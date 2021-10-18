福岛县位于日本东北地方。福岛第一核电厂在2011年3月11日的东日本大地震中，因遭海啸侵袭，导致反应堆受损，最终发生堆芯熔毁并引发氢气爆炸、放射性物质外泄。周边居民被紧急疏散，多年后依然不能恢复正常生活。

福岛核事故全球自1986年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核能事故。