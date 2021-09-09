福奇所在机构被指曾资助武汉病毒研究所

美国新闻网站The Intercept近日披露研究资料，指美国公卫专家、白宫首席医疗顾问福奇（Anthony Fauci）领导的机构及其所属组织曾资助中国武汉病毒研究所进行功能增益研究。美国政界出现了一些要求福奇辞职或将他解雇的呼声。
（德国之声中文网）本周二（9月7日），美国新闻网站The Intercept公开了900多页由福奇所在机构 ── 美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）资助的冠状病毒研究资料。这些文件包含了以前未公布的拨款申请，显示该研究所曾将政府资金输送到中国武汉病毒研究所。最新发布的文件显示，福奇所在机构资助了武汉病毒研究所的功能增益研究，透过修改和增加动物病毒的传播性，以进一步研究其对人类的影响。
共和党参议员保罗（Rand Paul）在推特上表示：“我已经要求司法部审查福奇向国会撒谎的证词。这份报告应该非常清楚地表明他需要被追究责任。”
在The Intercept向美国国家卫生研究院(national Institute of Health)提起信息自由法的诉讼之后，这些文件被公诸于世。文件显示，总部设在美国的生态健康联盟（Organisation EcoHealth Alliance）从福奇负责的国家过敏和传染病研究所获得了约310万美元的拨款。 The Intercept报道指出，在这笔拨款中有59.9万美元给了武汉病毒研究所，专门用于资助 “识别和改造可以感染人类的蝙蝠冠状病毒” 的工作。
在新冠疫情爆发之前，许多科学家就对与此类实验相关的潜在危险表示担忧。该拨款提案承认了其中的一些危险，例如：”实地工作涉及接触SARS或其他冠状病毒的最高风险，同时在头顶上蝙蝠密度高的洞穴中工作，有可能吸入粪便灰尘。"
当被问及资助材料时，生态健康联盟的通讯经理凯斯勒（Robert Kessler,）说：“我们申请资助是为了进行研究，相关机构认为那是重要的研究，因此资助了它，所以我不知道有什么好说的。”
今年5月时，美国总统拜登曾经下令，要求情报机构在90天之内进行有关新冠病毒起源的调查并提交一份报告，但在八月底由美国国家情报总监办公室交出的报告显示，对于新冠起源依旧没有确切结论。他们在这份声明中还强调，要想就病毒起源达成结论，很可能必须要有中国的合作。
而中国官方此前敦促美国停止借病毒溯源搞”政治操弄”，并呼吁对美国军方实验室展开调查。中方也重申立场：“始终支持并将继续参加科学溯源。我们反对的是政治操弄，反对的是有罪推定，反对的是嫁祸于人。第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上全面延伸，在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案。”
（The Intercept、华尔街日报、美联社等）
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为展开新冠溯源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据。中国方面则于周五批评称，世卫组织第二阶段的溯源计划“并非基于中国—世卫组织联合研究报告”。 此外，世卫调查小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克指出了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。