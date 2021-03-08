福岛核灾难十周年四大问题待解

（德国之声中文网）

福岛核电站现在情况如何？

受损核电站现场，金属废料随处可见，哔哔作响的盖革计数器让人从声音上感受到放射危险。 现在，每天仍有5000人在现场工作。 目前，4座受损反应堆周围区域已清理完毕，尚完好的燃料棒被巨型吊车吊起。新的混凝土海啸堤坝在建。

清理工作中最困难的部分还在后面：打捞近900吨熔化的燃料和高放射性碎片。为此，正在英国制造一种特殊的机器人臂，受新冠大流行瘟疫影响，明年才能安装使用。至完全拆除受损核电站，至少还需30至40年时间。

该核设施还会带来什么危害？

今年2月13日，该地区又一次发生里氏7.3级地震。 所幸核电站未遭重大损坏，但若干反应堆的冷却水位下降。然而，运营商东京电力集团（Tepco）却信誓旦旦表示，无冷却水渗漏。

10年前灾难发生后，很长一段时间里，附近山区的地下水构成一大难题：因渗入反应堆下，它受到放射性污染。 2018年起，有一设施投入使用，以防发生这一问题：它冻结长1.5公里、深30公尺的地表，形成一道水障。

不过，放射污水依旧是个麻烦。 2020年，每天会产生约140立方这样的水。迄今，这些水经过滤储放于现场的数百个水箱中。 但因空间有限，可能只能持续到明夏。人们预计当局会批准一项有争议的计划，逐步将处理后的水放进海里。

核电在日本还扮演着什么角色？

海啸过后，全国54座核反应堆一度全部关闭，安全要求加严。 但目前，已有9座反应堆恢复运行，永久关闭的只是24座。灾难发生前，日本30%的能源来自核电；到2019年，这一数字降至6.2%。政府希望到2030年将比例提升至20%－22%。很多专家认为，这是一个无法实现的目标。

日本为什么要回归核电？

为减少对能源进口的依赖，日本政府继续注重核电。 此外，核电据信有助于减少二氧化碳排放，以能实现2050年气候中立的目标。

然而，自福岛灾难后，大多数日本人拒绝核电。 反应堆附近的几十个社区正试图经由司法途径阻止核电站重新并网。

履行新安全法规，成本巨大。从长远看，维持运营中的及废弃的设施也非常昂贵。 2020年初，日本共同社发文指出，该国所有反应堆的相关费用将达13.46万亿日元（1060亿欧元），其中尚不包括拆除福岛第一核电站和周边地区除污费。

不过，能源专家木川隆夫表示，由于没有新建计划，"核电将在日本逐渐消失"。 能源企业也在转向。例如，去年6月，东京电力集团宣布，10年内将向可再生能源投资20万亿日元（近160亿欧元）。

挥之不去的福岛核阴影 毁灭性的大地震 这是日本战后迄今最严重的一次灾难：四年前，日本东北部海岸发生强烈海啸。9.3级的强震引发大海啸，摧毁了日本东北部海岸。15880人丧生，约6000人受伤。

挥之不去的福岛核阴影 福岛核电站堆芯熔毁 海啸引发福岛核泄漏。出现冷却系统失灵，三个反应堆堆心过热。废液放射性物质流出。超过2万人被紧急疏散。约8万癌症病例可能由核辐射引起的。清理工作将持续约30年。

挥之不去的福岛核阴影 三哩岛核洩漏事故 1979年发生在美国宾夕法尼亚洲的“三哩岛核泄漏事故”，核电站发生堆芯熔毁的严重事故。原因是反应堆一个主水泵停转，辅助水泵的一个阀门没有按规定打开，导致冷却系统失灵，堆芯熔毁。14万儿童和妇女从该地区撤离。

挥之不去的福岛核阴影 美国新建核电站 目前正在美国田纳西州修建的瓦茨巴核电站（Watts Bar Unit 2）2号机组的工程已进入最后阶段。瓦茨巴核电站1号机组是美国最新的核电站，于1996年投入运行。美国仍在计划修建新的核电站，将核能作为替代化石能源的一个选择。

挥之不去的福岛核阴影 退出核能 德国凭借其强大的反核运动，将陆续关闭国内所有核电站。德国最后一个核电站将在2022年关闭。实际上，“逐步退出核电”的法令是由默克尔的前任——德国前总理施罗德政府颁布的。目前，德国正在大力兴建可再生能源设施，如风能、太阳能和沼气厂。

挥之不去的福岛核阴影 推行可再生能源 2011年3月福岛核电事故发生后，德国政府迅速做出反应，关闭了8个核反应堆。之后，默克尔的联合政府决定到2022年德国彻底退出核电。德国设定的目标是，到2050年之前可再生能源的比重达到80%。目前，德国可再生能源占总发电量的27%。

挥之不去的福岛核阴影 英国的核电未来 为减少二氧化碳的排放，英国政府正试图推进核电的发展。在英国萨莫塞特地区投资兴建的辛克力C核电站（Hinkley Point C）是英国政府自1996年以来，批准的首个核电修建计划。计划于2023年完工。据估计，该核电站的建设项目现已耗资344亿英镑。

挥之不去的福岛核阴影 中国：少用煤、更多核电 中国希望到2020年6%的电力产自核能。与现在相比，核电发电量只占2%。海南昌江核电站目前正在修建当中。核能可以减少中国对高污染的煤炭厂的依赖。 作者: Spencer Kimball / Sonya Angelica Diehn / hf



凝炼/洪沙（德新社）

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