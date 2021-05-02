 福建推迟开通台湾人赴闽“便捷通道” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2021

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时政风云

福建推迟开通台湾人赴闽“便捷通道”

福建省疫情工作指挥部宣布，原定5月10日开始对来闽台湾人放宽隔离规定的“便捷通道”试点项目暂时推迟实行，原因是台湾近日新增多例本土新冠确诊病例。台湾防疫总指挥陈时中表示，近期新增病例不会影响台湾总体疫情防控水平。

Taiwanstraße Blick auf China Xamen

从金门远眺一水之隔的厦门

（德国之声中文网）根据“新华网”援引福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组报道，按照原定的“便捷通道”试点工作方案动态管理要求，岛内如连续14天内发生10例以上本土确诊病例，则暂停对台湾地区全域“便捷通道”措施。在4月30日到5月7日之间，台湾本土新增超过10例本土确诊病例。

按照此前福建方面宣布的政策，在“便捷通道”试点开通期间，通过福建对台海空客运直航口岸来闽的台湾民众进入福建之后只需要“2天集中医学观察+19天闭环管理”，无需集中隔离14天或更久。此外，在金门、马祖连续居住满28天以上并通过“小三通”直航来闽的金门、马祖籍居民，则无需隔离。

这一消息在上周公布之后，在大陆和台湾两岸民众当中都引起了不满。在微博上有网友指出，台湾从新冠疫情在全球爆发以来从未实施过普筛，疫苗施打率也不高，难保不存在防疫漏洞。更是有网友声称已经去国务院网站举报了福建省政府，指责福建省政府“跪台”。

更多背景：福建将放宽两岸隔离措施 两岸网民均表强烈不满

Taiwan | The Three People's Principles Unifies China Schriftzug auf Dadan Insel

金门大胆岛上“三民主义统一中国”的标语


台湾中央广播电台在一篇题为《黄鼠狼给鸡拜年？中国单方宣布恢复小三通 靠北金门网路投票逾8成都反对》的文章中引述一项网路投票，对于“目前若开放小三通人员往返，您支持回金门免隔离吗？”的提问，参与投票网友几近一面倒表示反对现阶段恢复小三通人员往来。

至于福建省方面在“便捷通道”临近实施之前紧急叫停，是出于对台湾疫情发展的担忧，还是迫于舆论压力，则不得而知。福建有关方面负责人表示，根据目前台湾地区疫情情况，决定推迟实施台胞来闽检疫“便捷通道”措施，也是在落实试点工作方案的有关精神和具体规定。福建将密切关注岛内疫情形势，根据有关规定视情适时实施“便捷通道”措施。

观看视频 03:03

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口



据台湾《上报》报道，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中对福建方面的决定回应表示，每一个国家的「绿色通道」政策，都会有自己的规定和作法，他「不便置评」。他也同时强调，台湾近14天的确诊个案数，在世界共193国家中，台湾在确诊数上仍然排在非常靠后的180多名，总体情况「并没有很大的变化」。

陈时中补充指出，近来世界疫情变化，尤其是新兴地区疫情仍在上升，台湾相对来说，仍维持在一个非常好的成绩，他相信不会有太多国家，会对台湾做出更严厉的边境措施。
 

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