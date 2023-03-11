捕鱼和生存

清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。