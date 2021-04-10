福建将放宽两岸隔离措施 两岸网民均表强烈不满

（德国之声中文网）4月29日，福建省政府新闻办官方微博账号"福建发布"发布消息称，从5月10日起，福建省将开始"对台胞来闽入境采取便捷措施"。具体内容为："5月10日零时起，对急需来闽工作或开展重要商务、重要交流活动，并通过福建对台海空客运直航口岸来闽的台胞，实施'2天集中医学观察+19天闭环管理'；在金门、马祖连续居住满28天以上并通过'小三通'直航来闽的金门、马祖籍居民，无需隔离。"

福建省政府发布的这一消息引起大陆网民的广泛不满和质疑。很多人在微博上指出，台湾从新冠疫情在全球爆发以来从未实施过普筛，疫苗施打率也不高，难保不存在防疫漏洞。特别是目前台湾正在出现社区群聚感染的情况下，福建省却宣布放松甚至取消台湾旅客入境的隔离限制，考虑欠周决策草率。更是有网友声称已经去国务院网站举报了福建省政府，指责福建省政府"跪台"。还有人建议，一旦此措施开始执行，就应该对福建所有出省人员实施14+7的隔离措施，以"确保兄弟省份的安全"。

胡锡进：揽瓷器活需要的是金刚钻

《环球时报》主编胡锡进就此事在微博上发表评论称，据他所了解，"福建省推出这一政策完全是出于加强该省经济活动的需要，因为该省与台湾素来经济联系密切，这一举措与'惠台''统战'毫无关系，这不是北京方面分配给福建的'任务'"。

他提醒福建省"这一次试点必须做到万无一失，一旦出现个别来闽台胞感染漏查并将病毒带向福建社会，所造成的冲击很可能非常大，不仅将影响福建全省的经济社会发展形势，还将导致全国其他省区对福建的担心和躲避，甚至会产生人们对福建省对台开放政治上的质疑"。

胡锡进写道："揽瓷器活需要的是金刚钻，我觉得对于公众的质疑乃至情绪激烈的指责，福建省需要倾听并且正视，作为把工作做扎实的鞭策。"

不过，"福建发布"已经关闭了微博评论功能，并且没有对网络上的质疑声做出回应。

小三通不通

2020年年初中国大陆爆发新冠病毒疫情。为防范疫情扩散，台湾陆委会当时宣布，自2020年2月10日起，暂停小三通客运船舶往来 。

小三通是海峡两岸实施的小型三通模式，自2001年1月2日起开始实施，目标是在福建省与金门县、连江县之间进行小规模的通商、通航和通邮。

针对福建省新发布的"单方面解禁小三通"的消息，台湾陆委会发言人邱垂正日前做出回应称，"（台湾）政府的政策是在疫情可控前提下，逐步恢复两岸正常、有序的交流；关于恢复小三通客运的部分，相关机关正在积极评估研议中，未来将逐步推动"。

金门县长杨镇浯表示乐见中方释出有条件解禁小三通的善意，并向总统蔡英文喊话，若时间点以及条件成熟下，让小三通复航，也显示蔡总统两岸交流的善意。

而今年3月17日，台湾卫福部部长陈时中曾强调，要等到台湾民众施打疫苗达到六成覆盖率再考虑恢复小三通。

台湾媒体：黄鼠狼给鸡拜年？

台湾中央广播电台在一篇题为"黄鼠狼给鸡拜年？中国单方宣布恢复小三通 靠北金门网路投票逾8成都反对"的文章中引述脸书粉专“靠北金门”发起网路投票，询问"目前若开放小三通人员往返，您支持回金门免隔离吗？"结果参与投票网友几近一面倒认为"反对现阶段恢复小三通人员往来"。

文章指出台湾网友对于两岸小三通人员往返是否隔离一事仍有诸多疑虑。文章引述台湾网友反对开放的理由包括："疫苗都没注射完成，开了是要拿全岛命开玩笑吗？""疫情还无法控制，金门岛小，还是暂时不要开放，怕到时无法收山""国际第三次疫情刚刚开始，现在开小三通就是拿金门人的安危开玩笑"。

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