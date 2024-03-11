福岛核事故13年周年 核废墟处理进展如何？

（德国之声中文网）2011年3月11日，日本东北部近海发生里氏9级的强烈地震，随之而来的海啸淹没了福岛第一核电站的四个反应堆建筑，并在三个反应堆中引发了连锁反应，导致大量放射性物质释放到环境中。

这成为仅次于前苏联切尔诺贝利核事故的人类有史以来第二大核灾难。成千上万的当地居民被紧急撤离，在随后的几年里，反应堆逐渐趋于稳定。

人们近年来面临的挑战是如何收集从反应堆中泄漏出的大量核燃料，以阻止更多辐射的释放。这是一项从未尝试过的工作，而且必须在放射性污染仍然非常严重的建筑物中进行，海啸和随后的爆炸所产生的碎片仍然遍布其内。

核电站运营方东京电力公司估计，确保核电站安全的工作将耗时30到40年，但最近有关核电站现场工作进展的报告基本上都是负面的。

福岛核电站的受损反应堆仍不断产生受到放射性污染的水

进度延迟

今年1月，东京电力公司宣布将不得不推迟原定于3月份开始的、试验使用机械臂从2号反应堆清除放射性物质的计划。最初的计划要求在2021年进行使用机械臂的测试，但由于技术故障而推迟。东京电力公司现在的目标是让遥控机械臂在今年10月份投入使用，这将比原定计划晚三年。

清理工作的其他方面也遇到了挑战，本月早些时候派往1号反应堆的多架无人机和一台机器人也出现了故障，这意味着它们在完成任务之前就不得不撤回。它们的任务包括寻找反应堆泄漏的熔毁燃料碎片和绘制记录损坏状况的“地图”。

不过，东京电力公司坚持认为，目前正在不断取得进展，30至40年内完成反应堆停运的目标仍然是可实现的。该公司在给DW的一份声明中说，"我们正在安全、稳步地推进实现主要目标所需的各项任务"。

东电公司表示："根据路线图和核监管部门的'风险评估'，未来10年要采取的步骤已纳入中长期停运行动计划，并据进展情况和出现的需要解决的新问题，定期对其进行修订。”

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

该公司还指出其所取得的成就，包括从福岛核电站的三号和四号反应堆中完全清除了乏核燃料；渗入反应堆下方的舱室并受到辐射污染的水量迅速减少，以及按照国际原子能机构（IAEA）规定的标准成功处理上述放射性废水，然后将其排放到太平洋。

入内须谨慎

法国核能事务高级专员办公室主任、日本核损害赔偿机构的三位国际特别顾问之一高尔戈（Vincent Gorgues）强调，尽管面临无数挑战，但迄今为止取得的进展是非常积极的。他指出，核电站退役停运项目本来就非常复杂，而处理福岛核电站残留的难度尤其大。

高尔戈对DW表示："即使在今天，进入反应堆厂房也非常困难，需要完全遥控的干预手段，而在考虑如何行动之前，勘察和准确了解需要做什么，本身就是一个巨大的挑战。”

