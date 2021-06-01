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禽流感

禽流感，全名鸟禽类流行性感冒，是由病毒引起的动物传染病，通常只感染鸟类，罕见情况下会从动物传染人，甚至人与人之间互传。

根据核蛋白的抗原性分类，禽流感病毒则属甲型流感病毒，血凝素（H）有15个亚型；神经氨酸酶（N）有9个亚型。2003年起，禽流感主要在东亚地区发生，以H5和H7两种为主要高致病型。中国2013年底至2014年多发的是H7N9型，并已导致多人死亡。

Health officers in full protective gear cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS)

中国出现首例感染H10N3禽流感病毒病人 01.06.2021

除新冠病毒外，其它病毒也会危及人类。近日，在中国江苏省首次出现人类感染禽流感病毒新亚种病例。  
This digitally-colorized transmission electron micrograph (TEM) revealed the presence of a number of infectious bronchitis virus (IBV) virions, which are Coronaviridae family members, and members of the genus Coronavirus. IBV is a highly contagious pathogen, which infects poultry of all ages, affecting a number of organ systems including the respiratory and urogenital organs. IBV is categorized as a Group 3 coronavirus member, with a helical genome composed of positive-sense single-stranded RNA ((+) ssRNA). This is an enveloped virus, which means that its outermost covering is derived from the host cell membrane. The coronavirus derives its name from the fact that under electron microscopic examination, each virion is surrounded by a corona or halo. This is due to the presence of viral spike peplomers emanating from its proteinaceous capsid. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. FILE - An undated handout image provided by the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on 05 August 2014 shows a colorized transmission electron micrograph (TEM) of an Ebola virus virion. The WHO declared Ebola an international health emergency Friday (08.08.2014). The Ebola outbreak in West Africa constitutes an international health emergency, the WHO said and called for global action to stop the virus from spreading futher. EPA/Frederick A. Murphy/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (ZU dpa WHO stuft Ebola als globalen Notfall ein - Zentrale Steuerung möglich) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

世界上十大最危险病毒 17.03.2020

目前新冠病毒几乎占据了全球公众的注意力。但从致死率看，新冠病毒和SARS等冠状病毒，对人类的生命安全来说并不是最危险的病毒。禽流感、埃博拉病毒等10种病毒更加致命。
A nurse stands at an entrance of Ditan Hospital, where a child with a new strain of bird flu is undergoing treatment, in Beijing April 13, 2013. Chinese capital Beijing reported on Saturday its first suspected case of the new strain of bird flu, state news agency Xinhua said, which would be the first time it has been found in a human outside of eastern China. The seven-year-old child is in a stable condition in the Beijing hospital and samples have been sent to the Chinese Centre for Disease Control and Prevention for further tests, the report said. The Chinese characters on the glass gate read, Fever screening. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: HEALTH TPX IMAGES OF THE DAY)

中国证实首例人类感染H7N4禽流感病例 15.02.2018

中国江苏一名68岁的女性日前感染H7N4禽流感病毒，现已康复。香港卫生署发出警告：春节期间前往内地的旅客应避免前往活禽市场。
Two masked urban management officers, also known as chengguan, put a cage of chickens they confiscated from a vendor over illegal sales on a van in Beijing, China, 11 April 2013. The H7N9 bird flu virus claimed another life on Thursday (11 April 2013) and five more people were confirmed to have contracted it. That brings to 38 the number of cases confirmed by mainland authorities since the first on March 31, with 10 dead. A four-year-old boy in Shanghai has been discharged after making a full recovery. A 74-year-old retired man in Shanghai became the tenth death. He was diagnosed with pneumonia on Tuesday, confirmed to be infected with H7N9 on Wednesday and died on Thursday, Shanghai authorities said. Scientists and public health experts have been racing against the clock to study the virus, which has jumped for the first time from birds to humans. A gene mutation known to help resist Tamiflu, one of the drugs recommended for treating H7N9, was found in the first of three H7N9 specimens from a Shanghai patient. The mutation, known as R292K, causes high-level resistance to the Roche-made drug and reduced sensitivity to a related drug from GlaxoSmithKline, Relenza, also recommended for treating H7N9 patients, according to information posted on the website of the Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data. | (c) picture-alliance/dpa/Jhphoto

