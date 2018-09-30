 私营企业参与国家战略? 专家忧适得其反 | 经济纵横 | DW | 18.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

私营企业参与国家战略? 专家忧适得其反

本周，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，其中提到要依托统一战线组织动员民营经济人士参与“一带一路”等国家重大战略。有专家分析指出，这样的做法只会坐实外国对中国“政企不分”之指控。

TikTok (picture-alliance/dpa/Jiji Press/Y. Kurose)

让字节跳动这样的私营企业配合“国家战略”，是否会进一步坐实“政企不分”之指控?

(德国之声中文网) 中共中央周二晚间(9月15日)发布的这份文件，提到了要"促进民营经济高质量发展"，其中特别强调要"鼓励参与国家重大战略，依托统一战线组织动员民营经济人士投身创新驱动发展战略等国家重大战略，在服务国家经济建设大局中实现企业发展，提升思想境界和事业格局"。

曾经担任天则经济研究所所长的盛洪教授在接受德国之声采访时略有担忧地表示，中共中央的这份文件将"统战"之政治概念与本应该自主参与市场经济竞争的私营企业结合到了一起，"如果他们真的去落实推行了这些措施，后果将会是灾难性的"。

盛洪担心，原本主要关注收益、成本等经济要素的企业，一旦被强加了政治维度，将会受到相当负面的影响。"民营企业的性质会因此被扭曲，经济组织有被转化为政治机构的危险"。

Huawei Deutschland Zentrale (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

私营企业华为一直被怀疑与中国政府联系过于紧密

中共中央印发的文件中还提到要"加强与重点国家和地区工商领域社会团体及其驻华机构的交流合作，在相关国际合作机制中充分发挥工商联作用"；"引导民营企业积极参与'一带一路'建设，自觉维护国家利益，树立中国民营企业良好形象。"经济学家盛洪对德国之声表示，包括"一带一路"在内的不少"国家重大战略"，本质上都是政治项目，而非从经济角度出发。"要求或者鼓励民营企业参加这样的政治项目，一方面不利于这些企业按照市场原则调配资源；另一方面，更是会损害中国企业在海外的形象，坐实外国对中国'政企不分'的指控。"

盛洪结合当前有关TikTok及其母公司字节跳动的争议指出，北京当局现在本应该努力和字节跳动、华为等私营企业撇清关系，让他们真正自主地进行市场决策，但是目前的实际做法反而会引起外国社会对中国私营企业的更多怀疑。"不论是哪个国家，政府和企业走得太近，都会遭到外界的这种怀疑。美国当年也曾经想对其石油企业进行部分国有化，最终正是因为担心引发这种怀疑，而放弃了国有化计划。"

DW.COM

为了避免TikTok在美被禁止营运，路透社报导字节跳动目前准备让TikTok在美国进行公开募股。然而，除了要得到特朗普的核准外，交易案也需获北京的批准。

美国总统特朗普8月初大动作以国安疑虑为由发布TikTok禁令，但绕了一大圈，TikTok交易最后花落他的政治盟友甲骨文，除了字节跳动可能持有多数股权，相关争议几乎都没有解决。

在9月13日传出字节跳动属意与甲骨文针对TikTok的美国营运展开合作後，甲骨文14日证实该消息。然而，美国政府是否会核准此合作案仍充满诸多变数。

要求"正确对待利益调整"

此外，中共中央的这份文件还要求"教育引导民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，始终做政治上的明白人"，并提出"坚持党管人才原则"，"培养壮大坚定不移跟党走、一心一意谋发展的民营经济人士队伍。"

文件还鼓励民营企业"参与混合所有制改革"，并"引导民营经济人士正确对待改革带来的利益调整，理解改革、支持改革、参与改革。"

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Screenshot Youtube | Satire aus Schweden - Thema China

墙外文摘： 辱华戏穿帮？习近平无能？ 30.09.2018

评论认为，如果不争取到民主自由这些制度框架来约束政府行为，中国私营企业只会内外受气。官方借瑞典酒店风波煽动国内的民族主义情绪，戏也没有原来那么容易演下去了。

Taiwan Kommunalwahlen in Kaohsiung | Han Kuo-Yu

墙外文摘：中联办温暖的手，韩国瑜能握吗？ 24.03.2019

有评论认为，韩国瑜只是用这种貌似傻头傻脑丶实用主义丶不谈意识形态的包装，掩盖自己听任中共调度的事实。

Symbolbild: Chinesische Witrschaft steigt

中国官方安抚民企 「国进民退」争议未减 08.11.2018

中国国家主席习近平日前在北京主持民企座谈会时派「定心丸」，要民企安心谋发展，还提出6大政策保证。从官媒到法治机构也都出面表态，要保护民企合法权益。这是否能平息「国进民退」传闻带来的忧虑？

广告

德羅斯滕：最擔憂印度 歐洲不可掉以輕心

德國最知名的病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）接受了德國之聲采訪。他就新冠疫情預計，這個冬天並不容易；政府在正確的時間點采取措施、並向民眾解釋清楚，很重要。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  