私营企业参与国家战略? 专家忧适得其反

(德国之声中文网) 中共中央周二晚间(9月15日)发布的这份文件，提到了要"促进民营经济高质量发展"，其中特别强调要"鼓励参与国家重大战略，依托统一战线组织动员民营经济人士投身创新驱动发展战略等国家重大战略，在服务国家经济建设大局中实现企业发展，提升思想境界和事业格局"。

曾经担任天则经济研究所所长的盛洪教授在接受德国之声采访时略有担忧地表示，中共中央的这份文件将"统战"之政治概念与本应该自主参与市场经济竞争的私营企业结合到了一起，"如果他们真的去落实推行了这些措施，后果将会是灾难性的"。

盛洪担心，原本主要关注收益、成本等经济要素的企业，一旦被强加了政治维度，将会受到相当负面的影响。"民营企业的性质会因此被扭曲，经济组织有被转化为政治机构的危险"。

私营企业华为一直被怀疑与中国政府联系过于紧密

中共中央印发的文件中还提到要"加强与重点国家和地区工商领域社会团体及其驻华机构的交流合作，在相关国际合作机制中充分发挥工商联作用"；"引导民营企业积极参与'一带一路'建设，自觉维护国家利益，树立中国民营企业良好形象。"经济学家盛洪对德国之声表示，包括"一带一路"在内的不少"国家重大战略"，本质上都是政治项目，而非从经济角度出发。"要求或者鼓励民营企业参加这样的政治项目，一方面不利于这些企业按照市场原则调配资源；另一方面，更是会损害中国企业在海外的形象，坐实外国对中国'政企不分'的指控。"

盛洪结合当前有关TikTok及其母公司字节跳动的争议指出，北京当局现在本应该努力和字节跳动、华为等私营企业撇清关系，让他们真正自主地进行市场决策，但是目前的实际做法反而会引起外国社会对中国私营企业的更多怀疑。"不论是哪个国家，政府和企业走得太近，都会遭到外界的这种怀疑。美国当年也曾经想对其石油企业进行部分国有化，最终正是因为担心引发这种怀疑，而放弃了国有化计划。"

要求"正确对待利益调整"

此外，中共中央的这份文件还要求"教育引导民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，始终做政治上的明白人"，并提出"坚持党管人才原则"，"培养壮大坚定不移跟党走、一心一意谋发展的民营经济人士队伍。"

文件还鼓励民营企业"参与混合所有制改革"，并"引导民营经济人士正确对待改革带来的利益调整，理解改革、支持改革、参与改革。"

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