示的还包括：他和其他外交官应与特朗普的个人律师鲁迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。他表示，他是违心遵从这一指示的："我们对总统要求同鲁迪磋商的指示并不欢迎。"

不过，桑德兰大使同时强调指出，特朗普从未在他个人面前要求把军事援助与对拜登的调查联系在一起。他是自己得出关于存在着这一连带关系的结论的。

身为旅店业富商的桑德兰曾向特朗普总统就职典礼捐了100万美元。作为回报，他获得驻布鲁塞尔大使这一重要职位。

凝炼/任琛（德新社、路透社）

DW.COM

特朗普弹劾案落幕 参议院投无罪票

美国总统特朗普的弹劾案周三 (2月5日) 在美国参议院进入投票阶段，多数参议员投下无罪票，确保特朗普将保有美国总统职位。 然而，共和党资深参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 罕见的投下有罪票。 (06.02.2020)  

前国安顾问博尔顿写书爆料特朗普

被总统罢免的美国国家安全顾问博尔顿正在写一本新书，虽尚未发表，却爆料十足。在目前的总统弹劾案中，该书对特朗普构成不利。 (27.01.2020)  

特朗普面临一场“内战”

在以美国总统特朗普为对象的弹劾调查程序中，辩方迄今态度强硬。然而，国会参院里无条件挺特阵线开始出现松动迹象。 (28.01.2020)  

相关内容

Amtsenthebungsverfahren in den USA

特朗普面临一场“内战” 28.01.2020

在以美国总统特朗普为对象的弹劾调查程序中，辩方迄今态度强硬。然而，国会参院里无条件挺特阵线开始出现松动迹象。

USA Amtsenthebungsverfahren | Abstimmung

特朗普弹劾案落幕 参议院投无罪票 06.02.2020

美国总统特朗普的弹劾案周三 (2月5日) 在美国参议院进入投票阶段，多数参议员投下无罪票，确保特朗普将保有美国总统职位。 然而，共和党资深参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 罕见的投下有罪票。

USA Verhärtete Fronten im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump | Chuck Schumer

特朗普弹劾案开审  两党争辩议事规则 22.01.2020

美国参议院开始对特朗普弹劾案进行审理，共和党领袖麦康奈尔提出一份弹劾审判规则草案，民主党人指责共和党人试图用压缩日程安排，使用拖延战术来阻止证人作证，以此为特朗普"护航"。

广告

媒体看中国

China Wuhan Augenarzt Li Wenliang gestorben (Imago Images/Ritzau Scanpix/Li/Ropix )

国际媒体：“吹哨人”之死 暴露了哪些问题？

新冠病毒“吹哨人”李文亮医生病逝，不仅仅引爆了中国的舆论，也在全世界掀起了巨大反响。德国、英国、美国的主流大报都普遍认为，这揭露了中国体制的天然缺陷，同时也担心，这场起源于中国的疫情会殃及全世界。  