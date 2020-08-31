“私营经济”--漫话中共党史术语系列之七

（德国之声中文网）1949年中共建政前，曾有一部被称之为"临时宪法"的《中国人民政治协商会议共同纲领》，约定俗成的称呼是"共同纲领"。"纲领"中说："凡有利于国计民生的私营经济事业，人民政府应鼓励其经营的积极性，并扶助其发展。""私营经济"地位挺高。

1954年，第一部《宪法》中，"私营经济"仍有一席之地，但地位明显下降了。《宪法》说：允许私营经济的存在，但要对其实行"利用、限制、改造"，逐步纳入全民所有制之内。

1956年，中国实行工商业改造以后，"私营经济"就再没有它的合法容身之地了。"宁要社会主义的草，不要资本主义的苗"成为中国意识形态领域中的固有认识。1975年、1978年、1982年宪法中，"私营经济"这个词都消失的无影无踪。

1978年以来，"个体户"以不可遏止的速度增加，雇工人数也越来越多，由"个体户"成为"个体企业"是必然的趋势。一些有志之士认为，与其做不合民意的阻拦，何如适应形势的发展而因势利导之？要因势利导，就要给个说法。

1982年，华南师范大学的一位叫郑炎潮的研究生，在广东做了大量调研，断定个体经济蓬勃发展的趋势已是不可阻挡，就把个体经济的发展作为毕业论文的研究方向。有感于社会上关于"个体户"雇工"七上八下"的争论，郑炎潮认为需要一个新概念来定义和规范超过雇工八人的个体经济，论文中他用了"社会主义初级阶段的私营经济"这个概念。但是，论文答辩前夕，导师告诉他，关于"私营经济"这一章必须放弃，不放弃，他的答辩肯定不能过关。郑炎潮不甘心放弃，他将"社会主义初级阶段的私营经济"这一章用信件单独寄给广东省委第一书记任仲夷，希望得到这位地方大员的支持。

任仲夷约见了郑炎潮。任仲夷说：现在对个体经济，只能扶持不能压制，但要扶持个体经济，首先就要给个体经济正名，如果个体经济头上始终悬着一把"资本主义"的达摩克里斯之剑，个体经济还怎么发展？你的论文非常好，为我们的决策提供了重要依据，我支持你。并且我们还要围绕着你的这些观点，制定一个政策，给它取个正式的名字，就叫做"私营经济"怎么样？让它发展，让它壮大。

在任仲夷和郑炎潮"坐而论道"的时候，远在大连的"个体户"姜维则以自己的实际行动来争取这样一个合法的身份，尽管他不知道以后会用"私营经济"这个名称。

1984年，大连个体户姜维开办的"照照看"摄影摊亭扩大成"姜维影书社"，生意兴隆，香港一位廖姓商人到大连视察时专门要求见见姜维。港商愿以成本价19.8万元转给姜维一台先进的彩色洗印设备，使姜维摆脱对国营照相馆的依附，可19.8万犹如天文数字。姜维灵机一动，"国营可以搞合资，我们个体户能不能呢？" 办手续时，姜维被告知，《中外合资法》规定，个人不得与外商合资，因为个体户没有法人资格。有人指点说，在大连找不到政策，到北京去找找看吧。姜维坐飞机来到北京。80年代初的中国，只有县团级干部才有资格坐飞机，单单为了坐上飞机，姜维就跑了一天找7个部门盖章。到国家部委跑了无数趟，看门大爷要看介绍信，当时还没有身份证，"没爹没娘"的个体户没地方开介绍信，结果别说咨询政策，连上访都不接待，走投无路的姜维只得一连几天在那些部委门口不停转悠。

直到有一天，别人拿给姜维一张人民大会堂青年联欢会的票，姜维在会上遇到中央办公厅主任王兆国，事情才有转机。时任全国人大常委会副委员长王任重、全国政协副主席肖华分别听取了他的汇报。胡耀邦之子胡德平骑着自行车来看他，并将他的报告带走。

1984年11月9日，姜维得到国务院的特例批准，中国光彩实业公司就此成立，销声匿迹27年的私营企业重又获得国家承认。 第一张"私营经济"的"准生证"诞生。

可是，一张"准生证"并不代表"私营经济"就是合法企业。依照传统的政治经济学理论话语体系，雇工所产生的部分收入是非劳动所得，非劳动所得即是"剥削剩余价值"，而这实为1982年《宪法》第6条关于"社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能，按劳分配的原则"的规定所不容。换句话来说，对于私营经济的经营者来说，在宪法上缺乏存在依据，法律地位不明确。在法律上明确"私营经济"的地位，就成为必需。

1987年10月25日，中共第十三次全国代表大会的报告中，引人注目地论述了社会主义初级阶段私营经济的性质、地位和作用，明确提出，要鼓励发展私营经济，尽快制定有关私营经济的政策和法律，保护它们的合法权益，加强对它们的引导、监督和管理。

1988年2月28日，中国共产党中央委员会正式向全国人民代表大会常务委员会提出《关于修改中华人民共和国宪法个别条款的建议》，要求根据几年来经济体制改革和对外开放进一步发展的实践，就私营经济和出租土地问题对宪法进行修改。

1988年4月，第七届全国人大一次会议通过宪法修正案，"私营经济"的提法第一次出现在中国的根本大法中。宪法第11条增加"国家允许私营企业经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法权利和发展。对私营经济实行引导、监督和管理"的内容。这是中国实行社会主义改造、消灭私营经济之后，首次在宪法上重新确立私营经济的法律地位。

系列报道说明：

无论何时代，中共的宣传语言都很接地气，随时皆可因地制宜地把通俗易懂的白话纳入文件，形成一系列政治术语。历经国共内战的散文大家王鼎钧就认为，国共较量，国败共胜，一个重要的原因是：国民党行"文言文"，深奥难懂，政府文告难以贯彻到底层；而中共行"白话文"，以"顺口溜"宣传政策理念，则深入人心。到2021年，中共将立党百年。中国当代史学者、资深媒体人徐庆全纵观百年历程，以"名词解释"方式解读中共党史政治术语。

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