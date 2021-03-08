福岛核灾难十周年四大问题待解

2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。
（德国之声中文网）
受损核电站现场，金属废料随处可见，哔哔作响的盖革计数器让人从声音上感受到放射危险。 现在，每天仍有5000人在现场工作。 目前，4座受损反应堆周围区域已清理完毕，尚完好的燃料棒被巨型吊车吊起。新的混凝土海啸堤坝在建。
清理工作中最困难的部分还在后面：打捞近900吨熔化的燃料和高放射性碎片。为此，正在英国制造一种特殊的机器人臂，受新冠大流行瘟疫影响，明年才能安装使用。至完全拆除受损核电站，至少还需30至40年时间。
今年2月13日，该地区又一次发生里氏7.3级地震。 所幸核电站未遭重大损坏，但若干反应堆的冷却水位下降。然而，运营商东京电力集团（Tepco）却信誓旦旦表示，无冷却水渗漏。
10年前灾难发生后，很长一段时间里，附近山区的地下水构成一大难题：因渗入反应堆下，它受到放射性污染。 2018年起，有一设施投入使用，以防发生这一问题：它冻结长1.5公里、深30公尺的地表，形成一道水障。
不过，放射污水依旧是个麻烦。 2020年，每天会产生约140立方这样的水。迄今，这些水经过滤储放于现场的数百个水箱中。 但因空间有限，可能只能持续到明夏。人们预计当局会批准一项有争议的计划，逐步将处理后的水放进海里。
海啸过后，全国54座核反应堆一度全部关闭，安全要求加严。 但目前，已有9座反应堆恢复运行，永久关闭的只是24座。灾难发生前，日本30%的能源来自核电；到2019年，这一数字降至6.2%。政府希望到2030年将比例提升至20%－22%。很多专家认为，这是一个无法实现的目标。
为减少对能源进口的依赖，日本政府继续注重核电。 此外，核电据信有助于减少二氧化碳排放，以能实现2050年气候中立的目标。
然而，自福岛灾难后，大多数日本人拒绝核电。 反应堆附近的几十个社区正试图经由司法途径阻止核电站重新并网。
履行新安全法规，成本巨大。从长远看，维持运营中的及废弃的设施也非常昂贵。 2020年初，日本共同社发文指出，该国所有反应堆的相关费用将达13.46万亿日元（1060亿欧元），其中尚不包括拆除福岛第一核电站和周边地区除污费。
不过，能源专家木川隆夫表示，由于没有新建计划，"核电将在日本逐渐消失"。 能源企业也在转向。例如，去年6月，东京电力集团宣布，10年内将向可再生能源投资20万亿日元（近160亿欧元）。
凝炼/洪沙（德新社）
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日本各地举行纪念活动，对2011年3月11日地震海啸中的遇难者进行哀悼。整整六年过去，仍有十多万居民没有返回家园。尽管政府解除了福岛核电站附近部分地区的撤离令，但不少居民出于对核辐射的担忧不敢返乡。