福布斯名人收入榜出炉 成龙上榜

（德国之声中文网）在福布斯2018全球百大名人收入榜上，超级拳王弗洛伊德·梅威瑟是世界上收入最高的名人，以2.85亿美元高居榜首。第二名是57岁的演员乔治·克鲁尼，收入估计为2.39亿，《福布斯》杂志称，这与他去年卖掉与他人合办的一家龙舌兰酒厂有关。名列第三的是年仅20岁的真人秀女星凯莉·杰纳（Kylie Jenner)，收入1.665亿美元。几天前，福布斯预测她很快将成为有史以来最年轻的、靠自己创业而身家过10亿的富豪。

国际影星克鲁尼

跻身排行榜前十名的其他名人分别为：

第4名."法官朱迪"作者朱迪·谢德林（Judy Sheindlin），1.47亿美元

第5名.人称巨石强生的演员道恩·强生，1.24亿美元

第6名.爱尔兰U2乐队，1.18亿美元

第7名.英国酷玩乐队（Coldplay)，1.15亿美元

第8名.阿根廷球星梅西，1.11亿美元

第9名.英国歌手艾德·希兰（Ed Sheeran)，1.1亿美元

第10名.葡萄牙球星C罗，1.8亿美元

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo） 4度荣获“世界足球先生”称号的罗纳尔多——中国国内更爱称他C罗——在过去的12个月里挣得8300万欧元，换算成小时的话则是每小时9500欧元。其中5200万欧元来自工资和奖金，余下的3100万是赞助费。2016年是C罗的黄金季：同葡萄牙国家队一道荣获了欧洲杯冠军。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 勒布朗·詹姆斯（LeBron James） 勒布朗·詹姆斯曾4度荣获NBA“身价最高的球员”，人们亲切地称他“詹姆斯之王”。他去年的收入约7700万欧元，其中得到赞助4900万欧元。体育名牌耐克公司于2015年破例同他签署了一项终身形象代言人合同。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 利昂内尔·梅西（Lionel Messi ） 梅西曾5次获得“世界足球先生”的殊荣。2016年梅西的收入至少为7100万欧元，这是《福布斯》公布的信息。不过可能只有梅西自己清楚究竟挣了多少钱，但这也很难说，去年梅西因偷税漏税被西班牙一家法庭判处21个月的监禁，罚款200多万欧元。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 罗杰·费德勒（Roger Federer） 瑞士人费德勒共18次拿下大满贯冠军，书写了网球历史。他2016年的收入为5700万欧元，其中固定工资和奖金只有533万欧元，其余都是赞助费。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 凯文·杜兰特（Kevin Durant） 杜兰特身高两米，金州勇士队队员，不仅在NBA人气旺盛，他的控球功夫谁见了都会为之兴叹。他同耐克签有一个6000万美元的合同。据《福布斯》的数据，杜兰特去年的收入为5400万欧元。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 安德鲁·鲁克（Andrew Luck） 鲁克去年签下了美国足球联盟最贵的合同。明年，这名美式足球明星的工资是1.24亿欧元。2016年鲁克已挣了4400万欧元。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 罗伊·麦克罗伊（Rory McIlroy） 麦克罗伊是全世界收入最高的高尔夫运动员。他2016年的年薪为4400万欧元，其中大部分来自赞助。虽然麦克罗伊目前在高尔夫排名榜上位居第二，但他去年的收入却高出排位第一的达斯订·约翰逊（Dustin Johnson）多500万。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 斯蒂芬·科里（Stephen Curry） 科里的远距离投篮令人叫绝！据《福布斯》的排名，科里在过去12个月内的收入为4200万欧元，其中大部分来自赞助。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 詹姆斯·哈登（James Harden） 又是一个NBA！ 效力休斯敦火箭队的哈登因留有胡须被人们亲切地唤作“胡须哈登”。他的合约收入加上奖金共有2400万欧元，赞助费超过1800欧元，这样的收入组合在NBA顶尖队员中是一例外。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 路易斯·哈密尔顿（Lewis Hamilton） 哈密尔顿是全球年薪头10名里唯一一名“不玩球”的，曾3次夺冠的他2016年的年薪约为4100万欧元，其中700万欧元来自赞助。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams） 全球年薪最高的女运动员是网球名将塞雷娜·威廉姆斯，混合排名第51位。她2016年的收入为2400欧元，其中三分之二为赞助。