禽流感爆发：北京限制家禽销售 17.02.2017

中国遭遇新一轮禽流感。在发生了100多例死亡病例后，有关当局称，新感染数量回落。不过，实际数字可能会高一些。
epa05637169 Laying hens are kept inside a hen house at a chicken farm of Major Ltd. in Rackeve, 49 kms south of Budapest, Hungary, 18 November 2016, where nearly one hundred thousand hens are raised by closed tecnology. Protective measures against bird flu was introduced nationwide to prevent any possibility of wild birds coming into contact with farmed birds.The national chief veterinary ordered that all farmers keep poulty indoors in Bacs-Kiskun, Bekes and Csongrad counties. EPA/SZILARD KOSZTICSAK HUNGARY OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

禽流感来袭 春节大餐咋吃 23.12.2016

中国有关方面通报说，本月以来，该国至少有7人感染禽流感，其中2人死亡，当局正采取措施，防止疫情扩散。
10.9.2014 *** ARCHIV - Legehennen stehen am 10.09.2014 in im Stall eines Betriebes für die Produktion von Eiern aus Freilandhaltung. Die Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland und anderen Ländern bringt nun auch in vielen niedersächsischen Landkreisen das Geflügel in den Stall. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa Gefahr durch Vogelgrippe zwingt Federvieh in den Stall vom 12.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

禽流感肆虐 韩国“狂杀”家禽 16.12.2016

韩国有关当局下达了迄今为止最高宰杀家禽指标，以防止禽流感进一步蔓延。农林畜产食品部周五表示，禽流感的蔓延速度已超预期。
22.11.2016 *** Ein Mitarbeiter des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) entnimmt einer Gans mit Verdacht auf Vogelgrippe am 22.11.2016 in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) eine Probe. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德国四分之三联邦州发现禽流感 24.11.2016

对禽流感继续蔓延的担忧日益加剧。随着萨克森-安哈尔特州发现禽流感，德国已有12个州受到H5禽流感病毒的波及。这种凶猛的禽流感已经影响到全欧洲。
Man poses in front of on a display showing the word 'cyber' in binary code, in this picture illustration taken in Zenica December 27, 2014. A previously undisclosed hacking campaign against military targets in Israel and Europe is probably backed by a country that misused security-testing software to cover its tracks and enhance its capability, researchers said. Picture taken December 27, 2014. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY)

“设置后门只会导致不安全” 31.01.2015

周末的德语媒体，将目光投向了中国的禽流感疫情，以及中国政府要求查看进入中国市场IT产品源代码。
Health officials in protective suits transport sacks of poultry as part of preventive measures against the H7N9 bird flu at a poultry market in Zhuji, Zhejiang province January 6, 2014. The local government ordered all live poultry be killed at two markets in Zhuji after a 34-year-old woman was confirmed to be infected with the H7N9 virus on Saturday, local media reported. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: HEALTH ANIMALS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

禽流感疫潮起 感染数字未明 24.01.2015

一场禽流感正席卷中国，但整个疫潮的程度有多严重，仍是未知之数。大量感染个案未被发现，就像疫症本身那样无声无息。
An employee wearing a protection suit sprays disinfectant on chickens at a poultry market in Hefei, Anhui province April 5, 2013. Chinese authorities were slaughtering birds at a poultry market in the financial hub Shanghai as the death toll from a new strain of bird flu mounted to six on Friday, spreading concern overseas and sparking a sell-off on Hong Kong's share market. According to Xinhua News Agency, east China's Zhejiang Province on Friday morning reported that a man has died from the H7N9 bird flu, bringing the death toll from the new deadly strain to six in the country. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: HEALTH DISASTER ANIMALS)

