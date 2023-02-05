 福特欧洲宣布裁员近四千人计划 | 经济纵横 | DW | 14.02.2023

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经济纵横

福特欧洲宣布裁员近四千人计划

美国汽车制造商福特计划今后三年内在欧洲裁员3800人，其中包括2300个德国境内集中在科隆和亚琛的工作岗位。

Ford-Werke Köln

（德国之声中文网）在福特汽车走向电动化的道路上，欧洲范围内将有大约四千人失去工作。福特公司在其周二(2月14日)的电话会议上宣布，设在科隆的福特欧洲中心以及设在亚琛的福特研发中心将裁员2300人。福特德国分部总裁桑德（Martin Sander）表示，福特今后将聚焦于较小规模的电动车产品系列。福特汽车在德国拥有员工19000人，欧洲范围则总共拥有员工34000人。

福特在德国设厂已经有大约一百年的历史。1925年8月，福特汽车首次在德国进行了商业登记。设址科隆的福特汽车厂于1931年6月首次投产，并采用了大量德国工程技术。1970年，萨尔路易分厂投产，主要组装Focus等小型车辆。该厂预计将于2025年停产。根据职工委员会提供的消息，届时4500个工作岗位中将只会保留500至700个。

位于科隆的福特工厂装配线。

位于科隆的福特工厂装配线。

位于科隆的工厂已经进行了大规模裁员，三年前这里的雇员人数还多达18000人，目前只剩下14000人。

福特采取了不同于通用汽车的经营策略

福特汽车采取了同其美国竞争对手通用汽车不同的经营策略。2017年，当通用汽车德国子公司欧宝陷入赤字危机时，通用随即将欧宝卖给了斯特兰蒂斯旗下的标致雪铁龙集团。但目前福特并没有撤出德国的计划。同时也负责电动车领域的福特德国分部总裁桑德表示，福特车必须在欧洲重新进行市场定位。他表示，鉴于材料及能源价格居高不下，来自中国的竞争压力又日益增强，福特必须开拓新的方向。他表示，福特欧洲大概会保留3400个工程师工作岗位，以便对美国研发出的技术进行欧洲本土化改造，以适应客户需求。

 

冶金行业工会已同意在支付相应遣散费的前提下进行裁员的计划，并同雇主就2032年前不进行经营情况导致的裁员达成了共识。工会方面发表的一份声明中称："经过历时两周的艰苦谈判，劳资双方达成了面向未来的共识，既顾及了企业节省开支的需要，也保障了德国的工作岗位。对此，我们深感欣慰，并对福特职工委员会表示祝贺。"

位于莱茵河畔的科隆福特工厂建于1931年。

位于莱茵河畔的科隆福特工厂建于1931年。

谈判已进行了数周

福特计划在2025年前裁减1700名研发人员以及600名行政管理及市场营销人员。另外，还将在英国裁员1300人，欧洲其他国家裁员200人，总计在欧洲裁减3800个工作岗位。宣布裁员决定前，劳资双方进行了长达数周的谈判。

去年，福特公司未能实现营收目标，因此决定实施大规模裁员计划。福特财务总监劳勒（ John Lawler）此前曾表示，将会采取"非常激进"的措施以降低生产和供应链成本。福特欧洲去年第四季度营业额不变的情况下，税前亏损达到四亿美元，同比增加了一倍。专家们普遍认为，福特此次在研发领域裁员，是公司同大众合作开展电动车研发的一个后果。同大众开展合作，有利于降低研发成本。

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