福岛核废水倾倒海洋： 渔民说不、 中韩反对、 美国支持

（德国之声中文网）日本环境大臣小泉进次郎在4月17日来到日本东北的福岛县，造访了东京电力福岛第一核电厂的所在地双叶町及大熊町，并与两位当地首长及福岛县知事等共三人会面商谈。

小泉强调，未来将会与三位首长定期举行远程会议，将最新的结果「透明、信赖、客观地」传达给大家，并邀请国际原子能机构（IAEA）参与协助。他重申「务必要集结所有真实资讯，让当地的名誉损害疑虑降到最低。」随后，他也吃了当地海产所做的午餐饭盒，表达支持的决心。

日本中央政府在先前做出决定，为了达成2040年可以废炉标准，以及处理过去地震及海啸损坏的器械，计划在两年后正式将核处理水排放入海。

不过，福岛当地居民对这样的决定坚决反对，尤其是渔业协会表示严重忧虑。日本首相菅义伟在访美前，会见了全国渔业协会联合会会长岸宏，由于岸宏强烈反对，双方没有达成任何共识。

当地福岛县的渔民更是十年来忍受渔业捕捞限制，好不容易十年过后，正准备振兴当地渔业，却又赶上政府做出这样的决定，很是失望。

中韩强烈抗议

除此之外，邻近的中韩两国更是表示反对，中国甚至召见大使抗议，在距离东京奥运不过百日的当下，日本政府为何要在这个时间点做出决议，引起不小讨论。

2020年2月，当时的安倍晋三内阁就已经警告核处理水未来将面临贮存罐不够用的情形，经济产业省官员们商讨之后，认为「现实所逼」不得已而为之。不过在随后，世界就被新冠疫情笼罩，决定程序延后。

到了8月，安倍晋三辞去首相，重担便落到菅义伟内阁身上。第一核电厂的处理水贮存量约为137万吨，目前已经达到91%，官方预计2022年夏天就会达到100%。

据日本《朝日新闻》报导，增加贮存罐也曾是选项之一，但考虑到周围土地成本及疫情下施工困难，日本政府决定向海洋排放核污水。菅义伟曾在记者会上三次坦言道「真的不得不去面对了」。

政府的决策能力受到质疑

不少意见认为政府应该先与当地各界取得共识后再作决定。日本筑波大学人文社会系副教授五十岚泰正对《朝日新闻》表示，政府在许多当初可以沟通的时间点上错失良机，等到事到临头做出决定下，才导致邻国都抗议，「如果当初把福岛利益作为优先考量，现在它就不会成为政治议题」。

日本政策学院教授饭尾润接受《每日新闻》访问时认为，以政治学来说，这是很典型的政策说明案例，但在最后的时刻才决定，因此时间点是失败。「因为贮存罐快要满了才这样决定，我想这是最大原因。这也考验着菅义伟首相的决策能力」。他对政府的领导能力打上问号。

美国为日本背书

外界认为也与接下来的东京奥运与10月底的众议院选举有所关联，在民意波动的考量上，现在作决定是最为上策。

首相官邸幕僚对《朝日新闻》坦言：「就时间点来说已经无法拖延，只能现在做了」。菅义伟随后访问美国，如果外交上取得成果，官邸幕僚们也认为能将杀伤力减到最小。

对于排放核处理水，不少中韩媒体质疑美国较宽松，包括美国国务卿布林肯在推特的快速回应日本等。布林肯写道：

“我们感谢日本在决定处置福岛第一核电站处理后的水方面作出的透明努力。我们期待着日本政府继续与国际原子能组织协调。”

韩国《韩民族日报》认为，美国官方虽为日本背书，认为倾倒核废水行为符合国际标准，但实际上是否有符合「美国以外国际社会标准」，并不明确。

建设于1971年的福岛第一核电厂一号至四号反应堆，都是当年引进美国通用电气（台湾称奇异公司）技术。在2011年3月日本大地震后以及海啸发生后，当局中止了原先预计的七号与八号炉建设，并制定计划逐年废炉。

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