目前的关键步骤是清除一号和二号反应堆内的所有乏核燃料，并回收和处理部分堆芯熔毁产生的燃料碎片。高尔戈说，他赞成加快处理过的废水的排放速度，以便拆除目前占据大部分场地的数百个储水罐，将这些土地用于新产生的废物处理和储存设施。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 日相岸田视察福岛核电站 8月20日，日本首相岸田文雄造访东京电力福岛第一核电站，视察了处理水排放相关设施，听取安全对策的介绍。岸田向媒体强调，为推进反应堆报废作业和福岛重建，处理水排放是绝不能拖延的课题。次日，日本政府宣布，已就最快24日启动东京电力福岛第一核电站处理水排海展开最终协调。最终时间表将在22日召开的内阁幕僚会议上决定。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 戴维营标志着韩日关系里程碑 日本官方在做出福岛核灾废水8月24日开始排海作业的决定前，日本首相岸田文雄在美国戴维营参加了美日韩三国峰会。据美国之音报道，峰会之前，韩日两国政府进行了数月的外交，把历史难题和相互猜疑放置一边，应对更为紧迫的共同安全关切。尹锡悦和岸田文雄都竭力显示有意要改善双边关系，并处理敏感问题，包括为日本殖民统治期间强迫韩国人劳动提供赔偿的计划，以及韩国人对日本计划把福岛核电站经过处理的核废水排放入海洋的抗议。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 IAEA报告：日本核电站处理水排海计划符合国际安全标准 不论是日本自己的核监管部门，还是国际原子能组织都批准了东电公司的核处理水排海方案。7月4日，国际原子能机构在其官网上发布消息，该机构认为日本核处理水排海计划符合国际安全标准，其对人与环境的不良影响"可忽略不计"。该组织还强调，数十年来，全球各国的核电站都经常向海洋排放放射性废水。图为国际原子能机构总干事格罗西7月初访问福岛，并且在一所实验室参观了核废水养鱼项目。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 IAEA总干事：我们不选边站 IAEA的评估报告在7月初发布之后，中国外交部发言人连续数日就此事发表措辞严厉的抗议评论。IAEA总干事格罗西说，IAEA的评估报告并不等同于支持认可该计划，东京方面必须做出最终的决定。他还说：“我们既不赞同该计划，也不建议这样做。我们只是说这个计划符合标准。”他补充说：“我们不选边站。我不站在日本一边，也不站在中国一边，也不站在韩国一边。这些标准对所有国家都是一致的。”

日本东电福岛核电站核废水排海风波 福岛核电站核灾废水排海作业正式启动 8月24日，东京电力公司启动福岛第一核电站核废水排海作业。东京政府在2年多前就做出排海选项并认为这是反应堆报废和福岛重建不容拖延的课题。共同社报道称，东电将首批排放的约1吨处理水与海水混合，对氚的活度进行最终测定，在确认没有问题后启动水泵，开始排海。处理水通过海底隧道抵达约1公里外的海域。2023年度计划排放共计约3.12万吨。到福岛一核反应堆报废工作完成为止，排海计划持续约30年。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 多核素去除设备（ALPS）净化污染水 在排入大海前，核废水会经由ALPS系统过滤。东电公司称，该系统能够滤走62种放射性物质，只会残留氚。然后，过滤后的核废水还会进一步稀释，直至每立方米污水中的氚的发射性降低到1500贝克勒尔。这只相当于日本核安全标准上限的1/40。东电公司还称，如果处理后的核废水不达标，还会重新过滤。经过ALPS系统过滤处理过的水目前保存在核电站厂区内的储罐内。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 中国全面暂停进口日本水产品 中国海关总署8月24日宣布，即日起全面暂停进口日本水产品。海关总署进出口食品安全局表示，中国海关“高度关注日方此举对日本输华食品农产品带来的放射性污染风险。通过持续开展对日本食品放射性污染风险的评估，在严格确保安全的基础上，对从日本进口食品采取了强化监管措施。接下来，海关总署将持续关注日本核污染水排海情况，视情动态调整有关监管措施，防范核污染水排海对我国国民健康、食品安全带来的风险。”一个月前，中国方面刚刚暂停从日本10个县进口食品，现在则将禁令扩大到了日本全国的水产品。根据海关总署数据，2022年中国从日本进口了价值超过 5 亿美元的水产品。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 香港和澳门向日本发出食品进口禁令 香港宣布8月24日凌晨起禁止日本10个都县的水产品进口至香港。香港特区政府表示，网上代购也属商业进口，受禁令规管，如果违反禁令，可被判处第6级罚款及监禁12个月。澳门从8月24日起禁止进口源自日本10个都县区的鲜活食品、动物源性食品、海盐及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶制品、水产及水产制品、肉类及其制品、禽蛋等。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 韩国抗议者闯入日本大使馆 韩国国务总理韩德洙在24日发表谈话时称，“如果日本政府按照以前发布的措施排海，那么韩国没有理由太担心”，谋求国民理解。韩国在野党则指出这是“人类最恶劣的环境灾害”。日本驻首尔大使馆门前，多个市民团体发出反对呼声，部分年轻人一度闯入其建筑物。据报道，韩国反对排海的十几个年轻人闯入日本大使馆所在大楼，被警察拘留。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 韩国各地民团连日举行集会谴责日核水排海 日本福岛核电站启动排海作业后，韩国全国各地的环境团体、公民团体群起发声指出核污水排海的危害性，并谴责日本政府和韩国政府，敦促日方停止核污排海。韩国最大在野党共同民主党党首李在明甚至在参加集会时称日本“越过了不可逾越的界限”，“核污染水排海是向太平洋沿岸国家宣战”。他说：“日本应该向最邻近的国家、损失最大的韩国道歉。”

