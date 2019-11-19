离开理大的急救员: 「将耻辱化作动力」

(德国之声中文网) Thomas离开理大之后，反复想着，如果自己能跑得更快一点，或许就不需要跟警方「自首」了。

他告诉德国之声，离开理大后，不停的被内疚感折腾着。

Thomas是一个急救员。 在星期六，他听闻理大的情况很严重，跟着伙伴进去做急救。 但是星期天晚上，警察包围了理大。 原本一起进来的同伴大多想趁还安全的时候赶快撤出理大，但他自己坚持要留。 「那时我的心态是想多留一晚，多救一个人就多一个，才决心留下。 」所以他自己分了一个小队，跟其他几个急救员继续留了下来。

但是，情势却逐渐不乐观。 「病人情況愈来愈严重，里面物资也愈来愈短缺，食物跟水也都短缺。 由於很多急救员都被捕，我感覺再接收病人下去也不是辨法。 」所以，在他一边帮别人逃走的时候，自己也盘算着想用甚么路线逃走。

他试过各种路线: 他沿着火车路轨跑，如果跑到闸门有机会搭上家长车，但卻失败了。 他想要跟大家一样透過绳索逃脱，但是排队没轮到他。 有一次，他从Z Core那边的小路沿着山坡跑，如果他跑得快一点，出大马路就有机会上家长车走。 没想到他一爬上山坡，就看到警察在用大手电筒往山坡照，他转身要躲，就沿着山坡滑下去，扭伤了脚。

逃回学校之后，发现自己的膝盖肿了起来，之后的行动能力也越来越差，跑不动了。

「受伤之后，我跟几个朋友一起躲进一个教学大楼里面，电话又快没有电，与外界失联。 」他回忆起来余悸犹存: 「那时候Z Core不断传闻速龙要进去大楼扫荡。 当时真的很害怕，怕突然遇上速龙被打死都没有人知道。 我在大楼里面待了一个小时，心思很混乱，很怕速龙会进来打我们，极度绝望。 」

几次逃跑失败之后，他感受到周围的人士气越来越低落。 一开始，外面的示威者想要攻进来救人，大家还会意志高昂的喊口号。 但是之后，随着越来越多人被捕、受伤，开始有人说，宁愿自首，也不想要留在这么高压的地方。 就连他自己也萌生一样的念头: 「我的职责是想救人，但为何最后连我也好像战争罪犯一样，被追杀到这个地步?」

警方持续多日包围理大

11月19日凌晨，多位中学校长与教育界人士与警方协调之后进入理大，告诉群众，18岁以下者可以不用被拘捕，向警察登记之后就可以离开。 Thomas最后决定跟中学校长离开。

他拖着受伤的脚，一跛一拐的到了警察面前。 校长叮咛说，记得把装备清掉再走。 跟警察登记完了，警察拍拍肩膀跟他说「好好读书」。

「我听到的时候觉得好讽刺。 要走的时候，有其他示威者问我们为甚么要走，我已经有点内疚。 出来之后内疚感更大，反复问自己为甚么要屈服? 留下数据，证明我留守过，好像是我做错了甚么。 就好像是向权势屈服了。 很不甘心，好像认输了。 」

他努力消化这种心情，希望把它转换成积极的动力: 「我们其实还没输的。 始终保住这条命，春风吹又生。 这次是一种耻辱，但我不会忘记这种耻辱，这是让你更加会出来抵抗权势的动力。 」

在德国之声完成采访之后，香港媒体报导，20日晚上9点多，最后一批共7位急救员撤出理大。 同18岁以下的人相同，警方只要求他们登记数据就放行，之后他们也没有接到警察的联络。这也意味着，留在理大内的人若受伤，可能不再能及时得到专业治疗。

另一方面，先前跟警方登记数据离开的未成年人，将来是否会被政府追究责任，也还是未知数。 20日晚上，保安局局长李家超用「自首」形容未成年人登记数据的行为，还提醒说只要有破坏就构成暴动罪，引发中学校长批评违反承诺，要求改用「登记数据」的措辞形容未成年人的状况。

Thomas最后想告诉还留在里面的人: 「如果你真的走投无路才屈服。 不要轻易心理崩溃，我自己都很不甘心选择离开，如果有能力，应该尝试所有方法才离开。 坚持留守，他们也不敢攻进来。 」

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Thomas今年18岁，明年要考大学。 虽然老师劝他不要再出去，但他自己认为急救员很重要，未来还是会继续上街。 他说: 「我觉得理大这一役不会让运动走下坡，但是需要一段时间让勇武恢复。 这次实在元气大伤。 」

11月21日，星期四，香港理工大学被围进入第五天。 媒体上有关消息已经越来越悲观。 陆续有人因为身体不适需要急救，经劝导才离开理大。

财政司司长前政治助理罗永聪21日出席港台节目表示，理大内部情况「差到难以想象」，不仅食堂传出异味、有人腹泻发烧，图书馆也满目疮痍，四处漏水。 他分享道，现在还留在理大内的人很多人感到「离开会对不起手足」，或者担心监禁十年的风险。