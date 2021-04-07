 福布斯富人排行榜又出炉 特朗普猛跌300位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2021

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新闻广角

福布斯富人排行榜又出炉 特朗普猛跌300位

福布斯新出炉的富豪排行榜上，贝佐斯以1770亿美元的身家，第4次蝉联世界首富。最富的中国人是排位13的农夫山泉创始人钟睒睒。美国前总统特朗普则下跌了近300位。

Kombibild - Jeff Bezos, Bill Gates & Warren Buffet

排行榜上熟悉的面孔：贝佐斯、盖茨、巴菲特

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亚马逊创办者贝佐斯出人意料地宣布，他支持拜登总统通过增加税收，改善美国老旧的基础设施的相关计划。

网上零售商巨头亚马逊的股价在疫情扩散期间达史上最高位。尽管伴随负面消息，但无阻交易价格飙升，创始人杰佛瑞·贝佐斯(Jeff Bezos)因此赚了数十亿美元。

无论是改造汽车还是征服太空前，马斯克的魅力都远远超出了投资者和科学爱好者范畴。这位个性鲜明的特斯拉首席执行官，受益于电动汽车行业的迅速崛起，成为世界新首富。他是典型的硅谷豪侠——尽管他现在已经搬离了加州。

（德国之声中文网）疫情之年，全球亿万富豪的资产却在疯涨。福布斯新出炉的10亿资产以上富豪排行榜显示，这一群体的资产在过去一年扩张了5万亿美元。该“俱乐部”成员人数一年内猛增660人，总数字上升到前所未有的2755人，占有财富总和为13.1万亿。

新入榜单的493名富豪中，共有210人来自中国内地及香港，98人来自美国。

由于亚马逊股价飙升，贝佐斯得以连续4年蝉联世界首富，目前其身家1770亿美元，比一年前增加640亿美元。

排行榜上特斯拉CEO马斯克排在第2位，资产1510亿美元，与一年前排名第31位时相比，增加1264亿美元。一年里，特斯拉股价涨了7倍。

法国伯纳德•阿尔诺仍排在第3位，紧随其后的是比尔•盖茨。排名第5的是脸书创始人的扎克伯格。今年巴菲特首次未能跻身富豪榜前5位，不是因为他的资产在减少，事实上巴菲特今年的身家同比增加了285亿美元。

China Peking | Zhong Shanshan Vorsitzender Nongfu Spring Co Ltd

农夫山泉创始人钟睒睒

榜上的中国富豪中，农夫山泉创始人钟睒睒排名第13位，拥有资产689亿美元；腾讯总裁马化腾排名15位；拼多多董事长黄峥排在第21位；马云排名第26位。

从全球分布看，亚太地区的亿万富豪人数最多，有1149人，其次是美国，有724人，欧洲有628人。

从性别看，女性亿万富豪从2020年的241人增加到今年的328人。

不过，2020年并不是对每一个人来说都是“牛市冲天”。德国《明镜在线》注意到，前美国总统特朗普在过去一年里运气糟透了，他在福布斯富人榜单上的排名自由落体式下降了近300位。据福布斯的估计，特朗普的资产去年缩水近三分之一，从之前的35亿美元下降到24亿美元。在最新的名单上，特朗普排在第1299位。

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福布斯公布亿万富豪榜 有钱人变得更富了！

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