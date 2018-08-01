离特朗普大楼太近！海航又遇新麻烦

(德国之声中文网) 海航持有的这栋21层写字楼，出租给众多企业作为办公场所。大楼位于曼哈顿的黄金地带，联合国总部大楼、纽约中央车站都在不远处。而特朗普的私有财产"特朗普大楼"(Trump Tower)，也在仅仅相隔四个街区的地方。相距不到1公里。

海航集团2016年美国总统大选前收购了这处房产，是该公司2014年启动的400亿美元投资热潮的项目之一。现在，第三大道850号写字楼引起了美国外国投资委员会的关注。

据《纽约邮报》称，外国投资委员会(CFIUS)正在准备采取行动迫使海航集团转让该房产的多数股份，理由则是国家安全。报道援引内部消息人士指出，最主要的担忧是纽约第17警察署就租用了该楼底层的办公室，而该警署时常负责"特朗普大楼"的警卫工作。特朗普前往纽约时，一般都在自己的"特朗普大楼"内下榻。

海航已经就此发表了声明，指出这处房产所处位置的"独特事实与情形在当初购买时并不存在，但是现在却引发了某种关切"。海航称，公司正在与相关监管部门合作，希望能解决这些问题。

海航集团还驳斥了此前《纽约邮报》有关特朗普当局准备夺取该处房产多数股权的报道。声明称："第三大道850号房产并无任何扣押或强制转售的计划，往另一个方向暗示的做法是非常误导、非常不准确的。"

海航投资屡屡受挫

就在8月1日，外国投资委员会获得了美国国会的扩大授权，可以审核外国资本对美国房地产的投资。此次针对第三大道850号的审核，将会是该委员会获得扩权后的首次行动。

该委员会与来自中国的海航集团打过交道。就在今年4月，海航放弃了从白宫通讯联络部门前主管斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)手中收购天桥资本(SkyBridge Capital)的计划，据《纽约时报》称，交易双方都意识到此次收购不会得到外国资本委员会等监管机构的批准。而在2017年初，海航还曾决定斥资3.25亿美元收购软件公司Ness Technologies旗下的一个部门，但是后者发现，海航向外国资本委员会等监管机构提交的有关公司所有权结构的信息中出现了不一致的地方，认为这种行为"破坏监管审核程序"。最终，这家软件公司以违约为由，终止了收购交易。

其他中资企业在美国的一些收购计划，也在两国贸易纠纷不断升级的背景下屡屡受阻。就在今年3月，中国博通(Broadcom)以1170亿美元收购美国高通(Qualcomm)的交易被特朗普总统以行政命令叫停。但是，外国投资委员会针对第三大道850号这类早已完成的投资进行审核，这种做法以往几乎没有发生过。

海航集团的境外扩张计划，近来也因为自身资金紧张的原因而明显放慢了脚步。今年以来，负债累累的海航正在通过出售部分海外资产来回笼资金。该公司现在已经减持德意志银行股份、出售希尔顿酒店股份。不久前，路透社还报道称，海航集团屡屡拖延付款，空客公司已经暂停向该公司交付A330宽体客机。

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分析人士认为，海航资金紧张也与中国当局的新政策有关。北京方面因担心资本外流，已经让国有金融机构收紧放贷，当局如今希望本国企业在海外收购高科技企业，从而推动中国的工业现代化。海航这样对房地产和金融业更感兴趣的企业则被关上了资金的阀门。

文山/苗子/(彭博社、金融时报、路透社)