为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

福岛

福岛县位于日本东北地方。福岛第一核电厂在2011年3月11日的东日本大地震中，因遭海啸侵袭，导致反应堆受损，最终发生堆芯熔毁并引发氢气爆炸、放射性物质外泄。周边居民被紧急疏散，多年后依然不能恢复正常生活。

福岛核事故全球自1986年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核能事故。

Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

日本首相称不推迟福岛核废水排放计划 18.10.2021

日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
Environmental activists wearing a mask of Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and protective suits perform to denounce the Japanese government's decision on Fukushima water, near the Japanese embassy in Seoul, South Korea, Tuesday, April 13, 2021. Japan's government decided Tuesday to start releasing massive amounts of treated radioactive water from the wrecked Fukushima nuclear plant into the Pacific Ocean in two years — an option fiercely opposed by local fishermen and residents. (AP Photo/Lee Jin-man)

福岛核废水倾倒海洋： 渔民说不、 中韩反对、 美国支持 18.04.2021

日本政府决定两年后开始将福岛核电厂处理后的核污水排放入海洋，引起中韩等邻国抗议，日本本国渔民也坚决反对，然而，美国却站队支持。
In this photo released by China's Xinhua News Agency Chinese Vice Premier Han Zheng, right, meets with U.S. climate envoy John Kerry via video link in Beijing, Friday, April 16, 2021. Vice Minister of Foreign Affairs Le Yucheng signaled on Friday that China is unlikely to make any new pledges at a climate change meeting called by President Joe Biden for next week. He spoke as Biden's climate envoy, John Kerry, was discussing the issue on the second day of closed-door meetings with Chinese counterparts in Shanghai. (Zhang Ling/Xinhua via AP)

七张图看一周大事 18.04.2021

日本决定排放福岛核废水入海，引发中韩强烈抗议；气候特使克里访华，中美发表气候合作声明；美日发表联合声明，52年来首度提到台湾；本周都发生了哪些大事？
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

反对排核废水入海 中方召见日本驻华大使 16.04.2021

围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。
Japanese Prime Minister Yoshihide Suga leaves the prime minister's official residence for the airport, in Tokyo Thursday, April 15, 2021. Suga headed to Washington on Thursday to become a first foreign leader to have a face-to-face meeting with President Joe Biden for talks that would reaffirm the strength of their alliance and how to deal with China's growing assertiveness and challenge to democratic values. (Sadayuki Goto/Kyodo News via AP)

台湾或成美日检验两国关系的试金石 16.04.2021

美日两国希望周五（4月16日）在白宫举行的双边峰会上，重建失去的信任，加深合作。此前日本媒体列出的美日领导人将谈论的5项议题中有3项都涉及台湾。有德国学者分析认为，台湾议题可能成为检验日本对美国忠诚度的“试金石“。
epa02842941 A handout photograph released on 26 July 2011 by the Tokyo Electric Power Company (TEPCO), shows workers operating a Simplified Active Water Retrieve and Recovery System (SARRY), which is to be installed to treat highly radioactive water pooled at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Fukushima prefecture, northeastern Japan, 26 July 2011. SARRY, which was jointly built by Toshiba, IHI, and the US company Shaw, is expected to reduce radiation levels. EPA/TEPCO / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

日本核废水争议 台湾政府被批“不够硬” 15.04.2021

日本排放核废水入海的决定引起台湾政界、环保团体及渔业的高度关注。在野党批评政府对日本态度软弱，只表示关切却不敢严正抗议，更讽刺谢长廷是“助”日代表。
This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

中韩两国反对日本的核废水排放计划 14.04.2021

日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，引发中韩两国强烈反应。韩国表示将诉诸国际法庭以阻止日本的排放计划。中国外交部发言人则称，太平洋不是“日本的垃圾桶”。
Environmental activists wearing a mask of Japanese Prime Minister Yoshihide Suga and protective suits perform to denounce the Japanese government's decision on Fukushima water, near the Japanese embassy in Seoul, South Korea, Tuesday, April 13, 2021. Japan's government decided Tuesday to start releasing massive amounts of treated radioactive water from the wrecked Fukushima nuclear plant into the Pacific Ocean in two years — an option fiercely opposed by local fishermen and residents. (AP Photo/Lee Jin-man)

