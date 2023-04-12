禽流感威胁哺乳动物 专家吁为家禽接种疫苗

（德国之声中文网）自1996年首次出现以来，H5N1禽流感病毒过去的爆发期有其季节性。但据世卫组织动物流感研究中心负责人韦比（Richard Webby）说，2021年中期「发生了一些事情」，使这组病毒的传染性大大增强。从那时起，流感爆发持续了整整一年，蔓延到新的地区，导致野生鸟类大量死亡，数以千万计的家禽被扑杀。

新毒株更具威胁性

韦比告诉法新社，这绝对是至今世界上最大规模的禽流感疫情。由他领导的研究项目本周在《自然通讯》杂志（Nature Communications）上发表了研究结果，揭露了病毒如何在从欧洲蔓延到北美的过程中迅速进化。

该研究称，当病毒到达北美时毒性增强，这意味着它能引起更危险的疾病。研究人员还用一种新的禽流感病毒株感染了一只白鼬。韦比说，在白鼬的大脑中发现了出乎意料的大量病毒，这表明比起以往的病毒株，新毒株造成了更严重的疾病。

哺乳类感染数大增

在韦比强调病毒对人类的威胁仍然很低的同时，他也指出：「这种病毒不是静止的，它正在演化」。他提到，病毒有可能在偶然的情况下「获得遗传特征」，变得更容易感染人类。例如，在与受感染的鸟类密切接触之后，人类就可能感染这种有时甚至会致命的病毒。韦比补充道，该病毒在越来越多的哺乳动物身上被检测出来，这是一个「非常令人不安的迹象」。

智利当局上周表示，自今年年初以来，在其北海岸有近9000只海狮、企鹅、水獭和海豚死于禽流感。大多数哺乳动物被认为是通过食用受感染的鸟类而感染了病毒，但韦比则称，如西班牙水貂养殖场或南美海狮的情况表明病毒可能在哺乳动物之间传播，这是「最让我们害怕的」。

英国动植物卫生局的病毒学负责人布朗（Ian Brown）说，目前还没有「明确的证据表明这种病毒在哺乳动物中容易存活」。布朗告诉法新社，虽然这种病毒变得对鸟类更具威胁，但它仍然「没有适应人类」。

世卫病毒学家韦比说，禽类病毒与宿主细胞上的受体结合方式与人类病毒不同。他说，只需「在病毒的一个蛋白质上做两到三个微小的改变」，就能变得更加适应人类。他指出：「这就是我们真正在寻找的东西。」

专家建议应该为家禽接种疫苗

接种疫苗降低风险

韦比表示，能帮助降低禽流感病例数，从而减轻对人类风险的一个方法是各国为其家禽接种疫苗。包括中国、埃及和越南在内的一些国家已经开展了为家禽接种疫苗的项目。但是仍有许多国家由于某些进出口限制而不愿意这样做，并且担心接种过疫苗的禽类仍有可能感染病毒。

美国在今年4月开始测试几种可能用于禽类的候选疫苗；而法国则在最近表示，希望最早在今年秋季开始为家禽接种疫苗。不过，英国首席兽医官米德米斯（Christine Middlemiss）也提到，家禽接种疫苗并不是万灵丹，「因为病毒会不断演化」。

世界动物卫生组织总干事依洛（Monique Eloit）说，为家禽接种疫苗应该「摆上桌面」。她补充说，毕竟「现在每个人都知道，大流行病不只是一个幻想——它可能是一个现实」。

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



（法新社）

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