中国出现两起禽流感死亡病例 17.01.2015

新年伊始，中国再次出现禽流感死亡病例。2014年，中国禽流感病例曾出现迅速增长。
Chicks are on sale in New Delhi, India on Tuesday, 21 February 2006. At least ten people showing bird-flu symptoms are under medical observation in India's western Maharashtra state, as Indian states tightened precautionary measures including banning poultry products from the affected areas. The first cases of the H5N1 virus were reported Saturday 18 February 2006, when eight of 12 dead birds from poultry farms in Nandurbar district tested positive for the virus. Foto: EPA/MONEY SHARMA +++(c) dpa - Report+++

H7N9禽流感再现 香港提升警报级别 28.12.2014

一名感染致病禽流感病毒的香港女子生命垂危，当地各家医院提升警报级别。
FILE--Herds of ducks are pictured at a duck farm in Zouping county, Binzhou city, east Chinas Shandong province, 28 October 2011. China is set to become one of the biggest international producers of foie gras, much to the chagrin of the mainlands fledgling animal rights movement. The move comes as concerns about force-feeding connected to the French delicacy is driving the industry out of developed nations. But plans to establish a massive production facility on the shores of Poyang Lake in Jiangxi province, announced by a British investment company, have prompted a Beijing-based environmental group to call for a boycott of the delicacy. The Darwin Natural Knowledge Society has launched a campaign condemning the project, which it believes would be one of the biggest in the world.

禽流感再次来袭 欧盟急议应对措施 17.11.2014

日前，荷兰、德国和英国都发现了禽流感病毒。其中H5N8病毒有强传染性，极具危险性。对此，欧盟委员会将采取紧急应对措施。
PKW's und Busse stauen sich am 4.2.2004 auf einer mehrspurigen Straße in der chinesischen Hauptstadt Peking. Derzeit gibt es rund zwei Millionen Autos in Peking, doppelt soviele als vor sechs Jahren.

2014年2月6日德国之声中文网音频节目 05.02.2014

《河殇》、六四、赵紫阳“解冻”; 学者：警惕新型禽流感; 北京或于明年开征“拥堵费”;偷漏税--德国"粗心"的精英们; 欧洲需要走出温室;德国2014经济发展乐观;德语媒体
Technicians carry out a test for the H7N9 bird flu virus using test reagents at the Beijing Center for Diseases Control and Prevention in Beijing April 3, 2013. Test reagents for the H7N9 virus arrived in Beijing on Tuesday enabling the city's diseases control and prevention centre, and 55 laboratories in its network, to test for the virus. Chinese authorities reported four new cases on Tuesday of a strain of bird flu previously unknown in humans that has already killed two people, taking the total of known cases to seven. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: HEALTH DISASTER ANIMALS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

学者：警惕新型禽流感H10N8 05.02.2014

中国科学家本周三对一种新型禽流感病毒H10N8发出警告。这一病毒已于去年12月造成一名女性死亡，另一名患者上个月被确诊感染该新型禽流感。
An employee wearing a protection suit sprays disinfectant on chickens at a poultry market in Hefei, Anhui province April 5, 2013. Chinese authorities were slaughtering birds at a poultry market in the financial hub Shanghai as the death toll from a new strain of bird flu mounted to six on Friday, spreading concern overseas and sparking a sell-off on Hong Kong's share market. According to Xinhua News Agency, east China's Zhejiang Province on Friday morning reported that a man has died from the H7N9 bird flu, bringing the death toll from the new deadly strain to six in the country. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: HEALTH DISASTER ANIMALS)

中国再次出现两起H7N9致死病例 04.02.2014
Health officers in full protective gear cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS)

意识形态的“禽流感” 02.02.2014

禽流感蔓延引发香港人对食物政治的忧虑。普通话、教科书和春晚“红歌”都被认为是一种意识形态政治“传染病”。
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