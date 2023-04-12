禽流感威胁哺乳动物 专家吁为家禽接种疫苗

研究显示，禽流感病毒正在迅速变化。尽管目前对人类的威胁仍然很低，但专家指出：哺乳动物感染禽流感的病例激增是个令人担忧现象。包含中国、越南等国家开始为家禽接种疫苗，以降低可能对人类造成的风险。
（德国之声中文网）自1996年首次出现以来，H5N1禽流感病毒过去的爆发期有其季节性。但据世卫组织动物流感研究中心负责人韦比（Richard Webby）说，2021年中期「发生了一些事情」，使这组病毒的传染性大大增强。从那时起，流感爆发持续了整整一年，蔓延到新的地区，导致野生鸟类大量死亡，数以千万计的家禽被扑杀。
韦比告诉法新社，这绝对是至今世界上最大规模的禽流感疫情。由他领导的研究项目本周在《自然通讯》杂志（Nature Communications）上发表了研究结果，揭露了病毒如何在从欧洲蔓延到北美的过程中迅速进化。
该研究称，当病毒到达北美时毒性增强，这意味着它能引起更危险的疾病。研究人员还用一种新的禽流感病毒株感染了一只白鼬。韦比说，在白鼬的大脑中发现了出乎意料的大量病毒，这表明比起以往的病毒株，新毒株造成了更严重的疾病。
在韦比强调病毒对人类的威胁仍然很低的同时，他也指出：「这种病毒不是静止的，它正在演化」。他提到，病毒有可能在偶然的情况下「获得遗传特征」，变得更容易感染人类。例如，在与受感染的鸟类密切接触之后，人类就可能感染这种有时甚至会致命的病毒。韦比补充道，该病毒在越来越多的哺乳动物身上被检测出来，这是一个「非常令人不安的迹象」。
智利当局上周表示，自今年年初以来，在其北海岸有近9000只海狮、企鹅、水獭和海豚死于禽流感。大多数哺乳动物被认为是通过食用受感染的鸟类而感染了病毒，但韦比则称，如西班牙水貂养殖场或南美海狮的情况表明病毒可能在哺乳动物之间传播，这是「最让我们害怕的」。
英国动植物卫生局的病毒学负责人布朗（Ian Brown）说，目前还没有「明确的证据表明这种病毒在哺乳动物中容易存活」。布朗告诉法新社，虽然这种病毒变得对鸟类更具威胁，但它仍然「没有适应人类」。
世卫病毒学家韦比说，禽类病毒与宿主细胞上的受体结合方式与人类病毒不同。他说，只需「在病毒的一个蛋白质上做两到三个微小的改变」，就能变得更加适应人类。他指出：「这就是我们真正在寻找的东西。」
韦比表示，能帮助降低禽流感病例数，从而减轻对人类风险的一个方法是各国为其家禽接种疫苗。包括中国、埃及和越南在内的一些国家已经开展了为家禽接种疫苗的项目。但是仍有许多国家由于某些进出口限制而不愿意这样做，并且担心接种过疫苗的禽类仍有可能感染病毒。
美国在今年4月开始测试几种可能用于禽类的候选疫苗；而法国则在最近表示，希望最早在今年秋季开始为家禽接种疫苗。不过，英国首席兽医官米德米斯（Christine Middlemiss）也提到，家禽接种疫苗并不是万灵丹，「因为病毒会不断演化」。
世界动物卫生组织总干事依洛（Monique Eloit）说，为家禽接种疫苗应该「摆上桌面」。她补充说，毕竟「现在每个人都知道，大流行病不只是一个幻想——它可能是一个现实」。
（法新社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。