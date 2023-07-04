福岛废水排海：IAEA评估为安全 中国反对

福岛核电站堆芯熔毁12年后，日本政府计划将受到放射性污染的巨量冷却水处理后排入大海。国际原子能机构评估认为相关方案符合国际标准。但渔民以及邻国予以反对。中国外交部称日本"处心积虑制造假象"。
（德国之声中文网）国际原子能机构评估认为，日本政府对福岛核电站冷却水的处理方案符合国际标准。该机构主席格罗西（Rafael Grossi）周二（7月4日）在东京向媒体表示，日本政府计划排入大海的冷却水对环境的影响将可以忽略不计，他指出这包括海水、鱼类和沉积物。他之前将该机构对日本政府排放计划的评估报告递交给该国首相岸田文雄。
日本政府将首先研究国际原子能机构对其计划的评估报告，之后再作出何时将冷却水排入大海的最终决定。计划是在夏季前后启动排海。
2011年3月11日，福岛核电站在经历严重地震和海啸后发生严重事故，包括堆芯熔毁。此后12年多，被毁的反应堆必须继续用水冷却。由于雨水及地下水的渗透，受到放射性污染的水量每天都在增加。如今，在约1000个水池内容纳着超过130万吨水。福岛的运营商东京电力公司称，已经没有额外容纳的空间，因此，这些水将通过一个伸入海中约一公里的管道净化，用海水稀释后排放。
不过，名为ALPS的水处理系统并不能将放射性元素氚过滤掉。东电和国际原子能机构则认为，这不会带来风险，因为水被稀释后，氚的含量很低，对人类和环境无害。据德新社报道，专业人士称，世界各地的核电站数十年来定期将受到污染的冷却水排入大海。日本共同社报道称，稀释后氚的活度低于国家标准的四十分之一。
但福岛当地渔民反对该计划，担心蒙受声誉以及经济损失。韩国、中国和新西兰也对排海计划可能带来的环境破坏存有忧虑。韩国担心，该排放计划会对海洋环境以及人类健康带来负面影响。首尔政府迄今强调，将坚持对日本渔产品的进口禁令，直到人们对受污染水排放的忧虑消失为止。共同社报道称，格罗西将于7-9日访问韩国，预计将向韩国政府介绍报告内容。
中国外交部发言人毛宁周二称，日本"处心积虑营造排海有理、排海无罪的假象"。她说，国际原子能的授权范围被限定于评估排海方案；报告不是日方排海的"通行证"，不能证明排海是处置核污染水唯一的、最安全的和最可靠的选项。她呼吁日方"充分研究论证排海以外的处置方案，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格国际监督"。
（德新社等）
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