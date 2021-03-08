 福岛核灾难十周年四大问题待解 | 科技环境 | DW | 11.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

福岛核灾难十周年四大问题待解

2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。

Tsunami Japan 2011

（德国之声中文网）         

福岛核电站现在情况如何？ 

受损核电站现场，金属废料随处可见，哔哔作响的盖革计数器让人从声音上感受到放射危险。 现在，每天仍有5000人在现场工作。 目前，4座受损反应堆周围区域已清理完毕，尚完好的燃料棒被巨型吊车吊起。新的混凝土海啸堤坝在建。

清理工作中最困难的部分还在后面：打捞近900吨熔化的燃料和高放射性碎片。为此，正在英国制造一种特殊的机器人臂，受新冠大流行瘟疫影响，明年才能安装使用。至完全拆除受损核电站，至少还需30至40年时间。      

该核设施还会带来什么危害？

今年2月13日，该地区又一次发生里氏7.3级地震。 所幸核电站未遭重大损坏，但若干反应堆的冷却水位下降。然而，运营商东京电力集团（Tepco）却信誓旦旦表示，无冷却水渗漏。 

10年前灾难发生后，很长一段时间里，附近山区的地下水构成一大难题：因渗入反应堆下，它受到放射性污染。 2018年起，有一设施投入使用，以防发生这一问题：它冻结长1.5公里、深30公尺的地表，形成一道水障。

不过，放射污水依旧是个麻烦。 2020年，每天会产生约140立方这样的水。迄今，这些水经过滤储放于现场的数百个水箱中。 但因空间有限，可能只能持续到明夏。人们预计当局会批准一项有争议的计划，逐步将处理后的水放进海里。  

核电在日本还扮演着什么角色？ 

海啸过后，全国54座核反应堆一度全部关闭，安全要求加严。 但目前，已有9座反应堆恢复运行，永久关闭的只是24座。灾难发生前，日本30%的能源来自核电；到2019年，这一数字降至6.2%。政府希望到2030年将比例提升至20%－22%。很多专家认为，这是一个无法实现的目标。     

日本为什么要回归核电？

为减少对能源进口的依赖，日本政府继续注重核电。 此外，核电据信有助于减少二氧化碳排放，以能实现2050年气候中立的目标。      

然而，自福岛灾难后，大多数日本人拒绝核电。 反应堆附近的几十个社区正试图经由司法途径阻止核电站重新并网。 

履行新安全法规，成本巨大。从长远看，维持运营中的及废弃的设施也非常昂贵。 2020年初，日本共同社发文指出，该国所有反应堆的相关费用将达13.46万亿日元（1060亿欧元），其中尚不包括拆除福岛第一核电站和周边地区除污费。 

不过，能源专家木川隆夫表示，由于没有新建计划，"核电将在日本逐渐消失"。 能源企业也在转向。例如，去年6月，东京电力集团宣布，10年内将向可再生能源投资20万亿日元（近160亿欧元）。 

  • Workers walking near the TEPCO tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant

    挥之不去的福岛核阴影

    毁灭性的大地震

    这是日本战后迄今最严重的一次灾难：四年前，日本东北部海岸发生强烈海啸。9.3级的强震引发大海啸，摧毁了日本东北部海岸。15880人丧生，约6000人受伤。

  • Workers walk near the TEPCO tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant

    挥之不去的福岛核阴影

    福岛核电站堆芯熔毁

    海啸引发福岛核泄漏。出现冷却系统失灵，三个反应堆堆心过热。废液放射性物质流出。超过2万人被紧急疏散。约8万癌症病例可能由核辐射引起的。清理工作将持续约30年。

  • USA Atomkraftwerk Three Mile Island

    挥之不去的福岛核阴影

    三哩岛核洩漏事故

    1979年发生在美国宾夕法尼亚洲的“三哩岛核泄漏事故”，核电站发生堆芯熔毁的严重事故。原因是反应堆一个主水泵停转，辅助水泵的一个阀门没有按规定打开，导致冷却系统失灵，堆芯熔毁。14万儿童和妇女从该地区撤离。

