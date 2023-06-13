 福島核廢水入海政治化 日漁民不支持 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2023

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福島核廢水入海政治化 日漁民不支持

日本福島第一核電廠6月12日開始展開廢爐作業中的核能處理水「試行排放」作業，目的是在測試相關設備能否正常運轉。日方將依據試行結果在夏季決定正式排放處理水的時機。不過首爾與北京對這件事反應不同，日本國內也出現反對聲浪。

2023年3月1日，日本福島縣新町的Tsurishihama漁港，距離福島第一核電站約55公里，71歲的漁民Haruo Ono說：「12年過去，魚價在上漲，我們終於能真正開始做生意了...現在他們說要放水，我們又要回到原點了，令人無法忍受。」

2023年3月1日，日本福島縣新町的Tsurishihama漁港，距離福島第一核電站約55公里，71歲的漁民Haruo Ono說：「12年過去，魚價在上漲，我們終於能真正開始做生意了...現在他們說要放水，我們又要回到原點了，令人無法忍受。」

（德國之聲中文網）韓國最大在野黨「共同民主黨」代表李在明6月8日受中國駐韓大使邢海明邀約至公邸用餐時，稱日本排放處理水一事是「日方出於經濟等利益考慮，把太平洋當作自家下水道，是極其不負責任的行為」。隨後李在明則回稱「我們要一同發聲，共同就此拿出對策」。

對此，韓國執政黨「國民力量」黨代表金起炫也在8日緊急與日本駐韓大使相星孝一會談，雙方就處理水問題一事如何消除韓國國民不安等進行近一步磋商。對於在野黨與中國的聲明，金起炫也強調是「惡意的宣傳、煽動」，只會讓日韓關係出現惡化、也給韓國漁業相關人士帶來影響。

中國的態度則是一如既往地堅決，稱日本「一意孤行」外，外交部發言人更稱「極其自私和不負責任」。而相反地，先前韓國總理韓惪洙則是在5月底就處理水排放一事對記者團稱「我們想拿到的資料幾乎都收到」後，並說「對此相當滿意」，兩國官方呈現不同的態度。

事實上，在廣島G7峰會過後，韓國官方也派遣官方視察團前往福島。然而，在視察數日回韓國後，韓國官方對此態度依舊謹慎，原子能安全委員會委員長劉國熙只稱「我們在科技、技術檢討的過程中取得進展」，但也避免立刻下結論，並說會再跟東京電力公司索取更多資料，不排除會有再度視察的行程，態度相對和緩。

日本這次主要是排放包含「氚」等放射性物質的處理水，排放前的放射性物質含量會稀釋至低於標準飲用水七分之一。由於十幾年下來廢爐作業的冷卻水儲存量已經到達飽和，官方最後決定將其稀釋處理後排放，只是這樣的動作，也引發當地漁民，以及中國、韓國與太平洋島國的不安與疑慮。

東京電力公司發言人在2023年3月8日告訴路透社：「我們對漁民說的是，我們有設備可以安全地處理這些水。」

東京電力公司發言人在2023年3月8日告訴路透社：「我們對漁民說的是，我們有設備可以安全地處理這些水。」

帕勞總統惠普斯（又名惠恕仁）在4天訪日行程時的6月13日，特地安排福島縣的行程，親自視察處理水的作業流程。在聽取官方的簡報後，惠普斯稱：「我理解到存在各種課題。覺得提高廢爐的透明度相當重要」。先前包括另一島國斐濟的內政移民部長也稱對排放「非常擔憂」。

為了讓國際社會安心，日本首相岸田文雄計畫在7月上旬親自接待國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（ Rafael Mariano Grossi），並預計親手將各項報告書交給他，由雙方討論最終的處理水排放時程。國際原子能機構先前也於5月底至6月初造訪核電廠內，並預計於6月底前公布調查報告。但無可諱言，在中國與韓國間，處理水排放也引發政治效應。

日漁業船主集體反對

不過對於當地漁民來說，好不容易在地震與核災的十年後，當地海域逐漸解禁捕撈，卻要面對處理水的排放下，可能讓當地的海產再度遭逢「印象不佳」的惡名，因此這幾年紛紛表達反對。日本經濟產業大臣西村康稔，特別在10日時造訪宮城、福島與茨城等三縣，與當地漁業團體交換意見，但仍未達成共識。

東京電力公司的員工正在用「處理水」清洗福島第一核電站的海洋生物養殖水箱

東京電力公司的員工正在用「處理水」清洗福島第一核電站的海洋生物養殖水箱

福島縣的漁業協會會長野崎哲無奈對日本記者說：「（會談）就是平行線。我們反對排放的想法是不變的」，對此西村只是強調稱「在廢爐的同時、漁業當然會持續，（排放量）會在兩者間取得共識並交換意見」。

茨城縣的漁業會長飛田正美則是批評，國家還未盡到完全說明的責任，並稱：「如果擅自排放絕對會對讓漁業業者大幅衰退。絕對反對」。

雖然西村等中央官員在三個縣都花了近一小時與當地漁業協會溝通，但都是各說各話的情形，飛田感嘆：「如果數十年都是這樣（排放）的話，對許多人將來的捕魚前景只會更令人擔憂」。

日本政府與東京電力公司，在2015年時曾與當地各漁會達成共識，在得到各方理解前不會做出包括排放處理水在內的行為。

不過在2021年4月時，終究因為儲存量已經達到極限，不得不做出排放決定，只是不少漁業主仍是對政府的說明不盡完整等，過去屢次表示意見。如今距離夏季僅剩一個多月，在最後有限地時間內如何得到國內外真正理解，也是將考驗岸田內閣，同時會影響到往後的眾議院國會選舉。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, works on his boat at dawn.

    福岛的渔民们

    老人与海

    当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, washes his catch in the harbor of Shinchimachi, Japan.

    福岛的渔民们

    捕鱼和生存

    清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

  • Fish in the net in a fishing boat at Shinchimachi harbor.

    福岛的渔民们

    受困的渔业

    反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

  • Countless huge water tanks on the site of the damaged Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    冷却水的去处

    受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

  • A Tepco employee holds a sample of treated water up to the camera

    福岛的渔民们

    冷却水安全吗？

    东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

  • A Tepco employee points to a monitor at the former Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    尽在掌控之中？

    东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

  • A Tepco employee cleans a tank in which flounder are bred.

    福岛的渔民们

    废水箱中养鱼

    为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

  • Fisherman Haruo Ono sorts his catch.

    福岛的渔民们

    伤口上撒盐？

    渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

  • Fisherman Haruo Ono stands on the spot where his house used to be.

    福岛的渔民们

    渔民的未来

    小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。

    作者: Philipp Böll



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