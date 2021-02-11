私人视频被泄露 芬兰总理马林接受药检

（德国之声中文网）芬兰总理马林（Sanna Marin）本周五（8月19日）表示，在她与朋友聚会的录像被泄露后，她进行了药物检测。

她告诉记者：“我今天做了药检，结果将在一周内出来。”马林还说：“我这辈子从没碰过毒品。”

这些视频本周在网上广为流传，她的政治同盟和反对党中都有人呼吁她进行药检。

芬兰中间党的议员卡尔纳(Mikko Karna)说：“人民也可以对他们的总理有这样的期望。”

马林：我唱歌跳舞饮酒，没碰毒品

发布于社媒上的这段录像视频显示，马林和朋友一起，在一个私人住宅里随着芬兰流行音乐跳舞和唱歌。随后，她们又去了两个酒吧。

在芬兰广播公司（YLE）周四的报道中，马林说：“这件事件被公开，我感到很失望。我和朋友一起共度良宵。没错，派对有些疯狂。”

马林说她在派对上喝了酒，但没有吸毒。

这段视频曝光后，马林说，“我跳舞、唱歌和狂欢——这些是完全合法的事情。”

周五，她说当天夜晚她履行职责的能力也没有受到影响，如果需要工作，她会离开派对。

公众捍卫马林享受私人生活的权利

社交媒体上对这段视频的反应主要是支持马林，捍卫她的个人形象和享受私人生活的权利。一些网民指出，其他国家的领导人辞职皆因腐败、违法或领导不力，跳舞无罪。

网民还转发了其他政治人物跳舞和出席派对的视频，并指出，年龄较大的男性政治家不会为此面对批评。

马林所在的芬兰社会民主党议会党团负责人林特曼（Antti Lindtman）说，她“看不出在私人场合与朋友跳舞有什么大问题”。

这并不是马林第一次因外出活动而受到批评。2021年12月，她出席一起俱乐部活动，没有带政府专用手机，未能被及时通知与一名新冠阳性者有过密切接触。她因此公开道歉。

今年7月，马林出席了一个芬兰摇滚音乐节，也引发一些争议。

马林在2019年当选为芬兰总理，是当时世界上最年轻的国家领导人。她坚持认为，自己和其他同龄人一样，闲暇时会和朋友聚会。她打算做一个和以前一样的人。

她说：“我希望这能被接受。我们生活在一个民主国家，选举政治中，每个人都可以自己决定这些问题。”

今年1月，她告诉路透社，她和她的年轻女性部长同事在工作中因其性别和外貌而成为大量仇恨言论的攻击目标。

(法新社、美联社、路透社、德新社)

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