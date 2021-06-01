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禽流感，全名鸟禽类流行性感冒，是由病毒引起的动物传染病，通常只感染鸟类，罕见情况下会从动物传染人，甚至人与人之间互传。
根据核蛋白的抗原性分类，禽流感病毒则属甲型流感病毒，血凝素（H）有15个亚型；神经氨酸酶（N）有9个亚型。2003年起，禽流感主要在东亚地区发生，以H5和H7两种为主要高致病型。中国2013年底至2014年多发的是H7N9型，并已导致多人死亡。
除新冠病毒外，其它病毒也会危及人类。近日，在中国江苏省首次出现人类感染禽流感病毒新亚种病例。
目前新冠病毒几乎占据了全球公众的注意力。但从致死率看，新冠病毒和SARS等冠状病毒，对人类的生命安全来说并不是最危险的病毒。禽流感、埃博拉病毒等10种病毒更加致命。
中国江苏一名68岁的女性日前感染H7N4禽流感病毒，现已康复。香港卫生署发出警告：春节期间前往内地的旅客应避免前往活禽市场。
中国遭遇新一轮禽流感。在发生了100多例死亡病例后，有关当局称，新感染数量回落。不过，实际数字可能会高一些。
中国有关方面通报说，本月以来，该国至少有7人感染禽流感，其中2人死亡，当局正采取措施，防止疫情扩散。
韩国有关当局下达了迄今为止最高宰杀家禽指标，以防止禽流感进一步蔓延。农林畜产食品部周五表示，禽流感的蔓延速度已超预期。
对禽流感继续蔓延的担忧日益加剧。随着萨克森-安哈尔特州发现禽流感，德国已有12个州受到H5禽流感病毒的波及。这种凶猛的禽流感已经影响到全欧洲。
周末的德语媒体，将目光投向了中国的禽流感疫情，以及中国政府要求查看进入中国市场IT产品源代码。
一场禽流感正席卷中国，但整个疫潮的程度有多严重，仍是未知之数。大量感染个案未被发现，就像疫症本身那样无声无息。
新年伊始，中国再次出现禽流感死亡病例。2014年，中国禽流感病例曾出现迅速增长。
一名感染致病禽流感病毒的香港女子生命垂危，当地各家医院提升警报级别。
日前，荷兰、德国和英国都发现了禽流感病毒。其中H5N8病毒有强传染性，极具危险性。对此，欧盟委员会将采取紧急应对措施。
《河殇》、六四、赵紫阳“解冻”; 学者：警惕新型禽流感; 北京或于明年开征“拥堵费”;偷漏税--德国"粗心"的精英们; 欧洲需要走出温室;德国2014经济发展乐观;德语媒体
中国科学家本周三对一种新型禽流感病毒H10N8发出警告。这一病毒已于去年12月造成一名女性死亡，另一名患者上个月被确诊感染该新型禽流感。
禽流感蔓延引发香港人对食物政治的忧虑。普通话、教科书和春晚“红歌”都被认为是一种意识形态政治“传染病”。
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