日本东电福岛核电站核废水排海风波 排海引发抢盐风潮 中国多地出现食用盐抢购潮，各电商平台上，食盐产品也被抢购一空。对此，相关机构因此密集发声，呼吁市民不必哄抢食盐。在此之前，韩国也传来曾因预计日本将开始排放福岛核废水而导致民众囤盐的消息。据路透社报道，韩国盐价在今年4月至6月间飙涨近27%，不过，韩国官员称，天气欠佳、产量不足也是导致涨价的原因。此外香港澳门社交媒体上也有人陆续上传超市货架食盐售罄的照片。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 排海造成中国国内日式餐厅生意冷清 日本宣布排海作业后，中国国内一些日式餐厅生意大受影响，客流量大幅减少。有分析认为，特别是食材主打进口的中高端日料店会首当其冲。由于大量食客对日本食物失去信心，不少日式餐厅已经考虑转型经营其它菜品。图为上海南京路上一家日本火锅店在8月24日这一天门可罗雀。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 日本呼吁中国保证在华日本公民安全 据日本NHK报道，8月24日，位于山东青岛的日本人学校在校园内发现了被投掷进来的石块。次日，位于江苏省苏州的日本人学校也发现有人将多颗鸡蛋投掷进校园。报道称，这些行为都没有对学生或建筑物等造成损害，但学校正在加强警备。日本驻北京大使馆和各地总领事馆也纷纷表示，由于频繁接到抗议和骚扰电话，日本大使馆增加警卫人员，应对不测情况发生。日本首相岸田文雄对媒体表示，“强烈敦促（中国驻日大使）吴江浩大使呼吁中国人民以冷静和负责任的方式行事”。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 中方敦促日本切实保障在日中国公民安全 日本外务省事务次官冈野正敬28日召见中国驻日大使吴江浩，指出关于东京电力福岛第一核电站处理水排放入海，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，提出抗议称“极其遗憾”。中国驻日本大使馆官方网页28日在一份立场声明中表示，近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。中方敦促日方依法处置，切实保障中国驻日使领馆、在日机构、企业、公民和来日中国游客人身安全。

日本东电福岛核电站核废水排海风波 中国游客赴日旅游意愿有所降低 8月10日，中国文化和旅游部公布恢复出境团队游第三批名单。日本就在名单上且成为中国各大旅游平台上国庆出游搜索热度第一的目的地。不过24日之后，中国游客赴日旅游的意愿大幅降低，甚至出现一些游客退团的情况。在北京经营一家旅行社的王先生向德国之声证实，福岛排海的确对中国游客赴日旅游的意愿造成“明显的影响”。日本官方29日也证实，福岛排海后，“已有部分中国游客取消了赴日旅游”。2019年，中国赴日游客人数为959万人次，占所有外国游客的30%。今年7月，赴日中国个人游客为31万3300人。



他说，"这不是一场赛跑，而是有条不紊、循序渐进的处理方式，在每个阶段都需要你花时间，确定最佳策略，并保证短期和长期的安全，"他补充说，特殊的放射性条件 "极其恶劣"。

这位核专家说，30至40年的时间框架旨在传递两个信息：一是表明这需要很长的时间，但同时也表明，这个时间框架仍在一个人的职业生涯跨度之内，这个负担不会传给几代人。“我们必须本着这一精神，考虑这一目标"。

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