含氚核废水真的不会危害健康？ 13.04.2021

福岛核灾十年后，日本历经多年讨论终于拍板定案，决定将核废水稀释后引入太平洋中。究竟含氚核污水是否会对人体和自然环境构成危害？
This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

日本确定排福岛核废水入海 邻国表示反对 13.04.2021

日本政府周二定案，要将100多万吨福岛核电站污染水过滤後排入大海，这引发韩国丶中国等周边国家担忧。
25.02.2016++++++FEBRUARY 25: A general view of radiation contaminated water tanks and the damaged reactors at Fukushima Daiichi nuclear power plant. Five years on, the decontamination and decommissioning process at the Tokyo Electric Power Co.'s embattled Fukushima Daiichi nuclear power plant continues on February 25, 2016 in Okuma, Japan. March 11, 2016 marks the fifth anniversary of the magnitude 9.0 earthquake and tsunami which claimed the lives of 15,894, and the subsequent damage to the reactors at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant causing the nuclear disaster which still forces 99,750 people to live as evacuees away from contaminated areas. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

日本拟排福岛核废水入海 渔民强烈反弹 10.04.2021

福岛核灾后不断产生的核废水该怎么办？据日媒报道，由于核废水储存将达上限，日本政府近日将敲定将稀释含氚废水排入海中。该提案遭到地方渔民强烈反对，中韩等周边国家也呼吁日本三思。
Workers walk near No. 2 and No. 3 reactor buildings at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan March 1, 2021. Picture taken March 1, 2021. REUTERS/Sakura Murakami

福岛核灾难——德国能源转型导火索 14.03.2021

十年前，日本福岛发生严重反应堆事故，这直接导致德国走上永远告别核电之路。出于气候保护考虑，其它国家却在核电中见到新机遇。

福岛救猫人：最后一只猫死掉之前 我不会走 11.03.2021

10年前日本发生核灾难。Sakae Kato家距离福岛核电站不远， 那里的居民都为了逃离核辐射而撤离。他却选择留下来，10年如一日，照顾被遗弃的猫咪。
This picture taken on March 11, 2011 by Sadatsugu Tomizawa and released via Jiji Press on March 21, 2011 shows tsunami waves hitting the coast of Minamisoma in Fukushima prefecture. The number of people confirmed dead or listed as missing in Japan neared 22,000, 10 days after a massive earthquake and tsunami struck the country's northeast coast. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo credit should read SADATSUGU TOMIZAWA/AFP/Getty Images)

福岛核灾难十周年四大问题待解 11.03.2021

2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。
Takahiro Hasegawa, Vizedirektor des Zwischenlagers für die Überreste der Dekontaminierung von Fukushima. Wir dichten die Grube mit einer siebenfachen Plastikfolie ab, damit keine radioaktiven Stoffe ins Grundwasser gelangen. Foto: DW/Martin Fritz Datum: 24.02.2021

日本福岛十周年 你应该知道的一组数字 08.03.2021

十年了。距离日本近代史上最严重自然灾害爆发已经有十年的时间。十年前的这天，一场大地震改变了日本这个岛国的命运。十年后，还有哪些事情值得我们记住呢？
Men help clean debris after the wall of a house collapsed in Kunimi town, north of Fukushima city, northeastern Japan, Sunday, Feb. 14, 2021, following an earthquake Saturday. Residents in northeastern Japan on Sunday are cleaning up clutter in stores and homes after the strong earthquake set off a landslide on a highway, stopped trains and caused power blackouts for thousands of people. (Jun Hirata/Kyodo News via AP)

日本福岛附近7.3级地震 核电设施未受损 14.02.2021

日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。
An aerial view shows the quake-damaged Fukushima nuclear power plant in the Japanese town of Futaba, Fukushima prefecture on March 12, 2011. Japan scrambled to prevent nuclear accidents at two atomic plants where reactor cooling systems failed after a massive earthquake, as it evacuated tens of thousands of residents. Tokyo Electric Power, which runs the plants, said it had released some radioactive vapour into the atmosphere at one plant to relieve building reactor pressure, but said the move posed no health risks. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo by STR / JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

绿色和平：福岛核废水或改变人类基因 26.10.2020

日本表示考虑将福岛第一核电站所存放的核废水排入太平洋之后，引发各界关注和忧虑。绿色和平近日发表报告指出，福岛核废水中含有大量放射性同位素氚和碳-14，存在损害人类DNA的潜在危险。
显示更多文章