体育名流巨额年薪 梅西、C罗谁领风骚？ 谁是收入最高的德国运动员？ 他便是蝉联4次世界冠军的一次方程赛车手塞巴斯蒂安·维特尔（Sebastian Vettel ），年薪约3400万欧元，在《福布斯》排行榜上排在14位。 作者: Jun Yan



福布斯全球百大名人收入榜上也有一名德国人上榜，即德国赛车手塞巴斯蒂安·维特尔，收入为5100万，排名第69。英国车手刘易斯·汉密尔顿（Lewis Hamilton)收入为5100万美元，排名第47。

影星成龙排名第59，收入为4550万美元，是亚洲唯一上榜的名人。

成龙登上福布斯2018百大名人收入榜

福布斯名人收入排行榜依据的是这些人自2017年6月到2018年6月1日的税前收入，包括广告费及商业活动在内。该排行榜被认为是可信的。《福布斯》杂志表示，本年度上榜名人的税前总收入高达63亿美元，比上一年度增加22％。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 唯一上榜的华人女星 范冰冰以1700万美元的年收入（2015年1月至2016年1月之间）排在2016《福布斯》全球十大最高收入女演员（The World's Highest-Paid Actresses 2016）的第五名，她也是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 “范爷”的“吸金大法” 演技和颜值俱佳的华人女演员这么多，凭什么范冰冰就可以登上富豪榜？戏里戏外都很拼命的“范爷”除了出演影视作品之外，还自己担当制片人，每每登上国际红毯都是带足了气场，在时尚圈备受宠爱，各种广告代言更是接到手软。作为路易·威登的代言人，称职的她出席宣传活动也常常是一只LV包不离手。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 “大表姐”蝉联榜首 因出演《饥饿游戏》而红遍全球的詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）以4600万美元的年收入稳居全球最高收入女演员宝座。在2015年公布的榜单上，这位在银幕之下以率真搞笑著称、被中国粉丝昵称为“大表姐”的好莱坞女星也是遥遥领先于其他竞争对手。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 性感偶像斯嘉丽·约翰逊 这位31岁的美国女演员以2500万美元的收入排在第三名。金发碧眼丰胸细腰的她符合好莱坞性感偶像的所有标准，曾成功出演《戴珍珠耳环的女孩》、《迷失东京》等影片中的经典角色，近年来在多部影片中塑造的“黑寡妇”形象也深入人心。图为约翰逊2015年在《复仇者联盟2》中的剧照。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 永远的“瑞秋” 不少80后一代的大学闲暇时光就是在宿舍里看着《老友记》（Friends）度过的。而詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）在剧中饰演的瑞秋这一角色更是永恒的经典。如今这位女演员已经47岁，但仍然保持着标志性的柔顺金发和邻家女孩般的亲和微笑。在过去一年里，她以2100万美元的收入在女星富豪榜中排名第四。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 御姐——查理兹·塞隆 她是有史以来第一位获得奥斯卡影后的南非女演员，她曾为塑造女魔头的角色而不惜增肥、扮丑，也曾在红毯上艳惊四座。41岁的塞隆多年来一直担任迪奥“真我”香水的代言人。年收入1600万美元的她排在2016全球女性“吸金榜”的第六名。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 茱莉娅·罗伯茨的微笑 一部《漂亮女人》（Pretty Woman）令这个有着迷人大嘴的女演员一炮而红，不过直到11年后她才等到了自己的奥斯卡影后头衔。茱莉娅·罗伯茨在过去一年里收入1200万美元，排在女演员收入榜单的第八名。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 宝莱坞玫瑰 前面提到范冰冰是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一，那么另一位就是出生在丹麦的印度女演员迪皮卡·帕度柯妮（Deepika Padukone）了。这位有一双深邃大眼和迷人酒窝的宝莱坞“一姐”以1000万美元的年收入排名第十，30岁的她已经出演了不下20部电影作品，被称作宝莱坞的“票房保障”。 作者: 雨涵



乐然／凝练（据《福布斯》等）