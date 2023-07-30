福岛废水排放在即，当地居民担忧生计

（德国之声中文网）福岛第一核电站将在数周内开始向海洋排放处理后的放射性废水，这一备受争议的计划在日本国内外依然面临强烈抗议。

居民们担心，核灾难发生12年后，污水排放可能会再次损害福岛的形象，并对他们的生意和生计造成打击。位于核电站以南约50公里的海滩旅馆老板铃木幸长（Yukinaga Suzuki）表示："没有干净的海洋，我就无法谋生。"

政府尚未宣布何时开始排放核废水。目前尚不清楚此次排放是否会造成损害。但居民们表示他们感到"无奈"。铃木幸长已要求官方至少将这一计划推迟至8月中旬游泳季节结束之后。"如果你问我对污水排放的看法，我反对。但是，我无力阻止，因为政府单方面制定了这个计划，而且无论如何都会排放。"他说。"但在人们在海里游泳的时候排放是完全不合适的，即便没有危害。"

他说，福岛第一核电站排放的污水将沿着亲潮流向南流动，并途径该海滩。政府和东京电力公司（TEPCO）一直在努力处理自2011年核灾难以来不断积累的大量污水，他们宣布计划在夏季将其排放到海洋中。计划是将水进行处理，用海水稀释百倍以上，而后通过海底隧道将其释放到太平洋中，并称，这样做比国家和国际标准要求的更安全。

然而，包括铃木在内的很多人对政府的说辞并不完全信服，批评者称该计划只是强调了安全性的一面。"我们现在还不能知道是否安全，"铃木说。"要等到很久以后才能知道。"福岛海滨地区在核灾难发生前曾有十几家家庭经营的旅馆。海啸后，仅存铃木一家有着半个世纪历史的旅馆仍在经营，那是他30年前从父母那里继承下来的。他领导该地区的安全委员会并经营该地区唯一的海滨别墅。铃木说，客人在取消旅店预订的原因里也不会提及污水排放问题，这其间的联系他只能自己猜测。"我为客人提供当地海鲜，海滩别墅是供游客休息和放松的地方。海洋是我的生计来源。"

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



在被破坏的核电站附近生活几十年真的很可怕

2011年3月11日的地震和海啸摧毁了福岛第一核电站的冷却系统，导致三个反应堆熔毁并污染了冷却水，此后一直在不断泄漏。这些水被收集、过滤并储存在约1000个储罐中，这些储罐将在2024年初达到容量上限。政府和东京电力公司表示，必须将这些水排出，为核电站的停运腾出空间，并防止储罐意外泄漏，因为其中大部分水依然受到污染，需要再次处理。

在磐城市经营海鲜业务的大川胜正（音Katsumasa Okawa）表示，与排放处理后的污水相比，那些装有受污染水的储罐让他更为担忧。他希望尽快将这些储罐清除，特别是在几年前参观核电站时，他看到"巨大"储罐占据了核电站大部分空间。他说，如果发生意外泄漏将造成"致命的打击……且将构成实际损失，而不仅仅是声誉损害，"他说道，"我认为排放污水是不可避免的。"并补充，不得不在被破坏的核电站附近生活几十年真的很可怕。

福岛遭受重创的渔业社区、旅游业和经济仍在复苏中。日本政府已拨款800亿日圆(合5.73亿美元)，以支持依然疲弱的渔业和海产品加工业，以及应对由于污水排放而导致的声誉受损。他的妻子带着四个孩子撤离到东京附近横滨的父母家中，但大川仍留在磐城，为重新开业做准备。2011年7月，大川恢复了鲜鱼的销售，但不再销售产自福岛的鱼类。尽管2021年，政府宣布了污水排放计划时，本地捕捞业务已经恢复正常，但由于捕捞人口减少及渔获量变小，福岛的本地捕捞产量仍然只有灾难前的五分之一。

