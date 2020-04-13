离官宣建成小康只差一步——中国称所有贫困县脱贫

（德国之声中文网）据中国官媒报道，11月23日，贵州省政府举行新闻发布会，宣布批准紫云县等9个贫困县正式退出贫困县序列，并称这标志着贵州省66个贫困县全部实现脱贫摘帽。中国央视继而报道称，“这也标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县全部脱贫摘帽，全国脱贫攻坚目标任务已经完成。”

根据世界银行2015年制定的国际贫困线标准，每人每天生活支出1.9美元以下被认为处于极度贫困之中。但中国一直有一套低于国际贫困线的自己的标准。2011年11月，时任总理wen'jia'bao宣布，中央决定将农民人均纯年收入2300元作为新的国家扶贫标准。今年3月，中国国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富曾在一次发布会上表示，中国的脱贫标准是一个综合性的标准，包含“一收入、两不愁、三保障”。其中“国家的收入标准是2010年的不变价农民人均年收入2300元，按照物价等指数，到去年底现价是3218元，今年为4000元左右”。他还说，两不愁指不愁吃、不愁穿，目前已经做到。“三保障”指义务教育、基本医疗和住房安全有保障。按照他提供的信息，“已经脱贫人口的收入人均都在9000元以上，剩余贫困人口人均收入在6000元以上。”

贵州省委副秘书长、省扶贫办主任李建在本周一的新闻会上称，贵州“9个贫困县受访建档立卡脱贫户人均纯收入平均为11487.39元，比2020年脱贫标准高7487.39元，比全省贫困人口人均纯收入9925.38元高1562.01元。”他提供的脱贫户人均纯收入数据显然明显超过中国自己制定的贫困线标准。

9月以来密集清零

今年9月以来，中国的省级政府密集宣布本省贫困县“清零”。9月14日，湖北的贫困县宣布“清零”；11月14日，新疆和云南在同一天宣布贫困县“清零”；之后，宁夏、四川、广西、甘肃分别在11月16日、11月17日、11月20日和11月21日相继宣布所有贫困县退出贫困序列。

习近平和李克强5月21日在人大会议上

今年6月1日，中共中央机关刊物求是杂志刊登中国国家主席习近平2019年4月22日在中央财经委员会第四次会议上讲话的部分内容，题为《关于全面建成小康社会补短板问题》。这一讲话的刊登被视为中央要按照十八大计划，今年底宣布全面建成小康社会的一个重要信号。习近平6月10日考察宁夏时，也重申“决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚“。

此前，中国国总理李克强5月底表示，“中国有6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右”。在新冠疫情导致失业人口剧增的背景下，经总理之口所说的这些数字引起人们对当局提出的年内“全面脱贫”、“建成小康社会”的质疑。在第十三届全国人大第三次会议上，李克强在政府报告中也破天荒地没有提出今年的经济目标，显示形势严峻，一切都难以把握。

如今，离2020年结束1个多月之际，中国官方宣布全国所有贫困县全部摘帽，显然在为依照时间表宣布全面建成小康社会做最后的铺垫。习近平在《关于全面建成小康社会补短板问题》一文中将脱贫定义为全面建成小康社会目标要求中的绝对指标，其中就包括贫困县全部摘帽。

“你愿意几时清零就几时了，反正媒体是你们的”，有网友对贫困县全部清零的报道这样评论道。新华社在本周一的报道中称“以习近平同志为核心的党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标”，“创造了人类减贫史上的奇迹”，并称“中华民族彻底摆脱绝对贫困、实现全面小康的千年梦想，即将在我们这一代人手中实现。”

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