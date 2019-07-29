秀肌肉？北京又在台湾附近海域军演

（德国之声中文网）这是一个月内的第三次军演。观察家注意到，美国政府新近表示将向台湾出售包括改进版F-16战机在内的价值数十亿美元的军火。

自2016年蔡英文就任台湾总统以来，北京和台北之间关系急剧恶化，原因是，蔡英文所在的民进党拒绝承认台湾是"一中"的一部分。作为惩罚，北京切断两岸官方通信渠道、增加军事演习、加大对台湾外交盟友施压及加大对台湾经济施压。

虽然从1949年内战结束以来台海两岸事实上分治，北京仍视台湾为将要重新统一的中国领土的组成部分。

据中国东部沿海省份浙江海事局周一（8月26日）发布的一份公告，从当地时间周二下午6时起的48小时内，该省沿海水域将举行军事演习，船只不得进入相关海域。公告没有提供有关演习规模和参演部队的细节。官媒《环球时报》报道称，这是一次"实弹演习"。

7月下旬，中国人民解放军曾在靠近台湾海峡的海域举行过两次大规模军演。

悉尼麦考瑞大学（Macquarie University）中国问题研究专家倪凌超（Adam Ni）认为，北京此举意在为冲突做好准备，警告台湾不得走向独立，并威吓华盛顿不要在两岸爆发冲突时进行干预。

上个月，中国发表一份国防白皮书警告称，台独势力挑战增加。

凝炼/苗子（法新社）

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