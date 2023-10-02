禽流感，全名鸟禽类流行性感冒，是由病毒引起的动物传染病，通常只感染鸟类，罕见情况下会从动物传染人，甚至人与人之间互传。

根据核蛋白的抗原性分类，禽流感病毒则属甲型流感病毒，血凝素（H）有15个亚型；神经氨酸酶（N）有9个亚型。2003年起，禽流感主要在东亚地区发生，以H5和H7两种为主要高致病型。中国2013年底至2014年多发的是H7N9型，并已导致多人死亡。