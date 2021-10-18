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福岛县位于日本东北地方。福岛第一核电厂在2011年3月11日的东日本大地震中，因遭海啸侵袭，导致反应堆受损，最终发生堆芯熔毁并引发氢气爆炸、放射性物质外泄。周边居民被紧急疏散，多年后依然不能恢复正常生活。
福岛核事故全球自1986年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核能事故。
日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
日本政府决定两年后开始将福岛核电厂处理后的核污水排放入海洋，引起中韩等邻国抗议，日本本国渔民也坚决反对，然而，美国却站队支持。
日本决定排放福岛核废水入海，引发中韩强烈抗议；气候特使克里访华，中美发表气候合作声明；美日发表联合声明，52年来首度提到台湾；本周都发生了哪些大事？
围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。
美日两国希望周五（4月16日）在白宫举行的双边峰会上，重建失去的信任，加深合作。此前日本媒体列出的美日领导人将谈论的5项议题中有3项都涉及台湾。有德国学者分析认为，台湾议题可能成为检验日本对美国忠诚度的“试金石“。
日本排放核废水入海的决定引起台湾政界、环保团体及渔业的高度关注。在野党批评政府对日本态度软弱，只表示关切却不敢严正抗议，更讽刺谢长廷是“助”日代表。
日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，引发中韩两国强烈反应。韩国表示将诉诸国际法庭以阻止日本的排放计划。中国外交部发言人则称，太平洋不是“日本的垃圾桶”。
福岛核灾十年后，日本历经多年讨论终于拍板定案，决定将核废水稀释后引入太平洋中。究竟含氚核污水是否会对人体和自然环境构成危害？
日本政府周二定案，要将100多万吨福岛核电站污染水过滤後排入大海，这引发韩国丶中国等周边国家担忧。
福岛核灾后不断产生的核废水该怎么办？据日媒报道，由于核废水储存将达上限，日本政府近日将敲定将稀释含氚废水排入海中。该提案遭到地方渔民强烈反对，中韩等周边国家也呼吁日本三思。
十年前，日本福岛发生严重反应堆事故，这直接导致德国走上永远告别核电之路。出于气候保护考虑，其它国家却在核电中见到新机遇。
10年前日本发生核灾难。Sakae Kato家距离福岛核电站不远， 那里的居民都为了逃离核辐射而撤离。他却选择留下来，10年如一日，照顾被遗弃的猫咪。
2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。
十年了。距离日本近代史上最严重自然灾害爆发已经有十年的时间。十年前的这天，一场大地震改变了日本这个岛国的命运。十年后，还有哪些事情值得我们记住呢？
日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。
日本表示考虑将福岛第一核电站所存放的核废水排入太平洋之后，引发各界关注和忧虑。绿色和平近日发表报告指出，福岛核废水中含有大量放射性同位素氚和碳-14，存在损害人类DNA的潜在危险。
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