福奇所在机构被指曾资助武汉病毒研究所

（德国之声中文网）本周二（9月7日），美国新闻网站The Intercept公开了900多页由福奇所在机构 ── 美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）资助的冠状病毒研究资料。这些文件包含了以前未公布的拨款申请，显示该研究所曾将政府资金输送到中国武汉病毒研究所。最新发布的文件显示，福奇所在机构资助了武汉病毒研究所的功能增益研究，透过修改和增加动物病毒的传播性，以进一步研究其对人类的影响。

共和党参议员保罗（Rand Paul）在推特上表示：“我已经要求司法部审查福奇向国会撒谎的证词。这份报告应该非常清楚地表明他需要被追究责任。”

武汉病毒研究所获得拨款

在The Intercept向美国国家卫生研究院(national Institute of Health)提起信息自由法的诉讼之后，这些文件被公诸于世。文件显示，总部设在美国的生态健康联盟（Organisation EcoHealth Alliance）从福奇负责的国家过敏和传染病研究所获得了约310万美元的拨款。 The Intercept报道指出，在这笔拨款中有59.9万美元给了武汉病毒研究所，专门用于资助 “识别和改造可以感染人类的蝙蝠冠状病毒” 的工作。

实验潜在高風险

在新冠疫情爆发之前，许多科学家就对与此类实验相关的潜在危险表示担忧。该拨款提案承认了其中的一些危险，例如：”实地工作涉及接触SARS或其他冠状病毒的最高风险，同时在头顶上蝙蝠密度高的洞穴中工作，有可能吸入粪便灰尘。"

蝙蝠被认为是冠状病毒的天然宿主

当被问及资助材料时，生态健康联盟的通讯经理凯斯勒（Robert Kessler,）说：“我们申请资助是为了进行研究，相关机构认为那是重要的研究，因此资助了它，所以我不知道有什么好说的。”

今年5月时，美国总统拜登曾经下令，要求情报机构在90天之内进行有关新冠病毒起源的调查并提交一份报告，但在八月底由美国国家情报总监办公室交出的报告显示，对于新冠起源依旧没有确切结论。他们在这份声明中还强调，要想就病毒起源达成结论，很可能必须要有中国的合作。

中方：反对嫁祸于人

而中国官方此前敦促美国停止借病毒溯源搞”政治操弄”，并呼吁对美国军方实验室展开调查。中方也重申立场：“始终支持并将继续参加科学溯源。我们反对的是政治操弄，反对的是有罪推定，反对的是嫁祸于人。第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上全面延伸，在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案。”

（The Intercept、华尔街日报、美联社等）

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