这些核废水储罐将在2024年初达到容量上限

中国海关已暂停日本的部分水产品出口

日本的渔业组织强烈反对福岛的污水排放计划，担心这将进一步损害他们的海产品声誉，使其复苏过程更加艰难。韩国和中国相关组织也提出了担忧，并将其转变为政治和外交问题。香港表示，如果东京向海洋排放处理后的放射性废水，将会禁止从福岛和其他日本县市进口水产品。中国计划加强进口限制，香港的餐厅开始调整菜单以不再供应日本海鲜。日本农业大臣野村哲郎(Tetsuro Nomura)承认，中国海关已暂停日本的部分水产品出口。日本则在敦促北京尊重科学。

"我们的排放计划是科学和安全的，最重要的是要坚定地传达这一观点立场并获得理解，"东京电力公司官员Tomohiko Mayuzumi在接受美联社采访时说。不过，人们仍然对此表示担忧，所以最终决定何时排放将是由政府做出的"政治决定"。日本寻求国际原子能机构的支持，以确保透明度和可信度。国际原子能机构本月发布的最终报告直接递交给了首相岸田文雄(Fumio Kishida)。报告得出的结论认为这种排放方法符合国际标准，其对环境和健康的影响微乎其微。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）表示，水中的放射性物质几乎检测不到，而且没有跨境影响。

科学家普遍认为，处理后的水对环境的影响可以忽略不计，但一些人呼吁更多关注那些仍然残留在水中的数十种微量放射性核素，认为目前所掌握的其对环境和海洋生物长期影响的数据不足。东京大学环境化学教授小豆川勝見（Katsumi Shozugawa）表示，经过处理的水放射性非常低，一旦进入海洋，会迅速扩散而几乎检测不到，这使得排放前的水采样对数据分析至关重要。

他说，"只有在东京电力公司严格按照计划执行的情况下"，排放才能安全进行。对水进行认真采样、保持透明度以及进行更广泛的交叉检查，而不仅仅局限于国际原子能机构和东京电力公司和政府委托的两个实验室，是获得信任的关键。

国际原子能机构总干事格罗西在福岛核电站评估废水

对环境的影响如何？老实说，我们只能说“不清楚”

日本官员将处理后的水视为涉及氚的问题，但它也含有从受损燃料中泄漏出的其他几十种放射性核素。尽管这些核素经过过滤处理达到法定可排放标准，其对环境的影响被认为是最小的，但专家表示仍需密切监测。东京电力公司和政府官员说，氚是唯一一种不能与水分离的放射性核素，目前排放计划的目标是将氚的含量稀释到全国排放限值的一小部分，但专家表示为了充分降低其他放射性核素的浓度，仍然需要对水进行大量稀释。

"如果你问他们对环境的影响如何，老实说，我们只能说‘不清楚’，"小豆川勝見指的是那几十种不会在正常反应堆中泄漏的放射性核素。"但是的确，浓度越低，对环境的影响越小，"这一计划应该是安全的，他说。与反应堆内持续发生的致命放射性熔毁的废料或者持续发生的微小放射性泄漏相比，核电站里的处理后的污水是一个相对而言容易的任务。

自灾难发生以来，小豆川勝見一直定期检测福岛第一核电站附近的地下水样本、鱼类和植物的放射性物质，他表示，他12年来的采样工作显示，核电站的少量放射性物质一直在持续泄漏到地下水和港口。他表示，相比于处理后的核废水排放，其对生态系统的潜在影响也需要得到更密切的关注。

东京电力公司则否认反应堆出现新的泄漏，并将港口内偶尔捕捞到的鱼类中检测到的的高浓度铯归因于最初的泄漏和雨水排放导致的沉积污染。

当地渔业合作社负责人柳井孝之(Takayuki Yanai)最近在一个在线活动上表示，在没有公众支持的情况下强行排放污水，只会导致声誉受损，并损害福岛渔业。"不应再给我们的复苏增加额外负担。"他说道，"安全感只能来源于信任。"

(美联社)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。