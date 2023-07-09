福岛核处理水排海真的安全吗？

（德国之声中文网）周二（7月4日），国际原子能机构（IAEA）最终批准了东京将福岛第一核电站超过120万吨处理水排入海洋的计划，称其处理方法“一致” 符合国际安全标准。国际原子能机构的报告的结论认为，排放水对环境的“放射性影响可以忽略不计”。

日本政府和在2011年地震和海啸中福岛受损的核电站运营商东京电力公司（TEPCO）对国际原子能机构的认可表示欢迎。

虽然大多数日本民众似乎已经认为污水中几乎所有放射性物质都已被清除，因此将其排放到太平洋是最合适的行动方案，但仍有许多人表示异议，特别是日本的邻国。

韩国反对党共同民主党周四（7月6日）在国会举行抗议活动，并计划周六在国会大楼外举行集会。

来自中国的反对

中国驻日本大使吴江浩在周二的新闻发布会上强调了北京对该计划的反对，称“将核事故产生的核污染水向大海排放，自人类和平利用核能以来，这种做法没有先例。”

中国从2011年开始禁止从日本47个县中的10个县（包括福岛县和首都东京）进口海鲜，并禁止从其中9个县进口所有食品和饲料；允许从其他县进口海鲜，但必须进行放射性测试。

他说：“下一阶段中方将采取什么行动以及如何采取行动，取决于日本排放计划的进展。”

环保主义者的抗议

环保组织也公开反对该计划。周三首尔的抗议者要求国际原子能机构撤回支持日本政府计划的报告，绿色和平组织则指责东京违反了《联合国海洋法公约》。

总部位于东京的公民核资讯中心秘书长松久保（Hajime Matsukubo）也表达了对该项排水计划的担忧，并表示对于福岛受损核电站的运营商东京电力公司（TEPCO）来说，有许多可行的替代解决方案。

他告诉德国之声：“我们强烈反对这一决定，并且相信政府还有很多更好的选择。”他补充说：“没有理由不能在现场建造更多的储水罐，还可以建造地下水库，还可以引入更好的处理系统来去除更多的放射性核素。”

“相反，他们选择了最简单、最便宜的方案。”他说，“我认为计划一直如此，因为将水排放进大海总是比其他替代方案成本更低。”

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



国际原子能机构受到质疑

松久保表示，日本政府正在利用国际原子能机构表达的支持来推动排水工作，几乎肯定会在夏末之前开始排放，尽管还没有明确的核电站最终退役路线图。

“东京电力一直在说排水对于整个退役计划至关重要，但从未有过让电站稳定和退役的详细时间表，那么为什么有必要这么做呢？” 他问。

松久保还质疑国际原子能机构的独立性，指出该机构由核电生产国资助，其主要任务是促进原子能发展。他补充说，鉴于日本核发展部门的失败，尤其是福岛核电站的失败，人们还必须对东京电力和日本政府提供的信息的准确性提出质疑。

他说：“政府表示ALPS（先进液体处理系统）正在从水中去除不同的放射性核素，将其稀释，然后排放到海洋中。但尚未对这些水进行独立测试，所以我们如何确定？ ”

东京电力公司6月初发布的一份报告显示，即使经过ALPS系统处理，仍有超过70%的待排放水不符合辐射净化的法定标准。该公司称污水将经过净化过程，直到达到要求的标准，以减轻人们的担忧。

尽管如此，在仅次于苏联切尔诺贝利事故的核灾难发生12年之后，日本人民希望污水排放能成为该核电站旷日持久的退役过程中的一个标志事件——预计这个退役过程至少需要40年，并且需要安全地收集和清除核燃料的技术，而这些技术尚未开发。

当地人的反对声音

天普大学东京校区的政治学教授村上弘美（Hiromi Murakami）说： “日本东北部的当地人和渔民一直反对这项计划，因为他们预计这将严重影响他们的生意和生活方式；但日本其他地方的人们的感觉是，目前已经具备处理废水的能力，并且没有别的更好选择。

她指出，要重新获得公众信任，东京电力仍有大量工作需要去做。她说：“日本政界和商界之间的密切联系总会受到质疑，但这就是我们现在面临的情况。我们只能期望这确实是最好的行动方案。”

日本福岛“3·11”核难6年祭 广岛原子弹的500多倍 6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

日本福岛“3·11”核难6年祭 慢性死亡 灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

日本福岛“3·11”核难6年祭 默哀一分钟 本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 沉重回家 福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

日本福岛“3·11”核难6年祭 无法估算的损失 灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

日本福岛“3·11”核难6年祭 两大核难 人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

日本福岛“3·11”核难6年祭 放射性垃圾 福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

日本福岛“3·11”核难6年祭 增加患癌症的风险？ 医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

日本福岛“3·11”核难6年祭 清理仍在继续 据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 核难后的灾害 在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

日本福岛“3·11”核难6年祭 吃一堑长一智？ “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。 作者: 任琛



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