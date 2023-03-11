为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
日本能源公司东京电力公司（TEPCO）希望将废弃的核电站100多万吨处理过的冷却水排入大海。这是否意味着该地区渔业的终结？
当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。
清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。
反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。
受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。
东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。
东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。
为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。
渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。
小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。
第一批被派往福岛核电站的救援部队被称为「福岛50勇士」，DW与其中的一位消防队长和一位核工程师谈论了他们当时的角色。
日本的核监管机构日前批准了东京电力公司福岛第一核电站从明年开始的经过处理的放射性废水排海计划。中国再次对日本的核废水排放计划提出抗议。
日本政府制定了处理福岛核电站核废水的行动计划，其中包括对当地产业的补偿标准和编制安全评估报告。中国方面随即表示严重关切。
日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版