秋冬季如何防疫？德国当红病毒学家这样建议

（德国之声中文网）德国国内无人愿看到第二次停摆，不管是全国性的，还是地方性的。然而，倘染疫人数在秋、冬两季再度增加，如何是好？

夏里特医院病毒所所长德罗斯滕（Christian Drosten）也不愿意看到第二次停摆。由此，在为《时代》周报撰写的一篇客座文章和在北德意志电台的《新冠最新信息》播客第５４集里，这位当红医学家介绍了他的设想，国家如何能避免再度实施外出及旅游限制。

德罗斯滕教授的建议聚焦紧急事态，而无意从根本上变更现有战略。如果秋季染疫情况再度上升，该有怎样的应急方案？如何能避免全面关闭学校？我们将他相关建议的要点总结如下。

关注集群感染

德罗斯滕认为，对染疫链的追踪应聚焦于集群源。对病毒几何级扩散而言，集群感染源的重要性远远超过个别感染。每一个出现多人互动的社交场面都可被称为集群状况。

不论是家庭聚会、团体庆祝、狂欢节还是班级出游，都是群聚活动，其间，感染情况很长时间里没人察觉，病毒得以传播。德罗斯滕教授建议，一旦有征候的被感染者去看病，医生就应仔细询问他上周的那次集群活动的情况。

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最好是根据一份清单询问，上面列有若干典型的休闲活动情境。德罗斯滕指出，这一想法来自日本。日本能有效遏止疫情，其中就包括了应用这一方法。德罗斯滕在播客上表示，谁都可以记录集群联系日记，他自己已经在记这样的日记。

独处抑或隔离？

这位病毒学家指出，"一旦认出了这么一个集群感染源，就必须对之实施居家独处措施。每个当事人都必须待在家里。"这样，感染风险就能限制在某人群。

德罗斯滕在《时代》周刊上写道，来自日本的这一战略有助于使学校保持更长时间的开放，因为，集群感染源被限制在班级，而不致使整个学校必须关门。

若整个集群必须待在家里，那就是一种单处与隔离的混合，格罗斯滕称之为"集群感染消退期"，为时５天。

为什么是５天？

德罗斯滕教授解释说，传染时间起始于症状出现前两天，从现实角度看，结束于症状出现后４－５天。他很清楚，这一建议触到了"流行病学的承受底线"。

然而，大多数患者总是在感觉得病时才去看医生。德罗斯滕写道，"也就是说，在患者首次有症状感觉后，通常已经过了４天或更多天。而这时，当事人几乎已不再具传染性。依据有关病毒排出体外的最新数据，隔离集群成员５天就够了。"

请注意，这里所谈的是一种假设局面：传染情况严峻至极，医疗系统应对时间和检测资源均告急。德罗斯滕教授在此关心的也是，如何制定出一份经济上和社会上都能承认和接受的计划。因此，就有了５天这个数字。

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最后才检测

在为期５天的这个"消退期"结束后才做检测。此时，是否有感染或曾经有感染，并不重要，而是要能确定，当事人是否还具备传染性。

抗体测试有助于能提供相关答案，只不过，这一测试要么尚未得到许可，要么试剂资源不足。德罗斯滕谨慎乐观期待，至１２月能有改观。

与结果评估需要相当时间的PCR（聚合酶链反应）检测不同，抗体检测就像妊娠检测，所需时间要短得多。不过，抗体检测的结果不像PCR检测的结果那么精细，因此，尤其是在早期阶段，病毒只能经由PCR检测才能鉴定。

但是，谁若在５天后所做的抗体检测中呈阴性，那就可以被视为不具传染性而结束居家消退期了。德罗斯滕教授本人希望，这整套战略永远都不需要实施，"因为我们根本就没遇上第二波感染。那可就太好了。"

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