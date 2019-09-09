福岛核事故：前东京电力公司3高管获无罪判决

（德国之声中文网）日本福岛核灾难发生8年半后，经营者--东京电力公司的3名前高管被判无罪。东京地方法院周四（9月19日）在一项宣判中驳回检方关于这3名被告犯有业务过失致人死伤罪。法院在判词中确认，不能由被告承担福岛核电站事故责任。

2011年3月11日，一次强地震导致的大海啸造成日本东北部的福岛核电站冷却系统失效，导致多个核反应堆发生堆芯融化。约16万人被迫迁徙，成千上万人迄今无法返乡。

检方指控相关高管，虽知道福岛核电站有可能遭遇海啸，但未采取足够保护措施。检方律师指出，早在2008年，东电已获信息，福岛核电站有可能遭受最高可达约16米的海啸袭击，但公司上层却更关注如何避免停止电站运行，而不是设法解决问题；作为其结果，在2011年不得不进行的人员疏散过程中，有44人死亡，其中包括医院病人。

被告辩称自己无罪。他们指出，海啸无法预见，再者，即使采取了保护措施，依然会发生灾难。

若被判有罪，这3名前高管有可能获5年监禁。该审判案延续了2年多，且是福岛核事故发生后迄今的唯一审判案。

福岛核事故是继1986年切尔诺贝利核事故以来的最大核灾难。

挥之不去的福岛核阴影 毁灭性的大地震 这是日本战后迄今最严重的一次灾难：四年前，日本东北部海岸发生强烈海啸。9.3级的强震引发大海啸，摧毁了日本东北部海岸。15880人丧生，约6000人受伤。

挥之不去的福岛核阴影 福岛核电站堆芯熔毁 海啸引发福岛核泄漏。出现冷却系统失灵，三个反应堆堆心过热。废液放射性物质流出。超过2万人被紧急疏散。约8万癌症病例可能由核辐射引起的。清理工作将持续约30年。

挥之不去的福岛核阴影 三哩岛核洩漏事故 1979年发生在美国宾夕法尼亚洲的“三哩岛核泄漏事故”，核电站发生堆芯熔毁的严重事故。原因是反应堆一个主水泵停转，辅助水泵的一个阀门没有按规定打开，导致冷却系统失灵，堆芯熔毁。14万儿童和妇女从该地区撤离。

挥之不去的福岛核阴影 美国新建核电站 目前正在美国田纳西州修建的瓦茨巴核电站（Watts Bar Unit 2）2号机组的工程已进入最后阶段。瓦茨巴核电站1号机组是美国最新的核电站，于1996年投入运行。美国仍在计划修建新的核电站，将核能作为替代化石能源的一个选择。

挥之不去的福岛核阴影 退出核能 德国凭借其强大的反核运动，将陆续关闭国内所有核电站。德国最后一个核电站将在2022年关闭。实际上，“逐步退出核电”的法令是由默克尔的前任——德国前总理施罗德政府颁布的。目前，德国正在大力兴建可再生能源设施，如风能、太阳能和沼气厂。

挥之不去的福岛核阴影 推行可再生能源 2011年3月福岛核电事故发生后，德国政府迅速做出反应，关闭了8个核反应堆。之后，默克尔的联合政府决定到2022年德国彻底退出核电。德国设定的目标是，到2050年之前可再生能源的比重达到80%。目前，德国可再生能源占总发电量的27%。

挥之不去的福岛核阴影 英国的核电未来 为减少二氧化碳的排放，英国政府正试图推进核电的发展。在英国萨莫塞特地区投资兴建的辛克力C核电站（Hinkley Point C）是英国政府自1996年以来，批准的首个核电修建计划。计划于2023年完工。据估计，该核电站的建设项目现已耗资344亿英镑。

挥之不去的福岛核阴影 中国：少用煤、更多核电 中国希望到2020年6%的电力产自核能。与现在相比，核电发电量只占2%。海南昌江核电站目前正在修建当中。核能可以减少中国对高污染的煤炭厂的依赖。 作者: Spencer Kimball / Sonya Angelica Diehn / hf



凝炼/李鱼（德新社、法新社）