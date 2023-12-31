 私立学校：德国教育体系失败了吗？ | 文化经纬 | DW | 31.12.2023

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文化经纬

私立学校：德国教育体系失败了吗？

在德国，教育是免费的。然而，越来越多的父母选择将子女送到私立学校。接受良好教育今后是否会成为富人的特权？

德国的公立教育是免费的，但却越来越不受欢迎

德国的公立教育是免费的，但却越来越不受欢迎

（德国之声中文网）路易莎说："如果我有钱，我会把女儿送去私立学校。这是摆脱这个教育体制的唯一出路。" 她的孩子就读于当地公立学校，教育质量很成问题。老师们经常生病，许多孩子几乎不会说德语。"可以说，这是一场逐底竞争。有太多孩子需要老师的特别关注，以至于老师的精力几乎被牵扯殆尽，无法再为更有天赋的孩子提供个性化辅导。"

路易莎找到了她的个人解决方案：她把孩子送到了柏林的一所天主教学校。她说她选择这所学校并非出于宗教原因，而是因为有种紧密的氛围感。"这是一种非常友好的氛围，非常个性化，我很喜欢。"而且，对于路易莎来说，每月的费用也在可承受范围内：该学校根据家庭收入收费，具体数额介于180欧元到360欧元之间。

与公立学校不同，在德国，私立学校可以由教会、社会福利组织、协会或个人经营。

虽然德国的公立学校甚至大学都是免费的，但越来越多的家长选择支付平均每年2030欧元的学费，把孩子送到私立学校。在一个税后平均收入不到4000欧元的国家，这并不是很多父母所能承受的选项。

尽管如此，根据德国统计局的最新数据，2022/23年有近10%的学生就读于私立学校，20年前这一比例仅为6%。由于德国的大多数私立学校都得到国家的资助，与美国（16,050美元）或英国（17,677美元）相比，德国私立学校的费用仍相对较低。

萨勒姆王宫中学是是德国最著名的私立学校之一

萨勒姆王宫中学是是德国最著名的私立学校之一

德国摇摇欲坠的教育体系

德国是世界第四大经济体。然而，其学校教育系统却已呈现衰退之势。学校建筑年久失修，校舍摇摇欲坠，经常因维修而关闭。就像整个国家一样，学校的数字化进程缓慢：计算机很少，也没有无线网络。

德国的学校还面临着教师严重短缺的问题，教师的病假率很高，越来越多的教师由于劳累和恶劣的工作条件而离开教师行业。出生于婴儿潮一代的教师也即将退休。

由经济合作与发展组织（OECD）委托进行的最新国际学生评估项目（PISA）报告表明，九年级学生的表现创下历史新低，尤其是在数学、自然科学和阅读能力方面 --作为一个曾孕育无数诗人和思想家的国度，其教育现况令人担忧。

经常被提到的一个原因是移民。目前大约有21,7万名乌克兰难民儿童目前在德国就读。但德国莱布尼茨教育轨迹研究所（Leibniz-Institut für Bildungsverläufe）的教育和社会不平等问题专家马塞尔·赫尔比格（Marcel Helbig）说，移民不是问题所在。"在几乎没有移民的文理中学，学生成绩也大幅下降。这不仅仅是一个移民特有的问题，"他告诉德国之声。

此外，学生人数也在增长。德国统计局报告称，2023年有83万名儿童入学，是20年来的最高水平。

许多学生开始觉得数学难

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社会经济差距

许多专家表示，学校体制结构是真正的问题所在。德国是一个联邦国家，教育是各州管辖的事务。这就导致了各种各样的学校形式的出现。

在德国，大多数孩子都在其居住地附近的小学就读。只有在城区，父母才可以在几所学校中做选择。通常孩子10岁左右就可以决定将来是否可以去文理中学就读。

斯蒂芬·科佩（Stephan Köppe）是都柏林大学学院（University College Dublin）社会政策助理教授。他举了新克尔恩（Neukölln）作为例子，作为柏林最贫困的区之一，那里可能没有太多的文理中学可供父母选择。"有研究显示，在柏林，有些父母已经开始伪造家庭地址，以便孩子去其他区上更好的学校。"

对于个别家庭来说，这可能是一个好的解决方案，但从社会整体角度而言，就未必如此了。长久以往，来自社会经济较低阶层的家庭的孩子最终被分流、隔离在贫困城市地区的公立学校中。对于社会团结来说，这也是不利的，赫尔比格说道。他提到了图林根州一个小镇的例子，那里有两所公立学校和两所私立学校。私立学校里没有任何有移民背景的孩子，也没有来自需要依赖社会福利生活的家庭的孩子。

"许多上层社会，尤其是学者出身的父母，会被私立学校的模式所吸引。很难分辨他们喜欢私立学校是因为真的喜欢那里的教育理念，还是说他们不想让孩子去公立学校，是因为那里的移民比例过高，" 赫尔比格说。

在德国，孩子的教育路径很早就被定下来了

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在社会不平等的道路上越走越远？

这正是人们的担忧所在：受教育程度较高、富裕的家庭逐渐摒弃公立学校系统，社会不平等可能会进一步加剧

科佩研究对比了德国、瑞典和美国的私立学校系统。他表示，没有证据表明私立学校的学生表现优于公立学校的学生。在德国，教育成功仍然与社会经济背景有关。"真正令人担忧的是，这种选择若不是出于对公立学校系统的厌恶和反感，那么便是由于某种尚未得到解释的文化变迁的原因。"

德国宪法《基本法》保障了创办私立学校的权利。此举最初是为了确保宗教多样性。"从民主的角度来看，我不会主张禁止或废除私立学校，" 科佩说。"但问题是：我们是否应该鼓励呢？"

相较于美国或英国等其他教育体系，其私立学校带来社会不平等的情况相比，德国还远未达到这一程度。"随着时间的推移，私立学校也可能在这里引发更多的不平等，" 科佩说。"但目前为止德国最大的问题仍然是，很早便对未来不同类型教育路径进行了分化。"

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