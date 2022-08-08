福岛核事故11年之后 日本有意回归核能发电

（德国之声中文网）2011年，海啸引发福岛核电站严重事故之后，日本政府对核能利用的立场也变得越来越谨慎。但是，有迹象显示，岸田文雄首相将会重新推动核能在日本的发展。

在最近一次的绿色能源会议上，岸田文雄指示政府官员和能源专家加快核电站恢复运行的进度、研究核反应堆延长运行寿命的可能性，并研发建造更多的新型核电设施。

日本官方核能政策的转变，是在俄罗斯侵乌战争造成能源价格上扬，以及日本公众社会反核立场渐渐软化的大背景下发生的。岸田文雄要求政府官员在今年年底前就制定出回归核能的具体计划。

核能反对派开始退让

民调显示，日本舆论中的反核立场正在发生变化。雅虎日本今年七月发布的一项民调显示，74%的受访者支持重启更多的核反应堆。这同2011年3月，地震和海啸引发福岛核电站事故时的民意形成鲜明对比。当时超过80%的受访者反对继续使用核能发电。

不过，仍有一些坚定的核能反对者，他们认为利用核电来满足国家的能源需求是错误的，因为有更为安全的替代选项。

迄今为止，福岛核事故后停运的54个核反应堆中，已有十个经过防震改造和安全测试后重新投入运营。

日本政府期望，明年七月前另外七个机组也能投入运营，并在2030年时，使核能发电在全国能源需求中的占比达到20%。鉴于很多核反应堆已经接近40年的运营上限，专家们正在考虑将运营寿命延长至60年的可能性，不过这一计划目前仍有争议。

日本政策研究大学院能源问题教授根井寿规（Hisanori Nei）表示，政府在核电问题上开始转向"并不奇怪"。他对德国之声表示："今年七月大选前，政府不想公布相关计划，因为他们担心会遭到反弹。现在岸田已在大选中获胜，也就是赢得了三年的时间。所以现在公布有关计划并不令人奇怪，毕竟此前工业界一直在竭力开展游说，政府部门也一直在出台相关的政策性文件。"

小型核反应堆机组是解决方案吗？

根井寿规表示，俄罗斯入侵乌克兰以及能源价格的上涨，促使日本政府开始反思核能政策。日本的能源几乎完全依赖进口，因此对国际能源市场的波动极为敏感。

小型模块反应堆机组（SMR）是一项被日本政府看好的新技术，东京认为该技术最有希望成为日本的能源解决方案。今年8月26日，日本方面宣布，日方已经同美国及其他九个国家就共同开发SMR技术达成共识性协定。SMR的装机容量为30万千瓦，远低于传统核反应堆100万千瓦的装机容量。

这种小型机组的好处是，建造成本低，一旦发生故障也不至引发重大危机。日本目前正考虑在一些城市建造SMR机组，以满足当地的能源需求。

"核能一无是处"

总部设在京都的"绿色行动"组织积极分子Aileen Mioko-Smith表示，政府重返核能"没有任何积极意义"。她说："政府想要重启或延长运营时限的任何一座反应堆都有可能会引发另一场福岛核灾难。虽然他们说，他们已经吸取了教训，现在的技术是安全的，但他们根本无法保障这一点。"

"抛开安全问题不谈，政府的核能政策也是非常糟糕的。开发新的反应堆要耗费大量金钱和时间。审批过程很漫长，然后他们还需要得到监管部门的批准以及争取附近居民的支持。但我们没有这么多时间，今年夏季世界各地不断有高温破纪录的报道，气候危机已经迫在眉睫，我们根本没有时间去研究那些耗时十年的新技术，更何况这种新技术可能根本不起作用。"

Aileen Mioko-Smith相信，可再生能源在能源转型过程中会发挥一定的作用，但还有一些措施则现在就可以产生立竿见影的效果。"我们必须改变思维方式，要节约能源、提高能源利用率和避免浪费。"比如说，加强建筑物的保温就是一个简单易行的措施，而工业生产过程中产生的热能也应得到有效利用。

Aileen Mioko-Smith表示：福岛核事故后，所以核反应堆都被关闭。公众当时做出了非常积极的回应，他们主动节约电力、杜绝浪费行为。我认为，如果现在民众也被要求这样做，他们同样会做出积极的回应。"

核能的复兴

不过，根井寿规教授还是认为，核能的复兴即将到来。他说："乌克兰事件明确告诉包括日本在内的整个世界，保障一个国家的能源安全是何等的重要。日本政府一直在对公众社会强调这一信息，而一路暴涨的能源价格也令公众感到震惊。政府向公众传递的另一个信息是，日本要想成为国际社会的可靠成员，就必须履行在2050年大幅降低碳排的承诺。而利用核能是实现这一目标的重要途径。"

根井寿规教授说："福岛核事故已经过去了十多年，日本已经吸取了教训，并积累了更多的经验：我们更好地掌握了重建重启以及保障安全的流程。现在我们需要将这些经验教训付诸实践，保障我们的能源安全，并让日本成为核能新技术的领军者。"

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