 福岛废水排海：IAEA评估为安全 中国反对 | 科技环境 | DW | 04.07.2023

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科技环境

福岛废水排海：IAEA评估为安全 中国反对

福岛核电站堆芯熔毁12年后，日本政府计划将受到放射性污染的巨量冷却水处理后排入大海。国际原子能机构评估认为相关方案符合国际标准。但渔民以及邻国予以反对。中国外交部称日本"处心积虑制造假象"。

Japan Tokio | Report | Rafael Grossi und Fumio Kishida

国际原子能机构主席格罗西向日本首相岸田文雄递交评估报告

（德国之声中文网）国际原子能机构评估认为，日本政府对福岛核电站冷却水的处理方案符合国际标准。该机构主席格罗西（Rafael Grossi）周二（7月4日）在东京向媒体表示，日本政府计划排入大海的冷却水对环境的影响将可以忽略不计，他指出这包括海水、鱼类和沉积物。他之前将该机构对日本政府排放计划的评估报告递交给该国首相岸田文雄。

日本政府将首先研究国际原子能机构对其计划的评估报告，之后再作出何时将冷却水排入大海的最终决定。计划是在夏季前后启动排海。

2011年3月11日，福岛核电站在经历严重地震和海啸后发生严重事故，包括堆芯熔毁。此后12年多，被毁的反应堆必须继续用水冷却。由于雨水及地下水的渗透，受到放射性污染的水量每天都在增加。如今，在约1000个水池内容纳着超过130万吨水。福岛的运营商东京电力公司称，已经没有额外容纳的空间，因此，这些水将通过一个伸入海中约一公里的管道净化，用海水稀释后排放。

不过，名为ALPS的水处理系统并不能将放射性元素氚过滤掉。东电和国际原子能机构则认为，这不会带来风险，因为水被稀释后，氚的含量很低，对人类和环境无害。据德新社报道，专业人士称，世界各地的核电站数十年来定期将受到污染的冷却水排入大海。日本共同社报道称，稀释后氚的活度低于国家标准的四十分之一。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, works on his boat at dawn.

    福岛的渔民们

    老人与海

    当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, washes his catch in the harbor of Shinchimachi, Japan.

    福岛的渔民们

    捕鱼和生存

    清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

  • Fish in the net in a fishing boat at Shinchimachi harbor.

    福岛的渔民们

    受困的渔业

    反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

  • Countless huge water tanks on the site of the damaged Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    冷却水的去处

    受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

  • A Tepco employee holds a sample of treated water up to the camera

    福岛的渔民们

    冷却水安全吗？

    东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

  • A Tepco employee points to a monitor at the former Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    尽在掌控之中？

    东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

  • A Tepco employee cleans a tank in which flounder are bred.

    福岛的渔民们

    废水箱中养鱼

    为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

  • Fisherman Haruo Ono sorts his catch.

    福岛的渔民们

    伤口上撒盐？

    渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

  • Fisherman Haruo Ono stands on the spot where his house used to be.

    福岛的渔民们

    渔民的未来

    小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。

    作者: Philipp Böll


但福岛当地渔民反对该计划，担心蒙受声誉以及经济损失。韩国、中国和新西兰也对排海计划可能带来的环境破坏存有忧虑。韩国担心，该排放计划会对海洋环境以及人类健康带来负面影响。首尔政府迄今强调，将坚持对日本渔产品的进口禁令，直到人们对受污染水排放的忧虑消失为止。共同社报道称，格罗西将于7-9日访问韩国，预计将向韩国政府介绍报告内容。

中国外交部发言人毛宁周二称，日本"处心积虑营造排海有理、排海无罪的假象"。她说，国际原子能的授权范围被限定于评估排海方案；报告不是日方排海的"通行证"，不能证明排海是处置核污染水唯一的、最安全的和最可靠的选项。她呼吁日方"充分研究论证排海以外的处置方案，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格国际监督"。

（德新社等）

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