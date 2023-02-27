禦中共威脅 美眾院中國問題委員會首辦聽證會

（德國之聲中文網）美國眾議院今年1月甫成立的「美國與中共戰略競爭特設委員會」（簡稱中國問題特別委員會），於週二（2月28日）舉行了首場聽證會，聚焦討論中國的人權、商業和軍事政策問題。該委員會稱，這些政策對美國的利益和價值構成了挑戰。

該委員會由24名成員組成，包括13位共和黨議員及11位民主黨議員，並由共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）擔任主席。

加拉格爾開場致詞說道：「這不是一場以禮相待的網球比賽。這是一場將決定21世紀人民生活樣貌的生存鬥爭（existential struggle），而人們最基本的自由正處於危險之中。」

這場聽證會以「中國共產黨對美國威脅」為題，於美東時間晚間7時召開。

加拉格爾表示，中國問題特別委員會的重點工作之一，是努力說服美國民眾為何應關注與中國的競爭，並「有選擇地使美國和中國的經濟脫鉤」。他強調，中美關係「一廂情願的時代已經過去」，美國未來10年的政策，將為未來100年局勢奠定基礎，美國必須從過去的錯誤中學習。

「過去三十年裡，民主黨和共和黨都低估了中國共產黨，認為（與中國）貿易和投資，終將使印太地區轉向民主及提升安全度。」委員會中的民主黨領袖克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）說：「然而，情況恰恰相反。」

與會證人：中國防火牆上打洞

川普時期的白宮國安顧問麥克馬斯特

該聽證會共有4名證人出席，包括前總統川普（Donald Trump）時期的白宮國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）和副國安顧問博明（Matt Pottinger）、中國異議人士魏京生的前秘書童屹，以及美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）。

前二位聚焦討論中國所帶來的整體威脅及軍事問題；長期從事民主活動的童屹，則關注人權問題，講述她於1990年代被判擾亂社會秩序後關進中國勞改營的日子；而保羅則為聽證會帶來商業視角，呼籲美國應結束對中國製造業的依賴。

美國副國安顧問博明

麥克馬斯特說，美國必須加快交付台灣已經購買的數十億美元的武器和彈藥，並將此事視為優先事項。他的書面證詞寫道：「我們可能已經從烏克蘭的經驗中了解到，阻止戰爭比打仗要付出的代價少得多。」

博明則說，美國政府應與那些在中國被禁止的美國科技公司合作，並為中國大眾找出一種方法，以規避該國嚴格的網路審查制度。 「我認為你可以在偉大的中國防火牆上打洞」，他說。

美國前副國安顧問: 北京願犧牲公衛以鞏固政權

部份民主黨國會議員擔心，該委員會的成立可能助長美國國內的「反亞裔情緒」。

對此，博明在他的證詞中寫道，委員會必須藉由「站起來反對國內的偏執和歧視」來保護美國華人的權利，「還要保護在美國學習和工作的中國公民，使他們能夠享受自由，這些自由使美國的生活方式與今天中國日益壓抑的氣氛截然不同。」

至截稿前，北京尚未對聽證會內容發表評論。此前，在中國問題特別委員會成立之初，中國外交部發言人汪文斌曾於1月11日的例行記者會上表示：「希望美方有關人士客觀、理性看待中國和中美關係。從美國自身利益和中美共同利益出發，同中方相向而行，推動發展相互尊重、和平共處、合作共贏的中美關係。」

中國異議人士魏京生的前秘書童屹也參加了此次聽證會

（路透社、《華爾街日報》、台灣中央社）

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