  • Watts Bar Unit 2 power plant in Tennessee

    挥之不去的福岛核阴影

    美国新建核电站

    目前正在美国田纳西州修建的瓦茨巴核电站（Watts Bar Unit 2）2号机组的工程已进入最后阶段。瓦茨巴核电站1号机组是美国最新的核电站，于1996年投入运行。美国仍在计划修建新的核电站，将核能作为替代化石能源的一个选择。

  • Merkel setzt Energie-Reise in Lingen fort

    挥之不去的福岛核阴影

    退出核能

    德国凭借其强大的反核运动，将陆续关闭国内所有核电站。德国最后一个核电站将在2022年关闭。实际上，“逐步退出核电”的法令是由默克尔的前任——德国前总理施罗德政府颁布的。目前，德国正在大力兴建可再生能源设施，如风能、太阳能和沼气厂。

  • Wind turbines on German landscape

    挥之不去的福岛核阴影

    推行可再生能源

    2011年3月福岛核电事故发生后，德国政府迅速做出反应，关闭了8个核反应堆。之后，默克尔的联合政府决定到2022年德国彻底退出核电。德国设定的目标是，到2050年之前可再生能源的比重达到80%。目前，德国可再生能源占总发电量的27%。

  • Hinkley Point nuclear power plant in Somerset, England

    挥之不去的福岛核阴影

    英国的核电未来

    为减少二氧化碳的排放，英国政府正试图推进核电的发展。在英国萨莫塞特地区投资兴建的辛克力C核电站（Hinkley Point C）是英国政府自1996年以来，批准的首个核电修建计划。计划于2023年完工。据估计，该核电站的建设项目现已耗资344亿英镑。

  • Workers watch contruction at Changjiang Nuclear Power Plant in Tangxing

    挥之不去的福岛核阴影

    中国：少用煤、更多核电

    中国希望到2020年6%的电力产自核能。与现在相比，核电发电量只占2%。海南昌江核电站目前正在修建当中。核能可以减少中国对高污染的煤炭厂的依赖。

    作者: Spencer Kimball / Sonya Angelica Diehn / hf


凝炼/洪沙（德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

日本福岛十周年 你应该知道的一组数字

十年了。距离日本近代史上最严重自然灾害爆发已经有十年的时间。十年前的这天，一场大地震改变了日本这个岛国的命运。十年后，还有哪些事情值得我们记住呢？  

默哀、怀念和重返家园的迟疑

日本各地举行纪念活动，对2011年3月11日地震海啸中的遇难者进行哀悼。整整六年过去，仍有十多万居民没有返回家园。尽管政府解除了福岛核电站附近部分地区的撤离令，但不少居民出于对核辐射的担忧不敢返乡。  

福岛核事故：前东京电力公司3高管获无罪判决

日本福岛核灾难发生多年后，依然无人受到法律追究。作为被告的3名东京电力公司前高管坚称，损坏了福岛核电站的那次大海啸“无法预见”。  

相关内容

Japan Dekontaminierung in Fukushima

日本福岛十周年 你应该知道的一组数字 08.03.2021

十年了。距离日本近代史上最严重自然灾害爆发已经有十年的时间。十年前的这天，一场大地震改变了日本这个岛国的命运。十年后，还有哪些事情值得我们记住呢？

Japan Atomkraftwerk Fukushima 2011

绿色和平：福岛核废水或改变人类基因 26.10.2020

日本表示考虑将福岛第一核电站所存放的核废水排入太平洋之后，引发各界关注和忧虑。绿色和平近日发表报告指出，福岛核废水中含有大量放射性同位素氚和碳-14，存在损害人类DNA的潜在危险。

Ukraine - Wald in der nähe von Tschernobyl

切尔诺贝利：核污染禁区内发生森林大火 06.04.2020

乌克兰消防人员正疲于应对一场特殊的森林大火：核辐射使灭火工作难上加难。火区紧邻1986年发生核灾难的切尔诺贝利核电站废墟。

广告

经济纵横

Deutschland | Containerbrücke im Hamburger Hafen

德国1月出口环比小增 中国愈发重要

德国今年1月出口环比小幅上升，但仍低于疫情前的水平。数据显示，中国业务对德国出口经济愈发重要，但德英贸易却在英国退欧后骤然减少。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  